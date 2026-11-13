Ο Γιώργος Θαναηλάκης μίλησε για τον πρώτο του γάμο και το «βελούδινο» διαζύγιο

Ο γνωστός αθλητικογράφος και παρουσιαστής Γιώργος Θαναηλάκης βρέθηκε καλεσμένος στην τηλεοπτική εκπομπή «Status», η οποία προβάλλεται στο πρόγραμμα του Astra Tv. Η συνέντευξη, με οικοδεσπότη τον Κωνσταντίνο Καμέα, μεταδόθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου του 2026. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Γιώργος Θαναηλάκης μίλησε με ειλικρίνεια για προσωπικές του στιγμές, εστιάζοντας στον πρώτο του γάμο, που έγινε όταν ήταν μόλις 22 ετών, καθώς και στο διαζύγιο που ακολούθησε, το οποίο χαρακτήρισε «βελούδινο».

Ο πρώτος γάμος σε νεαρή ηλικία

Ο Γιώργος Θαναηλάκης αναφέρθηκε εκτενώς στην απόφασή του να παντρευτεί σε πολύ νεαρή ηλικία, στα 22 του χρόνια. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, αν είχε τη δυνατότητα να γυρίσει πίσω τον χρόνο, θα άλλαζε χρονικά αυτή την επιλογή, καθώς δεν θα παντρευόταν τόσο νέος. Εξήγησε ότι «μπήκε από νωρίς στα βάσανα», διότι αγάπησε. Η πρώτη του σύζυγος ήταν Αγγλίδα, και η σχέση τους αντιμετώπιζε πρακτικές δυσκολίες λόγω των ταξιδιών που απαιτούνταν για τη βίζα.

Προκειμένου να αποφύγουν την ταλαιπωρία των συνεχών μετακινήσεων και των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ο Γιώργος Θαναηλάκης πρότεινε τον γάμο. «Για να μην ταλαιπωρούμαστε, ας παντρευτούμε για να τελειώνουμε. Δεν υπάρχει λόγος», της είχε πει. Το ζευγάρι ήταν ήδη μαζί για αρκετό καιρό πριν τον γάμο. Μάλιστα, η σύντροφός του τον είχε περιμένει και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, γεγονός που υπογράμμισε τη διάρκεια και τη σταθερότητα της σχέσης τους πριν την απόφαση να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου.

Η οικογένεια και η αγάπη για τους γιους του

Παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν από τον πρώτο του γάμο και την εξέλιξή του, ο Γιώργος Θαναηλάκης τόνισε τη μεγάλη χαρά και ευλογία που του έφερε αυτή η σχέση: την απόκτηση δύο παιδιών. «Το καλό, βέβαια, είναι ότι ήρθαν δυο παιδιά στη ζωή μου τα οποία τα λατρεύω και είναι υπέροχα», ανέφερε ο παρουσιαστής. Τα παιδιά αυτά αποτελούν το επίκεντρο της αγάπης του.

Σήμερα, ο μεγαλύτερος από τους δύο γιους του, ο Λάμπρος, είναι 31 χρονών, ενώ ο μικρότερος, ο Αλέξανδρος, βρίσκεται στα 27 του χρόνια. Ο Γιώργος Θαναηλάκης εξέφρασε την αμοιβαία αγάπη που μοιράζεται με τους γιους του, δηλώνοντας: «Τους αγαπάω, με αγαπάνε». Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι, παρά την αγάπη και την προσπάθεια, ο γάμος του «δεν άντεξε» στον χρόνο, οδηγώντας σε ένα τέλος.

Το «βελούδινο» διαζύγιο και οι προκλήσεις

Ο αθλητικογράφος περιέγραψε το διαζύγιό του ως «βελούδινο», υποδηλώνοντας ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε με ομαλό τρόπο, χωρίς εντάσεις. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να επισημάνει τις σημαντικές δυσκολίες που συνοδεύουν ένα διαζύγιο, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά. «Το διαζύγιο μας ήταν βελούδινο αλλά, όταν υπάρχουν παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο», συμπλήρωσε ο Γιώργος Θαναηλάκης.

Μετά τον χωρισμό, αντιμετώπισε προκλήσεις, αλλά η προτεραιότητά του παρέμεινε η στήριξη και η παρουσία στη ζωή των παιδιών του. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, φρόντιζε να είναι διαρκώς δίπλα στους δύο γιους του. «Φρόντιζα πάντα να ‘μαι κοντά τους, δεν υπήρχε άλλωστε διαφορετική περίπτωση απ’ όλες τις απόψεις», δήλωσε στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη, υπογραμμίζοντας την αφοσίωσή του στον πατρικό του ρόλο.

Η μακρά πορεία στην αθλητική ενημέρωση και οι τρέχουσες δραστηριότητες

Πέρα από τις προσωπικές του αποκαλύψεις, ο Γιώργος Θαναηλάκης αναφέρθηκε και σε πτυχές της επαγγελματικής του ζωής. Συγκεκριμένα, μίλησε για την εκπομπή «Deal», την οποία παρουσιάζει στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha. Η συζήτηση επεκτάθηκε και στη μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία του στον απαιτητικό χώρο της αθλητικής ενημέρωσης, όπου έχει διαγράψει μια σημαντική διαδρομή.

Επίσης, ο παρουσιαστής μοιράστηκε τις εμπειρίες του σχετικά με τις απαιτήσεις που συνοδεύουν τις ζωντανές μεταδόσεις αγώνων, τονίζοντας την ανάγκη για ετοιμότητα και ακρίβεια. Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη ραδιοφωνική του παρουσία, έναν ακόμη τομέα όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά, συμπληρώνοντας το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων του στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από: Newsit