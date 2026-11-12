Οι δηλώσεις της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου σχετικά με την τηλεοπτική της επιστροφή και μια πιθανή συμμετοχή της στο «Dancing With The Stars» του ΑΝΤ1, σχολιάστηκαν εκτενώς στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι». Η παρουσιάστρια τοποθετήθηκε για τα τηλεοπτικά της σχέδια, την πορεία της στην τηλεόραση, αλλά και για το ενδεχόμενο να τη δούμε να χορεύει στην επερχόμενη παραγωγή.

Οι δηλώσεις για την τηλεοπτική επιστροφή

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, μιλώντας στους δημοσιογράφους, δήλωσε αρχικά πως δεν συζητάει τηλεοπτικά αυτή την περίοδο. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής στην παρουσίαση, δηλώνοντας ανοιχτή και για καθημερινή εκπομπή, αλλά και για εκπομπή Σαββατοκύριακου. Συγκεκριμένα, είπε: «Αμέ, δεν ξέρω, είμαι ανοιχτή και στα δύο».

Η ίδια αναφέρθηκε στην πορεία της στον χώρο της τηλεόρασης, τονίζοντας πως στο ξεκίνημα της δουλειάς της ήταν, όπως είναι λογικό, άπειρη. Παρόλα αυτά, όπως ανέφερε, καθώς περνούσε ο καιρός, απέκτησε έναν μηχανισμό και εργαζόταν κάνοντας πολλά πράγματα, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να έλεγε ο καθένας.

Η στάση της απέναντι στα σχόλια

Η παρουσιάστρια περιέγραψε τη δουλειά που έκανε στην αρχή της καριέρας της, αναφέροντας ότι ασχολήθηκε με εξωτερικά ρεπορτάζ, μοντάζ και ταξιδιωτικά θέματα. Δοκιμάστηκε σε πάρα πολλές στήλες, αποκτώντας έτσι εμπειρία σε διαφορετικούς τομείς της τηλεοπτικής παραγωγής.

Επίσης, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μίλησε για το πώς διαχειρίστηκε τα σχόλια και την κριτική. Δήλωσε ότι δούλευε το μέσα της, το αν η ίδια άξιζε γι’ αυτό που έκανε. Όταν λοιπόν το δούλεψε αυτό, δεν την αφορούσε πλέον τι λέγανε. Αντίθετα, όσο δεν το είχε δουλέψει και ένιωθε ότι κάποιο σχόλιο μπορεί να είχε υπόσταση, την ενοχλούσε.

Το ενδεχόμενο συμμετοχής στο DWTS

Σχετικά με την επιστροφή του «Dancing With The Stars», η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ανέφερε ότι κάτι πήρε το αυτί της γι’ αυτό. Συγκεκριμένα, άκουσε ότι η εκπομπή θα γίνει τον Μάρτιο. Περιέγραψε την ιδέα ως «ωραίο» και «λαμπερό».

Ωστόσο, εξέφρασε τις αμφιβολίες της για μια πιθανή δική της συμμετοχή, λέγοντας: «Κοίτα, δεν φημίζομαι ότι χορεύω. Δεν νομίζω ότι θα πήγαινα. Δεν έχω κάτι να πω, απλά το άκουσα». Η παρουσιάστρια δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες, πέρα από το ότι απλά άκουσε τις φήμες για την επιστροφή του σόου.

Η επιλογή του Survivor έναντι του DWTS στο παρελθόν

Με βάση αυτές τις δηλώσεις της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, το πάνελ της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» θυμήθηκε την προηγούμενη συμμετοχή της στο «Survivor». Αναφέρθηκε ότι την ίδια χρονιά που είχε λάβει μέρος στο ριάλιτι επιβίωσης, είχε γίνει κρούση και για το «Dancing With The Stars».

Τελικά, η παρουσιάστρια είχε προτιμήσει να πάει στον Άγιο Δομίνικο για τις ανάγκες του «Survivor», αντί να συμμετάσχει στο χορευτικό σόου. Αυτή η επιλογή της στο παρελθόν αποτέλεσε σημείο αναφοράς κατά τον σχολιασμό των νέων της δηλώσεων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis