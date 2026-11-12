Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει γιατί απέλυσε τη Μελανί Λοράν και την Ιζαμπέλ Ιπέρ από το «Inglourious Basterds»

Ο Κουέντιν Ταραντίνο προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικά με την παραγωγή της ταινίας του «Inglourious Basterds» του 2009, μιλώντας για την απόφασή του να απολύσει δύο ηθοποιούς πριν καν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Πρόκειται για τη Μελανί Λοράν και την Ιζαμπέλ Ιπέρ, με τις λεπτομέρειες να περιλαμβάνονται στο νέο βιβλίο του Τζέι Γκλένι, «The Making of Quentin Tarantino’s Inglourious Basterds». Ο σκηνοθέτης περιγράφει με βάναυση ειλικρίνεια τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτές τις κινήσεις.

Το βιβλίο που φέρνει στο φως τις παρασκηνιακές αλήθειες

Οι αποκαλύψεις του Κουέντιν Ταραντίνο έρχονται στο φως μέσα από το νέο βιβλίο του Τζέι Γκλένι, με τίτλο «The Making of Quentin Tarantino’s Inglourious Basterds». Σε αυτό το βιβλίο, ο διάσημος σκηνοθέτης δεν διστάζει να εκφραστεί με βάναυση ειλικρίνεια, αναφερόμενος σε σημαντικές αποφάσεις που έλαβε κατά την προ-παραγωγή της ταινίας του για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία κυκλοφόρησε το 2009.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές που αναδεικνύονται αφορά την απόφασή του να απολύσει δύο ηθοποιούς, τη Μελανί Λοράν και την Ιζαμπέλ Ιπέρ, πριν καν ξεκινήσει η διαδικασία των γυρισμάτων. Οι δηλώσεις του Ταραντίνο ρίχνουν φως στις απαιτήσεις του και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το καστ των ταινιών του, ακόμα και όταν πρόκειται για αναγνωρισμένα ονόματα του κινηματογράφου.

Η περίπτωση της Μελανί Λοράν και η «απαίσια» ανάγνωση σεναρίου

Η Μελανί Λοράν, η οποία τελικά προσλήφθηκε ξανά για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Σοσάνα Ντρέιφους, μιας Γαλλίδας ιδιοκτήτριας κινηματογράφου που αναζητούσε εκδίκηση, βρέθηκε αρχικά αντιμέτωπη με την απόλυση. Ο Ταραντίνο περιέγραψε την πρώτη της ανάγνωση του σεναρίου ως «απαίσια», τονίζοντας ότι «δεν ήταν αρκετά καλή για να είναι απαίσια».

Για τον σκηνοθέτη, η ανάγνωση του σεναρίου με όλο το καστ αποτελεί την πιο συναρπαστική μέρα πριν την παραγωγή, καθώς είναι η πιο κοντινή στιγμή που φτάνει στο να δει την ταινία για πρώτη φορά. Είπε χαρακτηριστικά: «Μέχρι τότε, απλώς διάβαζα όλες τις σκηνές στον εαυτό μου ή σε έναν φίλο… οπότε μια ανάγνωση του σεναρίου με όλο το καστ είναι τόσο συναρπαστική και τόσο σημαντική για μένα. Λοιπόν, η Μελανί ήταν απαίσια, οπότε την απέλυσα».

Η επιμονή της Λοράν και η δεύτερη ευκαιρία

Λίγες μέρες μετά την απόλυσή της, η Μελανί Λοράν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Κουέντιν Ταραντίνο, ζητώντας να ανακτήσει τον ρόλο της. Εξήγησε στον σκηνοθέτη ότι δεν ένιωθε καλά εκείνη την περίοδο και του γνωστοποίησε την πρόθεσή της να επιστρέψει αεροπορικώς στη Γερμανία και να μείνει σε ξενοδοχείο, προκειμένου να διαβάσει ξανά το σενάριο για εκείνον.

Ο Ταραντίνο εντυπωσιάστηκε από το πάθος και την επιμονή της Λοράν. Συμφώνησε να «γυρίσει το χρόνο πίσω» και να «επιστρέψει στο μηδέν» μαζί της, υπό την προϋπόθεση ότι εκείνη θα ήταν πρόθυμη να περάσει τρεις μέρες κάνοντας πρόβες μαζί του. Η προσπάθεια της Λοράν κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών ήταν αρκετή για να εντυπωσιάσει τον σκηνοθέτη, ο οποίος της έδωσε πίσω τον ρόλο της Σοσάνα.

Η σημερινή άποψη του Ταραντίνο για τη Μελανί Λοράν

Σήμερα, ο Κουέντιν Ταραντίνο εκφράζει ανοιχτά τον θαυμασμό του για τη Μελανί Λοράν. «Επιτρέψτε μου να το δηλώσω δημόσια για να το γνωρίζουν όλοι: αγαπώ τη Μελανί», δήλωσε ο σκηνοθέτης. Τόνισε μάλιστα ότι «η Μελανί είναι η Σοσάνα μου» και ότι «έκανε υπέροχη δουλειά» στον ρόλο.

Ο Ταραντίνο εξήγησε ότι αν δεν συζητούσαν για τη δημιουργία του «Inglourious Basterds» στο πλαίσιο του βιβλίου, δεν θα είχε ξανασκεφτεί ποτέ το θέμα της αρχικής απόλυσης, καθώς η Λοράν είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ταινίας. Η συζήτηση για τα παρασκήνια της ταινίας, με «όλα τα παράπονα», ήταν αυτό που επέτρεψε να έρθει στο φως αυτή η σημαντική πτυχή της ιστορίας.

Η τύχη της Ιζαμπέλ Ιπέρ και τα προβλήματα με το συμβόλαιο

Αντίθετα με τη Μελανί Λοράν, η Ιζαμπέλ Ιπέρ δεν είχε την ίδια τύχη. Απολύθηκε από τον Ταραντίνο και δεν προσλήφθηκε ξανά. Ο ρόλος της ως Μαντάμ Άντα Μιμιέ, μιας γυναίκας που παρείχε καταφύγιο στη Σοσάνα στο Παρίσι, δόθηκε τελικά στην εμβληματική πρωταγωνίστρια του «In the Mood for Love», Μάγκι Τσουνγκ.

Ο λόγος για την απόλυση της Ιπέρ, σύμφωνα με τον Ταραντίνο, ήταν ότι «δεν εμφανίστηκε» στην ανάγνωση του σεναρίου. «Οπότε γ@@@@. Την απέλυσα», είπε ο σκηνοθέτης. Παρά τον θαυμασμό του για την Ιζαμπέλ Ιπέρ, αναφέροντας ταινίες όπως το «Heaven’s Gate», ο Ταραντίνο σημείωσε ότι υπήρχαν προβλήματα με το συμβόλαιό της και ότι «απλώς συνέχιζε να καθυστερεί». Η μη εμφάνισή της στην ανάγνωση του σεναρίου ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, οδηγώντας στην οριστική της απομάκρυνση από την παραγωγή.

Με πληροφορίες από: Topontiki