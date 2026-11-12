Η Αντζελίνα Τζολί εγκαταλείπει το Λος Άντζελες και μετακομίζει στο Κονέκτικατ

Η Αντζελίνα Τζολί, μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες του Χόλιγουντ, φέρεται να ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το Λος Άντζελες, την πόλη όπου έζησε τα τελευταία χρόνια μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηθοποιός απέκτησε ένα κτήμα στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, συγκεκριμένα στο Κονέκτικατ, μετά την πώληση της ιστορικής έπαυλής της στην Καλιφόρνια τον Σεπτέμβριο.

Η νέα αρχή στην ανατολική ακτή

Η απόφαση της Αντζελίνα Τζολί να μετακομίσει στο Κονέκτικατ σηματοδοτεί μια νέα φάση στη ζωή της. Η ηθοποιός αγόρασε ένα κτήμα στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, ολοκληρώνοντας έτσι την αποχώρησή της από την Καλιφόρνια. Η κίνηση αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά την πώληση της ιστορικής της έπαυλης, η οποία βρισκόταν στην Καλιφόρνια και πουλήθηκε τον Σεπτέμβριο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό σε ποια συγκεκριμένη περιοχή του Κονέκτικατ βρίσκεται το νέο της κτήμα. Ωστόσο, στην ίδια πολιτεία διαμένουν και άλλες γνωστές προσωπικότητες, όπως ο Κιθ Ρίτσαρντς, ο Μάικλ Τζ. Φοξ και η Μέριλ Στριπ.

Οι λόγοι της αποχώρησης από το Λος Άντζελες

Η Αντζελίνα Τζολί είχε δηλώσει στο παρελθόν τους λόγους για τους οποίους παρέμενε στο Λος Άντζελες. Είχε αναφέρει ότι η παρουσία της στην πόλη ήταν αναγκαία λόγω της δικαστικής διαμάχης για το διαζύγιό της με τον Μπραντ Πιτ. Η ηθοποιός είχε εκφράσει την πρόθεσή της να φύγει από την πόλη μόλις όλα τα παιδιά της ενηλικιώνονταν.

Σε συνέντευξή της το 2024 στο The Hollywood Reporter, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Βρίσκομαι εδώ επειδή πρέπει να είμαι εδώ λόγω ενός διαζυγίου, αλλά μόλις γίνουν 18 ετών, θα μπορώ να φύγω». Το διαζύγιο της Τζολί με τον Πιτ οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για την υλοποίηση των σχεδίων της για μετακόμιση.

Η ιστορική έπαυλη του Σεσίλ Μπ. ΝτεΜιλ

Η πώληση της ιστορικής έπαυλης του διάσημου σκηνοθέτη Σεσίλ Μπ. ΝτεΜιλ στην Καλιφόρνια ήταν ένα σημαντικό βήμα στην αποχώρηση της Τζολί από το Λος Άντζελες. Η ηθοποιός είχε αγοράσει το συγκεκριμένο κτήμα το 2017, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ, έναντι 24,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η κατοικία, έκτασης περίπου 1.020 τετραγωνικών μέτρων, διέθετε έξι υπνοδωμάτια και δέκα μπάνια.

Αρχικά, η έπαυλη είχε διατεθεί προς πώληση έναντι 29,85 εκατομμυρίων δολαρίων και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, πουλήθηκε τον Σεπτέμβριο για 24,75 εκατομμύρια δολάρια. Η Αντζελίνα Τζολί είχε εξηγήσει το 2021 ότι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους επέλεξε αυτό το σπίτι ήταν η εγγύτητά του με την κατοικία του πρώην συζύγου της, ώστε τα παιδιά τους να μπορούν να βρίσκονται κοντά και στους δύο γονείς. «Ήθελα να είναι κοντά στον πατέρα τους, ο οποίος βρίσκεται μόλις πέντε λεπτά μακριά» είχε δηλώσει.

Η σχέση με τον Μπραντ Πιτ και η οικογένεια

Η σχέση της Αντζελίνα Τζολί με τον Μπραντ Πιτ έληξε το 2016, και ακολούθησε μια μακρά δικαστική διαμάχη που αφορούσε την επιμέλεια των παιδιών τους και την περιουσία τους. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024. Από τα έξι παιδιά τους, τέσσερα έχουν αφαιρέσει νομικά το επώνυμο «Πιτ» από τα ονόματά τους, ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ορισμένα από αυτά έχουν απομακρυνθεί από τον πατέρα τους.

Παρουσία και άλλες δραστηριότητες

Όταν έγινε γνωστό ότι η ηθοποιός πουλούσε την έπαυλη του ΝτεΜιλ, είχαν κυκλοφορήσει σενάρια ότι ενδεχομένως θα εγκατέλειπε τις ΗΠΑ. Ωστόσο, αναμενόταν να συνεχίσει να περνά χρόνο στη Νέα Υόρκη, όπου διατηρεί την επιχείρηση μόδας Atelier Jolie. Η ίδια διαθέτει ήδη ακίνητο στο Μανχάταν, το οποίο, όπως είχε αναφέρει σε συνέντευξή της το 2025, χρησιμοποιούν τα παιδιά της ως προσωρινή κατοικία όταν βρίσκονται στην πόλη.

Με πληροφορίες από: Topontiki