Η Βασιλική Μιλλούση και ο Λευτέρης Πετρούνιας στόλισαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο με τις κόρες τους

Η Βασιλική Μιλλούση και ο Λευτέρης Πετρούνιας έφεραν νωρίς το γιορτινό κλίμα στο σπίτι τους, στολίζοντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τις δύο κόρες τους. Η πρώην πρωταθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής δημοσίευσε σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας τη διαδικασία που κράτησε αρκετές ημέρες και στην οποία συμμετείχε όλη η οικογένεια.

Ο γιορτινός στολισμός στην οικογενειακή τους εστία

Η διαδικασία του στολισμού του χριστουγεννιάτικου δέντρου διήρκεσε συνολικά τρεις ημέρες, ξεκινώντας από τη Δευτέρα και ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου του 2026. Η Βασιλική Μιλλούση σχολίασε με χιούμορ στην ανάρτησή της πως το εντυπωσιακό αποτέλεσμα άξιζε τον κόπο και την προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι.

Στον στολισμό του μεγάλου χριστουγεννιάτικου δέντρου, το οποίο δεσπόζει στη μοντέρνα μεζονέτα του ζευγαριού, συμμετείχαν ενεργά όλα τα μέλη της οικογένειας. Τόσο ο Λευτέρης Πετρούνιας όσο και οι δύο κόρες τους συνέβαλαν στη δημιουργία της γιορτινής ατμόσφαιρας, προσθέτοντας στολίδια και φώτα. Η Βασιλική Μιλλούση έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram της: «Εννοείται πως ξεκίνησα Δευτέρα και τελείωσε Τετάρτη, αλλά… άξιζε», υπογραμμίζοντας την ικανοποίησή της από το τελικό αποτέλεσμα που έφερε το πνεύμα των Χριστουγέννων στο σπίτι τους.

Η πορεία της σχέσης τους στον αθλητισμό και τη ζωή

Η σχέση της Βασιλικής Μιλλούση και του Λευτέρη Πετρούνια αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες και σταθερές ιστορίες στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού. Οι δύο κορυφαίοι αθλητές της ενόργανης γυμναστικής γνωρίστηκαν μέσα στους χώρους προπόνησης, εκεί όπου ξεκίνησαν αρχικά ως φίλοι και συναθλητές, μοιραζόμενοι κοινές εμπειρίες.

Στην αρχή της γνωριμίας τους, μοιράζονταν τα ίδια όνειμα για τον αθλητισμό, την κούραση από τις εντατικές προπονήσεις και το άγχος του πρωταθλητισμού, στοιχεία που τους έφεραν κοντά. Με το πέρασμα του χρόνου, η στενή φιλία και η αμοιβαία κατανόηση που αναπτύχθηκε μεταξύ τους εξελίχθηκε σε έναν βαθύ έρωτα, θέτοντας τις βάσεις για την κοινή τους πορεία και τη δημιουργία οικογένειας.

Σημαντικές στιγμές και διακρίσεις στην κοινή τους πορεία

Παρά τα σκαμπανεβάσματα και τις απαιτήσεις των αθλητικών τους υποχρεώσεων, το ζευγάρι κατάφερε να στηρίξει ο ένας τον άλλον στις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας τους. Αυτό περιλαμβάνει τις επιτυχίες τους σε Ολυμπιακά μετάλλια και παγκόσμιες διακρίσεις, όπου η στήριξη ήταν αμοιβαία και καθοριστική για την πορεία τους στον πρωταθλητισμό.

Ο έρωτάς τους επισφραγίστηκε με πολιτικό γάμο το 2019, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην προσωπική τους ζωή. Δύο χρόνια αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2021, πραγματοποίησαν και τον θρησκευτικό τους γάμο, ολοκληρώνοντας έτσι την ένωσή τους και δημιουργώντας επίσημα τη δική τους οικογένεια.

Η δεμένη οικογένεια Πετρούνια-Μιλλούση

Σήμερα, έχοντας συμπληρώσει πέντε χρόνια έγγαμου βίου, η Βασιλική Μιλλούση και ο Λευτέρης Πετρούνιας έχουν δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια. Μαζί με τις δύο κόρες τους, τη Σοφία και την Ελένη, απολαμβάνουν την οικογενειακή ζωή, γεμίζοντας το σπίτι τους με χαρά και γιορτινή διάθεση.

Το ζευγάρι παραμένει αχώριστο, όχι μόνο στην προσωπική του ζωή αλλά και στα κοινά τους επαγγελματικά βήματα, συνεχίζοντας να πορεύονται μαζί σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς τους. Η ιστορία τους αποτελεί παράδειγμα σταθερότητας και αμοιβαίας αγάπης στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού.

Με πληροφορίες από: Newsit