Την έντονη αντίδραση της Μαρίας Ιωαννίδου προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις της Εριέττας Μαυρουδή, οι οποίες αφορούσαν τόσο τον Φρέντυ Γερμανό όσο και την κόρη του, Ναταλία Γερμανού. Η χορογράφος και ηθοποιός, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», δεν έκρυψε την ενόχλησή της για τις αναφορές που έγιναν και στο δικό της πρόσωπο, χαρακτηρίζοντας τις εν λόγω δηλώσεις ως «φθηνά πράγματα».

Οι αρχικές δηλώσεις και η αντίδραση

Η Μαρία Ιωαννίδου τόνισε ότι δεν ασχολείται με τέτοιου είδους «φτηνά πράγματα», καθώς θεωρεί ότι βλάπτουν τόσο την ίδια όσο και τη μνήμη του Φρέντυ Γερμανού. «Είναι ντροπή να λέγονται και να ακούγονται τέτοια πράγματα στον κόσμο που πιθανότατα δεν με ξέρει», δήλωσε αρχικά η ηθοποιός, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για το περιεχόμενο των δηλώσεων.

Συνεχίζοντας, η Μαρία Ιωαννίδου ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή απέναντι στην Εριέττα Μαυρουδή. «Ας πάει κάπου να ηρεμήσει η γυναίκα, σε ένα τρελοκομείο. Είναι τρελή, δεν είναι στα καλά της», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης: «Εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοια φτηνά πράγματα, γιατί είναι πολύ φτηνά και για μένα και για τον Φρέντυ και για τη μνήμη του. Δεν θα κάτσω να κατινιάσω. Δεν είμαι κατίνια εγώ. Αυτή είναι».

Διάψευση για τη μεταφορά στο νοσοκομείο

Η ηθοποιός διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό της Εριέττας Μαυρουδή ότι την είχε μεταφέρει εκείνη στο νοσοκομείο μαζί με τον Φρέντυ Γερμανό, επειδή η ίδια δεν ήθελε να δείξει την ταυτότητά της και να αποκαλυφθεί η ηλικία της. Η Μαρία Ιωαννίδου εξήγησε ότι εκείνη την περίοδο ήταν αρκετά νέα και δεν οδηγούσε.

«Εγώ ήμουν αρκετά νέα, δεν οδηγούσα και της είχα ζητήσει να μεταφέρουμε μία δυο φορές τον Φρέντυ επειδή εκείνη οδηγούσε», διευκρίνισε. Σχολιάζοντας τον ισχυρισμό περί ταυτότητας, είπε: «Θέλω δεν θέλω, την ταυτότητα τη δίνεις. Τι κουταμάρες είναι αυτές; Ντροπή, ρε παιδιά. Ντροπή δηλαδή. Και που το ακούω ανατριχιάζω».

Η ημέρα του θανάτου του Φρέντυ Γερμανού

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν επίσης η αντίδρασή της στον ισχυρισμό της Εριέττας Μαυρουδή ότι την ειδοποίησαν την ημέρα που πέθανε ο Φρέντυ Γερμανός. Η Μαρία Ιωαννίδου χαρακτήρισε τον ισχυρισμό ψευδή. «Ψέματα. Γιατί να την καλέσουνε; Είχαν χωρίσει εκατομμύρια χρόνια πριν και εγώ είχα παντρευτεί με τον Φρέντυ», δήλωσε.

Η ηθοποιός υπογράμμισε τη δική της παρουσία δίπλα στον Φρέντυ Γερμανό εκείνη την περίοδο. «Εγώ ήμουνα δίπλα του. Εγώ του κρατούσα το χεράκι και εγώ του έκλεισα τα ματάκια του. Με βοηθούσε στις δουλειές μου. Δεν είχε απιστήσει ποτέ ο Φρέντυ», πρόσθεσε, τονίζοντας τον δικό της ρόλο και την αφοσίωση του εκλιπόντος.

Η σχέση της Ναταλίας Γερμανού με τη μητέρα της

Η Μαρία Ιωαννίδου αναφέρθηκε, τέλος, και στη σχέση της Ναταλίας Γερμανού με τη μητέρα της. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, η Ναταλία ήταν πικραμένη. «Πικραμένη ήταν η Ναταλία από όσο ξέρω. Δεν εκτιμούσε το γεγονός ότι την είχε παρατήσει η μητέρα της», δήλωσε η ηθοποιός, περιγράφοντας την κατάσταση.

Πιθανή συνάντηση και μήνυση

Ερωτηθείσα τι θα έλεγε στην Εριέττα Μαυρουδή αν τη συναντούσε, η Μαρία Ιωαννίδου απάντησε πως καταρχήν δεν θα την αναγνώριζε, καθώς δεν την έχει συναντήσει ποτέ στη ζωή της. Ωστόσο, εξέφρασε την πιθανότητα να προβεί σε νομικές ενέργειες.

«Αν είχα διάθεση και κέφια και καιρό και χρόνο, θα της έκανα μια ωραία μήνυση. Αλλά δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με την κυρία Μαυρουδή», είπε. Ολοκλήρωσε τις δηλώσεις της εκφράζοντας την επιθυμία της να τελειώσει η ιστορία και να μην την αναφέρει ξανά η κυρία Μαυρουδή, γιατί, όπως είπε, «με ματιάζει».

Με πληροφορίες από: Topontiki