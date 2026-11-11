Δήμητρα Παπαδήμα: Οι απόψεις της για τις αισθητικές επεμβάσεις και τις εμπειρίες στον χώρο της

Η Δήμητρα Παπαδήμα τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τις αισθητικές επεμβάσεις, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία της με την τάση που παρατηρείται στις νέες γυναίκες. Η ηθοποιός χαρακτήρισε τις επεμβάσεις «σίχαμα», υποστηρίζοντας ότι οδηγούν σε μια ομοιομορφία στην εμφάνιση. Οι δηλώσεις της έγιναν στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», όπου ανέλυσε τις απόψεις της για το θέμα, αλλά και τις δικές της προσωπικές επιλογές.

Η έντονη διαφωνία για τις αισθητικές επεμβάσεις

Η Δήμητρα Παπαδήμα εξέφρασε ξεκάθαρα την αντίθεσή της στις αισθητικές επεμβάσεις, τονίζοντας πως δεν βρίσκει τίποτα ωραίο σε αυτές. «Για μένα είναι σίχαμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι παρόλο που κατανοεί πως πίσω από αυτές τις επιλογές μπορεί να κρύβονται ανασφάλειες, η ίδια τις θεωρεί εκδήλωση ματαιοδοξίας και δεν βλέπει το ωραίο του πράγματος.

Η ηθοποιός περιέγραψε την εικόνα που συναντά συχνά, αναφέροντας «όλα τα κορίτσια με χείλια, στήθος και τους ποπούς το καλοκαίρι με το μαγιό». Σύμφωνα με την ίδια, το αποτέλεσμα είναι όλες οι γυναίκες να μοιάζουν «καρμπόν, ίδιες», χάνοντας την προσωπική τους φυσιογνωμία και καταλήγοντας να έχουν την ίδια εμφάνιση.

Η άδικη φύση και η αντίθεση με την ανδρική γοητεία

Στη συνέχεια των δηλώσεών της, η Δήμητρα Παπαδήμα αναφέρθηκε στην επίδραση του χρόνου στην εμφάνιση, υποστηρίζοντας ότι «η φύση είναι λίγο άδικη με τη γυναίκα, γιατί όταν μεγαλώνει, μεγαλώνει λίγο άσχημα». Αυτή την παρατήρηση τη συνέκρινε με την εικόνα ανδρών ηθοποιών που διατηρούν τη γοητεία τους παρά την ηλικία.

Συγκεκριμένα, ανέφερε παραδείγματα όπως ο Ρίτσαρντ Γκιρ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, για τον οποίο είπε: «Βλέπεις τον Ρίτσαρντ Γκρι, τον Ρόμπερτ Ντενίρο, 83 ετών, τον είδα και λέω: “τι άντρακλας είναι αυτός;”». Η ίδια πρόσθεσε πως ο Ντε Νίρο της άρεσε ανέκαθεν, ενώ επισήμανε ότι πλέον, έχοντας μεγαλώσει, βλέπει τα πράγματα «με άλλο μάτι».

Η προσωπική της σχέση με το botox και την εμφάνιση

Παρά την έντονη κριτική της στις αισθητικές επεμβάσεις, η Δήμητρα Παπαδήμα αποκάλυψε ότι η ίδια καταφεύγει περιστασιακά σε μία συγκεκριμένη παρέμβαση για να περιποιείται την εμφάνισή της. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Εγώ κάνω, όταν είναι να παίξω. Κάνω πού και πού ένα botox, κάθε δύο χρόνια». Ωστόσο, χαρακτήρισε αυτή την πρακτική «εντελώς μάταιο».

Η ηθοποιός περιέγραψε μάλιστα τον διάλογο που έχει με τον γιατρό της: «Πάω στον γιατρό και του λέω: “Τι ήρθα να κάνω εγώ εδώ πέρα” και μου απαντάει: “Έλα τώρα, μίας και ήρθες”». Εξήγησε ότι το κάνει και για τον εαυτό της, καθώς έχει να πάει στο κομμωτήριο πάνω από δύο χρόνια, βάφοντας μόνη της τα μαλλιά της για τις άσπρες τρίχες.

Απλότητα ζωής και οι δύσκολες εμπειρίες στον χώρο της

Κλείνοντας τις δηλώσεις της, η Δήμητρα Παπαδήμα αναφέρθηκε στην φιλοσοφία της για τη ζωή, τονίζοντας την ανάγκη για απλότητα και κατανόηση. «Η ζωή είναι πολύ απλή. Λίγη κατανόηση θέλει», υπογράμμισε. Παράλληλα, μοιράστηκε και μια προσωπική της εμπειρία σχετικά με τον επαγγελματικό της χώρο, αναφερόμενη στην αρνητική εμπειρία που έχει βιώσει από ανθρώπους του επαγγελματικού της χώρου.

Η ηθοποιός δήλωσε ότι «σιχαίνομαι τους ανθρώπους του χώρου μου, αυτούς που έχουν τη δύναμη, γιατί μου έχουν φερθεί θεόσκατα». Παρ’ όλα αυτά, πρόσθεσε ότι πλέον, έχοντας φτάσει σε μία συγκεκριμένη ηλικία, τους κατανοεί, χαρακτηρίζοντάς τους «βλάκες» και σημειώνοντας ότι «Δεν γεννηθήκαμε όλοι έξυπνοι».

Με πληροφορίες από: Topontiki