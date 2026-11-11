Η Μαριάντα Πιερίδη μίλησε πρόσφατα για την περιπέτεια της υγείας της που την οδήγησε στο νοσοκομείο, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για την κατάσταση που αντιμετώπισε. Η τραγουδίστρια δήλωσε ανακουφισμένη από την άμεση ανταπόκριση των γιατρών, παρόλο που η κατάσταση της υγείας της απαιτεί πλέον μόνιμη φαρμακευτική αγωγή. Η ίδια παραδέχτηκε ότι φοβήθηκε αρκετά και τόνισε τη σημασία του να μην αγνοούμε τα σημάδια που στέλνει ο οργανισμός μας.

Η αρχική αδιαθεσία και η νοσηλεία

Όλα ξεκίνησαν στις αρχές Νοεμβρίου του 2026, όταν η Μαριάντα Πιερίδη ένιωσε έντονη αδιαθεσία και ταχυκαρδία. Αρχικά, όπως η ίδια περιέγραψε, θεώρησε πως επρόκειτο για κάποια κρίση άγχους.

«Αισθάνθηκα μια αδιαθεσία και ταχυκαρδία και νόμιζα ότι ήτανε κάποια κρίση άγχους, οπότε θεώρησα σωστό να έρθω να κάνω εξετάσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια στην κάμερα του «Happy Day» στον ALPHA. Η απόφαση να επισκεφθεί νοσοκομείο οδήγησε σε έναν πλήρη κύκλο εξετάσεων.

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, η Μαριάντα Πιερίδη γνωστοποίησε αρχικά τη νοσηλεία της με μια φωτογραφία με ορό, ζητώντας από τους ακόλουθούς της να κάνουν θετικές σκέψεις. Λίγο αργότερα, επανήλθε με ένα καθησυχαστικό μήνυμα, αναφέροντας: «Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, το προλάβαμε νωρίς και με λίγη ξεκούραση και φροντίδα θα είμαι πολύ σύντομα πάλι κοντά σας».

Τα ευρήματα των γιατρών και η διάγνωση

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε η Μαριάντα Πιερίδη αποκάλυψαν σοβαρά ευρήματα. Όπως εξήγησε η ίδια, οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν, πραγματοποιώντας όχι μόνο εξετάσεις αίματος αλλά και άλλες αναγκαίες διαδικασίες για να εντοπίσουν το πρόβλημα.

«Έκανα εξετάσεις, όχι μόνο αίματος, οι άνθρωποι έκαναν ό,τι μπορούσαν. Τελικά υπήρχε ένα θέμα και το λύσαμε και τώρα είμαι μια χαρά», ανέφερε η τραγουδίστρια. Η βασική διάγνωση έδειξε ότι αντιμετώπισε πολύ χαμηλό αιματοκρίτη. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Happy Day», η περιπέτεια της υγείας της συνδέθηκε με μια λοίμωξη στο έντερο, η οποία προκάλεσε αιμορραγία και οδήγησε σε σημαντική απώλεια αίματος.

Η ίδια εκτίμησε ότι η κατάσταση με τον χαμηλό αιματοκρίτη πιθανότατα υπήρχε για αρκετό καιρό. «Είχα πολύ χαμηλό αιματοκρίτη, απλά επειδή το είχα προφανώς πολύ καιρό, δεν με έριξε και δεν έπαθα κάτι χειρότερο», δήλωσε, εκφράζοντας την ανακούφισή της που η κατάσταση δεν εξελίχθηκε σε κάτι πιο σοβαρό.

Ο φόβος και η σημασία των συμπτωμάτων

Η Μαριάντα Πιερίδη δεν έκρυψε τον φόβο που ένιωσε κατά τη διάρκεια αυτής της περιπέτειας. Η συνειδητοποίηση της σοβαρότητας της κατάστασης την έκανε να αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι να μην αγνοούμε τα σημάδια που μας στέλνει ο οργανισμός μας.

«Φοβήθηκα αρκετά. Καλό είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να μην αμελούμε τα σημάδια. Εγώ δεν είχα δώσει σημασία στα σημάδια», αποκάλυψε η ίδια, τονίζοντας την ανάγκη για προσοχή στην υγεία. Η άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος ήταν καθοριστική για την θετική έκβαση.

Η θεραπεία και η μακροχρόνια αγωγή

Παρά τον αρχικό φόβο, η τραγουδίστρια δήλωσε ανακουφισμένη από την εξέλιξη της θεραπείας, καθώς το πρόβλημα καταπολεμήθηκε γρήγορα. «Αυτό που ήταν, το καταπολεμήσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Πήγε πάρα πολύ καλά», ανέφερε.

Ωστόσο, η περιπέτεια της υγείας της θα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες όσον αφορά τη διαχείρισή της. Η Μαριάντα Πιερίδη αποκάλυψε ότι θα χρειαστεί να ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή για το υπόλοιπο της ζωής της. «Τώρα θα έχω μια αγωγή την οποία θα παίρνω για πάντα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά στον γιο της

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, η Μαριάντα Πιερίδη αναφέρθηκε και στον γιο της, τονίζοντας την ψυχραιμία του απέναντι στην κατάσταση. «Ο γιος μου είναι πολύ ψύχραιμος. Θα πάω τώρα να τον συναντήσω», είπε.

Εξήγησε επίσης ότι δεν του επετράπη να την επισκεφθεί στο νοσοκομείο. «Δεν τον άφησαν να έρθει να με δει, νομίζω δεν είναι μέρος για παιδιά», συμπλήρωσε η τραγουδίστρια, δείχνοντας την ευαισθησία της για την προστασία του παιδιού της από την ατμόσφαιρα του νοσοκομείου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit