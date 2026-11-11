Ο Σούλης Καραγιαννίδης, ο θρυλικός ιδιοκτήτης των Victoria και Boom Boom, απεβίωσε

Ο Σούλης Καραγιαννίδης, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός ως ο «Σούλης» των θρυλικών νυχτερινών κέντρων Victoria και Boom Boom, απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών. Η είδηση του θανάτου του, που συνέβη την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, ανακοινώθηκε από την οικογένειά του μέσω των social media. Η απώλεια του Σούλη Καραγιαννίδη σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τη νυχτερινή διασκέδαση του Πειραιά και όχι μόνο. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, στο κοιμητήριο της Νέας Σμύρνης.

Τα θρυλικά κέντρα της δεκαετίας του '80

Ο Σούλης Καραγιαννίδης ήταν ο ιδιοκτήτης δύο από τα πιο διάσημα νυχτερινά κέντρα που μεσουρανούσαν τη δεκαετία του 1980: της Victoria και της Boom Boom. Αυτά τα μαγαζιά αποτελούσαν σημεία αναφοράς για τη διασκέδαση της εποχής, προσελκύοντας πλήθος κόσμου και καθιερώνοντας τον Σούλη ως μια εμβληματική μορφή της νυχτερινής ζωής. Η φήμη του ήταν τέτοια που σε Νίκαια και Καστέλλα, όλοι τον γνώριζαν απλώς με το μικρό του όνομα, ως «Σούλη».

Τα μαγαζιά του ήταν πάντοτε γεμάτα, με κάθε ένα να φιλοξενεί διαφορετικά μουσικά ακούσματα, διατηρώντας μια ξεχωριστή ταυτότητα. Η Victoria και η Boom Boom είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν έναν χώρο όπου η μουσική και η διασκέδαση είχαν τον πρώτο λόγο, αφήνοντας το δικό τους ανεξίτηλο στίγμα στην ιστορία της ψυχαγωγίας.

Η Victoria στη Νίκαια

Η Victoria, που βρισκόταν στο Περιβολάκι της Νίκαιας, ήταν γνωστή για την πιο «σκληρή» μουσική της σκηνή. Το υπόγειό της είχε φιλοξενήσει μερικά από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της δεκαετίας του '80, ειδικά στον χώρο του metal και του hard rock. Οποιοδήποτε διεθνές συγκρότημα ερχόταν στην Ελλάδα για συναυλία, έκανε πρώτα μια στάση από τη Victoria, καθιστώντας την ένα κέντρο συνάντησης για τους λάτρεις του είδους.

Εκεί, πολύ πριν καθιερωθούν επίσημα τα meet’n greet από τις εταιρείες δημοσίων σχέσεων, διοργανώνονταν τα πρώτα άτυπα «meet’n greet», δίνοντας την ευκαιρία στους θαυμαστές να έρθουν πιο κοντά με τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες. Η Victoria ήταν το στέκι των χεβιμεταλάδων και των ροκάδων, ένα μέρος όπου η ενέργεια και ο παλμός ήταν πάντα υψηλοί.

Η Boom Boom στην Καστέλλα και η μετέπειτα πορεία

Από την άλλη πλευρά, η Boom Boom, που βρισκόταν στην Καστέλλα, προσέλκυε ένα διαφορετικό κοινό, τους λεγόμενους «καρεκλάδες», υποδηλώνοντας ίσως ένα πιο mainstream ή disco προφίλ, αν και οι πηγές αναφέρουν απλώς τη διαφοροποίηση των μουσικών ακουσμάτων. Τα δύο μαγαζιά, αν και διαφορετικά, συνυπήρχαν αρμονικά κάτω από την ομπρέλα του Σούλη Καραγιαννίδη, προσφέροντας ποικιλία στη νυχτερινή διασκέδαση.

Μετά από χρόνια λειτουργίας, τόσο η Victoria όσο και η Boom Boom έκλεισαν τις πόρτες τους, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τη νυχτερινή ζωή. Ωστόσο, η Boom Boom είχε μια σύντομη αναβίωση, ξανανοίγοντας στις Τζιτζιφιές ως ρετρό ντίσκο. Αυτή η προσπάθεια έγινε σε μια περίοδο όπου το τοπίο της διασκέδασης είχε ήδη αλλάξει ριζικά, αντανακλώντας τις νέες τάσεις και απαιτήσεις του κοινού.

Μια εποχή που έφυγε

Ο θάνατος του Σούλη Καραγιαννίδη φέρνει στο προσκήνιο μνήμες από μια χρυσή εποχή για τη διασκέδαση, όπου τα νυχτερινά κέντρα είχαν τη δική τους ξεχωριστή αίγλη και ο ιδιοκτήτης τους αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς τους. Η προσωπικότητα του Σούλη, η ικανότητά του να γεμίζει τα μαγαζιά του και να δημιουργεί χώρους με διαφορετικά, αλλά εξίσου δημοφιλή, μουσικά ακούσματα, τον κατέστησαν έναν θρύλο της εποχής του.

Η κληρονομιά του παραμένει ζωντανή στις αναμνήσεις όσων έζησαν τη νυχτερινή ζωή των 80s, καθώς τα ονόματα Victoria και Boom Boom είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιστορία της διασκέδασης στον Πειραιά. Ο Σούλης Καραγιαννίδης αφήνει πίσω του μια πλούσια ιστορία που σημάδεψε ανεξίτηλα τη νυχτερινή σκηνή της Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis