Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εισέρχεται στη λίστα των δισεκατομμυριούχων μουσικών

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο θρυλικός μουσικός και πρώην μέλος των Beatles, εισέρχεται πλέον στη μικρή και ιδιαίτερα κλειστή λίστα των δισεκατομμυριούχων καλλιτεχνών. Το περιοδικό Forbes αποτιμά την καθαρή περιουσία του στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Με αυτό το ποσό, ο ΜακΚάρτνεϊ καταλαμβάνει την τρίτη θέση ανάμεσα στους πλουσιότερους μουσικούς παγκοσμίως.

Η θέση του στους πλουσιότερους μουσικούς

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, σε ηλικία 84 ετών, αναγνωρίζεται πλέον ως ένας από τους πλουσιότερους μουσικούς στον κόσμο, με την περιουσία του να αγγίζει τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η εξέλιξη τον τοποθετεί στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης των μουσικών με τις υψηλότερες περιουσίες.

Πίσω από τον Jay-Z, του οποίου η περιουσία υπολογίζεται στα 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια, και την Τέιλορ Σουίφτ, με εκτιμώμενη περιουσία 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο ΜακΚάρτνεϊ συμπληρώνει την τριάδα των κορυφαίων. Η είσοδός του σε αυτή την ιδιαίτερα περιορισμένη λίστα υπογραμμίζει την τεράστια και διαρκή οικονομική του επιτυχία στον χώρο της μουσικής και όχι μόνο.

Ποικίλες πηγές εσόδων

Η τεράστια οικονομική επιτυχία του Πολ ΜακΚάρτνεϊ δεν προέρχεται αποκλειστικά από την εκτεταμένη και λαμπρή μουσική του καριέρα. Αντιθέτως, η περιουσία του αντλείται από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και επενδύσεων που έχει αναπτύξει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Στις βασικές πηγές εσόδων του συγκαταλέγονται ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο πνευματικών δικαιωμάτων, διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες και στρατηγικές επενδύσεις. Επιπλέον, ο θρυλικός καλλιτέχνης διαθέτει μια ιδιαίτερα πολύτιμη συλλογή έργων τέχνης, η οποία περιλαμβάνει δημιουργίες από καταξιωμένους ζωγράφους όπως ο Πικάσο και ο Ματίς, προσθέτοντας ένα σημαντικό κεφάλαιο στην συνολική του περιουσία.

Η συμβολή της MPL Communications

Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του 84χρονου καλλιτέχνη οφείλεται στην MPL Communications, μια εταιρεία που ίδρυσε ο ίδιος το 1969. Η MPL Communications διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση τόσο του προσωπικού μουσικού καταλόγου του Πολ ΜακΚάρτνεϊ όσο και των δικαιωμάτων άλλων σημαντικών δημιουργών.

Μέσα από την εταιρεία του, ο ΜακΚάρτνεϊ έχει αποκτήσει τα δικαιώματα έργων από καταξιωμένους καλλιτέχνες, όπως ο Μπάντι Χόλι. Επιπλέον, η MPL Communications διαχειρίζεται μουσικές συνθέσεις από επιτυχημένα μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, καθώς και κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, μεταξύ των οποίων και το γνωστό «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas». Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, τα συγκεκριμένα δικαιώματα αποφέρουν στον καλλιτέχνη περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια.

Τα δικαιώματα από τους Beatles

Μια εξίσου σημαντική πηγή εσόδων για τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ αποτελούν τα δικαιώματα που συνδέονται άρρηκτα με την ιστορική πορεία και την κληρονομιά των Beatles. Ως πρώην μέλος του θρυλικού συγκροτήματος, ο ΜακΚάρτνεϊ λαμβάνει ένα ποσοστό 25% των εσόδων της Apple Corps. Η Apple Corps είναι η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των δικαιωμάτων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους Beatles.

Παράλληλα με τα έσοδα από την Apple Corps, ο ΜακΚάρτνεϊ εισπράττει δικαιώματα και από τη συγγραφή των τραγουδιών του συγκροτήματος. Ο συγκεκριμένος μουσικός κατάλογος θεωρείται ιδιαίτερα πολύτιμος και για την κατοχύρωσή του χρειάστηκε να δώσει πολυετείς δικαστικές μάχες τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στη Βρετανία. Η εκτιμώμενη αξία αυτού του περιουσιακού στοιχείου φτάνει τα 200 εκατομμύρια δολάρια, αναδεικνύοντας τη διαρκή αξία της καλλιτεχνικής του συνεισφοράς.

Με πληροφορίες από: Newsit