Η γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιός Demy παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στην προσωπική της ζωή και τις εσωτερικές της ανασφάλειες. Η καλλιτέχνις ξεκαθάρισε τη θέση της σχετικά με την προβολή των προσωπικών της ζητημάτων, δηλώνοντας ότι δεν σκοπεύει να μιλήσει ξανά για αυτά, εκτός εάν υπάρξει κάποιος σοβαρός λόγος που θα την εξαναγκάσει να το κάνει. Παράλληλα, μοιράστηκε σκέψεις για την τάση της προς την ανασφάλεια, επισημαίνοντας τις φορές που έχει υποτιμήσει τον εαυτό της σε διάφορες πτυχές της ζωής της, μια κατάσταση που θεωρεί κοινή για πολλούς ανθρώπους.

Η απόφαση για την προσωπική ζωή

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η Demy έθιξε το θέμα της προσωπικής της ζωής, τονίζοντας με σαφήνεια την πρόθεσή της να διατηρήσει την ιδιωτικότητά της. Η ταλαντούχα καλλιτέχνις δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «αν δεν εξαναγκαστώ, δεν θα μιλήσω ξανά για την προσωπική μου ζωή».

Η τραγουδίστρια προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το τι θα μπορούσε να συνιστά έναν τέτοιο «εξαναγκασμό», αναφέροντας δύο συγκεκριμένα σενάρια. Το πρώτο αφορά την περίπτωση που «κάτι να δημοσιευτεί από μόνο του», υπογραμμίζοντας την αδυναμία ελέγχου σε τέτοιες καταστάσεις δημοσιότητας. Το δεύτερο σενάριο, το οποίο θα την οδηγούσε να μιλήσει δημόσια για τα προσωπικά της, είναι εάν «μάθετε ότι παντρεύτηκα». Πριν από αυτά τα ενδεχόμενα, η Demy ξεκαθάρισε ότι δεν θα προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις για τα προσωπικά της ζητήματα, διατηρώντας μια σταθερή στάση απέναντι στην προβολή της ιδιωτικής της ζωής.

Οι εσωτερικές ανασφάλειες και η αυτοεκτίμηση

Πέρα από τα θέματα της προσωπικής της ζωής, η Demy κλήθηκε να απαντήσει και σε ερωτήσεις που αφορούσαν την αυτοεκτίμησή της και την πιθανότητα να έχει υποτιμήσει τον εαυτό της στο παρελθόν. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός παραδέχτηκε ανοιχτά ότι τείνει προς την ανασφάλεια, δηλώνοντας: «Τείνω προς την ανασφάλεια, ας πούμε, το αντίθετο δεν μου έχει συμβεί ποτέ. Δηλαδή να πιστεύω ότι είμαι κάτι παραπάνω απ’ ό,τι είμαι». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει μια ειλικρινή αυτοκριτική στάση.

Η Demy εξέφρασε την πεποίθησή της ότι η εμπειρία της υποτίμησης του εαυτού είναι αρκετά διαδεδομένη και όχι ένα μεμονωμένο φαινόμενο. Όπως ανέφερε, «Νομίζω δυστυχώς, ότι είναι πολύ λίγοι άνθρωποι που σε κάποια στιγμή της ζωής τους δεν θα το έχουν κάνει αυτό». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια κοινή ανθρώπινη τάση, στην οποία και η ίδια έχει βρεθεί, αναγνωρίζοντας την ευαλωτότητα που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος.

Περιπτώσεις υποτίμησης σε όλα τα επίπεδα

Η καλλιτέχνις δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι τέτοιες καταστάσεις, όπου δηλαδή έχει υποτιμήσει τον εαυτό της, έχουν εμφανιστεί σε διάφορους τομείς της ζωής της. Συγκεκριμένα, τόνισε πως «κατά καιρούς έχουν βρεθεί σε όλα τα επίπεδα της ζωής μου τέτοιες καταστάσεις». Αυτό υποδηλώνει ότι η τάση προς την ανασφάλεια και η υποτίμηση δεν περιορίστηκαν σε έναν μόνο τομέα, όπως η επαγγελματική ή η προσωπική της ζωή, αλλά επηρέασαν ευρύτερα την πορεία και τις εμπειρίες της.

Η ειλικρίνεια της Demy σχετικά με τις προσωπικές της μάχες και τις ανασφάλειές της προσφέρει μια διαφορετική οπτική στην εικόνα της δημόσιας προσωπικότητας. Η δήλωσή της για την αποφυγή συζήτησης των προσωπικών της ζητημάτων, εκτός συγκεκριμένων και αναπόφευκτων περιπτώσεων, σηματοδοτεί μια συνειδητή επιλογή για την προστασία της ιδιωτικότητάς της, παράλληλα με την ανοιχτή παραδοχή των εσωτερικών της διεργασιών.

Με πληροφορίες από: Enikos