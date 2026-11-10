Βίκυ Καγιά: «Δεν έχω ανάγκη να ξεκαθαρίσω ή να αποδείξω κάτι» για την κόντρα με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Στην πολυσυζητημένη κόντρα της με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε η Βίκυ Καγιά, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί να επανέλθει σε όσα είχαν συμβεί στο παρελθόν. Η παρουσιάστρια και μοντέλο τόνισε πως δεν αισθάνεται την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις για τη στάση της, παρά τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει σχετικά με τη συνεργασία των δύο γυναικών στην τηλεόραση.

Η ίδια απέφυγε να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση, επισημαίνοντας ότι έχει επιλέξει να απομακρυνθεί από τέτοιες συζητήσεις. Οι δηλώσεις της προβλήθηκαν την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου του 2026, στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», όπου κλήθηκε να σχολιάσει τόσο τα παλαιότερα γεγονότα όσο και μια πρόσφατη τοποθέτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

Οι ερωτήσεις για τα παλαιότερα δημοσιεύματα

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», η Βίκυ Καγιά κλήθηκε να σχολιάσει παλαιότερα δημοσιεύματα που την ήθελαν να έχει θέσει δίλημμα στο τηλεοπτικό κανάλι με το οποίο συνεργάζονταν οι δύο γυναίκες. Τα δημοσιεύματα αυτά έκαναν λόγο για τη φράση «Ή εγώ ή η Ηλιάνα», υπονοώντας μια τελεσίδικη επιλογή που φέρεται να είχε τεθεί από την πλευρά της.

Ωστόσο, η ίδια δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες ούτε να σχολιάσει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς που είχαν δει το φως της δημοσιότητας. Η στάση της ήταν ξεκάθαρη, καθώς απέφυγε οποιαδήποτε περαιτέρω αναφορά στο περιεχόμενο αυτών των φημών, διατηρώντας μια ουδέτερη στάση απέναντι στα σενάρια του παρελθόντος.

Η επιλογή της αποστασιοποίησης

Η Βίκυ Καγιά εξέφρασε με σαφήνεια την επιθυμία της να κρατήσει το όνομά της μακριά από διάφορες συζητήσεις που αφορούν την προσωπική της ζωή και τις επαγγελματικές της σχέσεις. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Δεν θέλω να μπαίνει το όνομά μου μέσα σε διάφορες συζητήσεις. Έχω απομακρυνθεί από αυτό και έχω αφήσει τους ανθρώπους όλους να αναπνεύσουν και να κάνουν το δικό τους. Δεν θέλω να τοποθετηθώ σε κάτι».

Με αυτή τη δήλωση, η παρουσιάστρια υπογράμμισε την πρόθεσή της να διατηρήσει μια απόσταση από τις τηλεοπτικές και κοσμικές αντιπαραθέσεις, επιτρέποντας στους εμπλεκόμενους να ακολουθήσουν τη δική τους πορεία. Η επιλογή της να μην τοποθετηθεί σε θέματα που αφορούν το παρελθόν της τηλεοπτικής της συνεργασίας, δείχνει την επιθυμία της για οριστική αποστασιοποίηση από τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις.

Η απάντηση στη δήλωση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, η δημοσιογράφος τής υπενθύμισε μια προηγούμενη δήλωση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, η οποία είχε αναφερθεί στην αντιπαράθεσή τους με τη φράση: «Την κόντρα με τη Βίκυ Καγιά δεν την επιδίωξα, τη λούστηκα». Αυτή η δήλωση είχε προκαλέσει εκ νέου συζητήσεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Η απάντηση της Βίκυς Καγιά σε αυτή την υπενθύμιση ήταν σύντομη και κατηγορηματική, χωρίς να αφήνει περιθώρια για περαιτέρω ερμηνείες. «Δεν έχω καν ανάγκη να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν έχω να αποδείξω κάτι», δήλωσε, κλείνοντας έτσι το θέμα από την πλευρά της και αρνούμενη να εμπλακεί περαιτέρω σε αυτή τη δημόσια αντιπαράθεση, διατηρώντας την αρχική της στάση.

Η συνειδητή αποχώρηση από την τηλεόραση

Πέρα από την πολυσυζητημένη κόντρα, η Βίκυ Καγιά μίλησε και για την απόφασή της να αποχωρήσει από την τηλεόραση. Εξήγησε ότι επρόκειτο για μια απόλυτα προσωπική επιλογή και όχι για κάτι που της επιβλήθηκε από εξωτερικούς παράγοντες ή συνεργάτες, τονίζοντας την πλήρη ευθύνη που αναλαμβάνει για αυτή την απόφαση.

Όπως ανέφερε, αισθανόταν ότι είχε ολοκληρωθεί ένας επαγγελματικός κύκλος στην τηλεόραση και ήθελε να ακολουθήσει διαφορετικούς ρυθμούς στην καθημερινότητά της. Η επιθυμία της για αλλαγή πορείας και προτεραιοτήτων ήταν καθοριστική για την απόφασή της να απομακρυνθεί από τα τηλεοπτικά δρώμενα, αναζητώντας νέες ισορροπίες.

«Ήταν απόλυτα συνειδητή η απόφασή μου να απομακρυνθώ από την τηλεόραση. Ήταν δική μου η απόφαση. Παίρνω όλη την ευθύνη. Ήθελα να βγω από ένα πράγμα το οποίο δεν με αφορούσε πια και να βρω τους δικούς μου ρυθμούς», εξήγησε η Βίκυ Καγιά, υπογραμμίζοντας τον προσωπικό και συνειδητό χαρακτήρα της επιλογής της να αλλάξει επαγγελματική κατεύθυνση.

Με πληροφορίες από: Newsit