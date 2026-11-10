Ντάστιν Χόφμαν: Η αποκάλυψη για την παράνομη σχέση που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ντάστιν Χόφμαν αποκάλυψε μια άγνωστη ιστορία από τα νεανικά του χρόνια, κατά την οποία παραλίγο να χάσει τη ζωή του. Ο 89χρονος θρύλος του Χόλιγουντ περιέγραψε τη στιγμή που βρέθηκε αντιμέτωπος με την κάννη ενός όπλου, ενώ βρισκόταν στο κρεβάτι με παντρεμένη γυναίκα. Το περιστατικό συνέβη όταν ο εξαγριωμένος σύζυγός της τους έπιασε επ' αυτοφώρω.

Η αποκάλυψη στο podcast

Ο Ντάστιν Χόφμαν εξιστόρησε το περιστατικό στις 9 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast του Κόναν O’ Μπράιεν. Η αποκάλυψη αυτή έγινε στο πλαίσιο της προώθησης των απομνημονευμάτων του, τα οποία έχουν τίτλο «Look at Me». Το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Νοεμβρίου.

Ο πρωταγωνιστής του «Tootsie» διευκρίνισε ότι η παράνομη σχέση, η οποία τον έφερε σε αυτή την επικίνδυνη κατάσταση, συνέβη όταν ήταν νέος.

Η στιγμή της ανακάλυψης

Ο ηθοποιός περιέγραψε πώς η γυναίκα τον είχε καλέσει στο σπίτι της, αφού ο σύζυγός της είχε ήδη πέσει για ύπνο. Ενώ βρίσκονταν στο κρεβάτι, ο σύζυγος μπήκε ξαφνικά στο δωμάτιο κρατώντας ένα όπλο.

Ο Χόφμαν μοιράστηκε την εμπειρία του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Και εκεί βρισκόμαστε κάνοντας ένα είδος… “φεστιβάλ”, όταν εκείνος μπήκε μέσα με ένα όπλο».

Η αγωνία της στιγμής

Ο 89χρονος ηθοποιός θυμήθηκε με λεπτομέρειες την αίσθηση του να τον σημαδεύουν με ένα όπλο, πιστεύοντας ότι εκείνη τη στιγμή έφτασε το τέλος του. Περιέγραψε την οπτική αίσθηση της κάννης, αναφέροντας: «Όταν σε σημαδεύουν με ένα όπλο, πρώτα από όλα, εκείνη η τρύπα φαίνεται πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα».

Η ψυχολογική πίεση ήταν τεράστια, καθώς, όπως είπε, «καταλαβαίνεις πως, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε δευτερόλεπτο πρόκειται να τραβήξει τη σκανδάλη, επειδή το δάχτυλό του είναι εκεί. Και σκέφτεσαι… και συνειδητοποιείς, αυτό είναι… Θα πεθάνω, θα πεθάνω το επόμενο δευτερόλεπτο».

Άλλες αποκαλύψεις από τα απομνημονεύματα

Το βιβλίο του Χόφμαν, «Look at Me», δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή την προσωπική ιστορία, αλλά φέρνει στο φως και άλλες άγνωστες πτυχές από την πλούσια καριέρα του.

Σε ένα απόσπασμα που είχε δοθεί προηγουμένως στη δημοσιότητα, ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι η συμμετοχή του στην εμβληματική ταινία «The Graduate» (Ο Πρωτάρης) υπήρξε μια φρικτή εμπειρία. Είχε γράψει ότι ο σκηνοθέτης Μάικ Νίκολς μεταμορφώθηκε σε «έναν εντελώς διαφορετικό άνθρωπο» μόλις ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας.

Με πληροφορίες από: enikos.gr