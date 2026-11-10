Ο Ερρίκος Πετιλόν αρνείται τις κατηγορίες: «Είμαι θύμα εξαπάτησης»

Θύμα εξαπάτησης δήλωσε ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος απολογήθηκε για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το κύκλωμα φέρεται να είχε προκαλέσει οφειλές προς το Δημόσιο που ξεπερνούν τα 206 εκατομμύρια ευρώ. Ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε πως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιούνταν για παράνομες δραστηριότητες.

Η απολογία του Ερρίκου Πετιλόν

Ο Ερρίκος Πετιλόν ήταν ο πρώτος από τους κατηγορουμένους που οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί. Η απολογία του διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα, κατά τη διάρκεια της οποίας δήλωσε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης. Ο ίδιος υποστήριξε πως δεν είχε γνώση των παράνομων δραστηριοτήτων για τις οποίες χρησιμοποιούνταν τα προσωπικά του στοιχεία.

Ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση ήταν εν αγνοία του. Επανέλαβε πως δεν γνώριζε το εύρος των ενεργειών που πραγματοποιούνταν με τη χρήση των δεδομένων του.

Οι κωδικοί Taxis και η άγνωστη γυναίκα

Σύμφωνα με πληροφορίες από την απολογία του, ο Ερρίκος Πετιλόν ανέφερε ότι από τους συγκατηγορουμένους του γνώριζε μόνο μία γυναίκα. Σε αυτή τη γυναίκα είχε δώσει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxis, χωρίς να γνωρίζει τον τρόπο που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης. Δεν γνώριζα κανέναν από τους συγκατηγορουμένους μου παρά μόνο μια γυναίκα που μου ζήτησε να της δώσω τους κωδικούς του Taxis μου. Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου», φέρεται να δήλωσε στην ανακρίτρια. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την άγνοιά του για τις παράνομες ενέργειες που διενεργούνταν.

Προσωπική κατάσταση και κατηγορίες

Ο Ερρίκος Πετιλόν φέρεται να υποστήριξε επίσης ότι οι κατηγορίες που του αποδίδονται δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά του. Αναφέρθηκε στην «περιπέτεια της ζωής» του και σε «σοβαρά προβλήματα της υγείας» του, τα οποία, όπως είπε, τον έφεραν σε αυτή τη δυσχερή θέση. Οι δηλώσεις του αυτές προσπάθησαν να σκιαγραφήσουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρέθηκε εμπλεκόμενος στην υπόθεση.

Η υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής

Η ευρύτερη υπόθεση αφορά την εξάρθρωση κυκλωμάτων που, σύμφωνα με την έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), φέρονται να χρησιμοποιούσαν δεκάδες πρόσωπα ως «αχυρανθρώπους». Αυτά τα πρόσωπα εμφανίζονταν ως διαχειριστές διαφόρων επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα περίπλοκο δίκτυο.

Μέσω αυτής της πρακτικής, οι πραγματικοί υπεύθυνοι του κυκλώματος φέρονται να απέφευγαν συστηματικά την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο, όπως προέκυψε από την έρευνα, υπερβαίνουν το ποσό των 206 εκατομμυρίων ευρώ, αναδεικνύοντας το μέγεθος της οικονομικής ζημίας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr