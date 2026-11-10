Η τραγουδίστρια Εφραιμία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show», όπου μοιράστηκε προσωπικές της στιγμές και εμπειρίες. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αναφέρθηκε εκτενώς στην τσιγγάνικη καταγωγή της, τονίζοντας την περηφάνια της για αυτήν. Επιπλέον, μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών μπούλινγκ στα σχολικά της χρόνια, καθώς και για το έντονο άγχος που βίωσε στη συμμετοχή της στο «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» το 2022.

Η περηφάνια για την καταγωγή

Η Εφραιμία, μια ταλαντούχα τραγουδίστρια, μίλησε ανοιχτά για την καταγωγή της, δηλώνοντας με σαφήνεια ότι είναι τσιγγάνικης καταγωγής. Με ιδιαίτερη έμφαση, εξέφρασε την περηφάνια της για αυτό το κομμάτι της ταυτότητάς της. Η δήλωσή της, «Είμαι τσιγγάνικης καταγωγής και είμαι πολύ περήφανη που είμαι τσιγγάνα», υπογραμμίζει τη στάση της απέναντι στις ρίζες της.

Η στάση αυτή της τραγουδίστριας αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποδοχής και αυτοεκτίμησης. Η Εφραιμία δεν δίστασε να μοιραστεί με το κοινό την προσωπική της αλήθεια, αναδεικνύοντας τη σημασία της αποδοχής της καταγωγής της. Η περηφάνια της για το ποια είναι, όπως την εξέφρασε στην εκπομπή, αποτελεί ένα κεντρικό σημείο της συνέντευξής της.

Δυσκολίες στα σχολικά χρόνια και αντιμετώπιση του μπούλινγκ

Η ζωή της Εφραιμίας δεν ήταν πάντα εύκολη, όπως η ίδια αποκάλυψε μιλώντας για τα σχολικά της χρόνια. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, βίωσε περιστατικά μπούλινγκ, γεγονός που επηρέασε την καθημερινότητά της. Η τραγουδίστρια περιέγραψε αυτή την περίοδο ως δύσκολη, τονίζοντας ότι «δεν ήταν εύκολη η ζωή μου» κατά τη διάρκεια των σχολικών της χρόνων.

Παρά τις δυσκολίες του παρελθόντος, η Εφραιμία έχει πλέον αναπτύξει έναν μηχανισμό άμυνας απέναντι σε αρνητικά σχόλια. Όπως ανέφερε, δέχεται σχόλια σε αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο αυτά δεν την επηρεάζουν πλέον. Αυτή η εξέλιξη δείχνει μια προσωπική ωριμότητα και ανθεκτικότητα απέναντι στις προκλήσεις και την κριτική.

Τα πρώτα βήματα και η εμπειρία στο «Ελλάδα έχεις ταλέντο»

Η νεαρή τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στα πρώτα της βήματα στον χώρο της μουσικής, με την εμφάνισή της στο «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» το 2022 να αποτελεί μια καθοριστική εμπειρία. Η συμμετοχή της σε αυτό το τηλεοπτικό σόου ταλέντων ήταν ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της, αν και συνοδεύτηκε από έντονο άγχος. Η Εφραιμία μοιράστηκε τις λεπτομέρειες αυτής της περιόδου, δίνοντας μια εικόνα των συναισθημάτων της.

Το άγχος της ήταν τόσο μεγάλο που επηρέασε ακόμη και την επιλογή του ρεπερτορίου της. Συγκεκριμένα, αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στο «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», επέλεξε να τραγουδήσει στα αγγλικά. Ο λόγος αυτής της επιλογής ήταν ο φόβος που ένιωθε, ακόμη και στην ιδέα, να ερμηνεύσει ελληνικά τραγούδια μπροστά στο κοινό και τους κριτές. Αυτή η αποκάλυψη δίνει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του ψυχολογικού της κόσμου εκείνη την περίοδο.

Η διαδρομή από τον φόβο στην αυτοπεποίθηση

Η Εφραιμία, μέσα από τη συνέντευξή της, σκιαγράφησε μια διαδρομή από τις αρχικές δυσκολίες και τους φόβους της προς μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αποδοχή. Η αρχική ανασφάλεια που την οδήγησε να αποφύγει την ερμηνεία ελληνικών τραγουδιών στο «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» το 2022, έρχεται σε αντίθεση με τη σημερινή της στάση απέναντι στα σχόλια των social media, τα οποία πλέον δεν την επηρεάζουν.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει μια προσωπική ανάπτυξη της τραγουδίστριας, η οποία πλέον εκφράζει ανοιχτά την περηφάνια της για την τσιγγάνικη καταγωγή της. Η δημόσια τοποθέτησή της στο «The 2Night Show» αποτελεί απόδειξη της ωριμότητας και της δύναμης που έχει αποκτήσει, επιτρέποντάς της να μιλάει ελεύθερα για την ταυτότητά της και τις εμπειρίες της.

Με πληροφορίες από: Newsit