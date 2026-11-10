Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ετοιμάζει το πρώτο του γουέστερν: Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα

Μια πιθανή ημερομηνία έναρξης γυρισμάτων αποκτά η πρώτη ταινία γουέστερν στην καριέρα του Στίβεν Σπίλμπεργκ, καθώς ο διάσημος σκηνοθέτης ελπίζει να ξεκινήσει την παραγωγή τη νέα χρονιά. Ο επί δεκαετίες συνεργάτης του και διευθυντής φωτογραφίας, Γιάνους Καμίνσκι, επιβεβαίωσε το επόμενο κοινό τους σχέδιο, το οποίο θα είναι ένα γουέστερν. Ο Καμίνσκι έχει ήδη αρχίσει να οραματίζεται εικόνες για την ταινία, αντλώντας έμπνευση από τοπία των παιδικών του χρόνων.

Η επιβεβαίωση από τον Γιάνους Καμίνσκι

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο The Hollywood Reporter, ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Γιάνους Καμίνσκι, ο οποίος είναι ο διευθυντής φωτογραφίας του Σπίλμπεργκ για πολλά χρόνια, επιβεβαίωσε ότι το επόμενο κινηματογραφικό τους εγχείρημα είναι ένα γουέστερν. Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή τη βράβευσή του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Camerimage στην Πολωνία, όπου και αναφέρθηκε στις προσδοκίες για την έναρξη των γυρισμάτων τη νέα χρονιά.

Ο ίδιος ο Καμίνσκι έχει ήδη ξεκινήσει να ονειρεύεται τις οπτικές πτυχές της ταινίας, αντλώντας έμπνευση από τα τοπία της παιδικής του ηλικίας στην Πολωνία. Συγκεκριμένα, ανέφερε τα Σουδητικά Όρη, περιγράφοντας τους πανέμορφους, ομαλούς λόφους που του θύμιζαν τοπία της Μοντάνα. Η μορφολογία του εδάφους, το στρωμένο χιόνι και η ομίχλη είναι στοιχεία που υπάρχουν και στην Αμερική, αλλά, όπως σημείωσε, όσοι γυρίζουν αμερικανικές ταινίες προέρχονται συχνά από αλλού, προσφέροντας έτσι μια διαφορετική ματιά στα ίδια πράγματα.

Οι δηλώσεις του Σπίλμπεργκ για το νέο εγχείρημα

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είχε αποκαλύψει την προετοιμασία ενός γουέστερν τον περασμένο Μάρτιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ SXSW. Τότε, είχε υποσχεθεί μια ταινία που θα περιλαμβάνει άλογα και δράση, αλλά θα είναι απαλλαγμένη από τα κλισέ και τα στερεότυπα που συχνά χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο κινηματογραφικό είδος. Η δήλωση αυτή, σύμφωνα με το World of Reel, είχε προκαλέσει ενδιαφέρον για την προσέγγιση του θρυλικού σκηνοθέτη σε ένα είδος που δεν έχει ασχοληθεί ξανά.

Η προσμονή για το πρώτο γουέστερν του Σπίλμπεργκ είναι μεγάλη, καθώς ο σκηνοθέτης είναι γνωστός για την ικανότητά του να ανανεώνει και να εξελίσσει τα κινηματογραφικά είδη στα οποία δραστηριοποιείται. Η υπόσχεσή του για μια ταινία που θα αποφύγει τα συνηθισμένα μοτίβα, προδιαθέτει για μια φρέσκια και πρωτότυπη οπτική γωνία στο κλασικό είδος του γουέστερν, με την έναρξη των γυρισμάτων να αναμένεται με ενδιαφέρον τη νέα χρονιά.

Η πρόσφατη κινηματογραφική πορεία και το μέλλον του σκηνοθέτη

Πρόσφατα, κυκλοφόρησε η ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ με τίτλο «Disclosure Day», η οποία απέσπασε θετικές κριτικές από τους ειδικούς. Ωστόσο, η εμπορική της πορεία δεν ήταν η αναμενόμενη, καθώς συγκέντρωσε μόλις 239 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Το ποσό αυτό δεν κατάφερε να καλύψει το όριο απόσβεσης, το οποίο είχε τεθεί στα 300 εκατομμύρια δολάρια.

Παρά την εμπορική αυτή επίδοση, ο θρυλικός σκηνοθέτης, ο οποίος συμπληρώνει τα 80 του χρόνια τον επόμενο μήνα, έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με την επαγγελματική του πορεία. Πρόσφατα δήλωσε κατηγορηματικά ότι «δεν σκοπεύει να αποσυρθεί ποτέ», υπογραμμίζοντας την αδιάκοπη αφοσίωσή του στην τέχνη του κινηματογράφου και την επιθυμία του να συνεχίσει να δημιουργεί νέες ιστορίες και ταινίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki