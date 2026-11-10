Ο ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένος στην εκπομπή «The Tonight Show» και συνομίλησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, κάνοντας μια προσωπική αποκάλυψη σχετικά με την Κίμωλο. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη αξία που έχει για εκείνον το σπίτι του στο κυκλαδίτικο νησί, χαρακτηρίζοντάς το ως τον προσωπικό του παράδεισο. Η συζήτηση επεκτάθηκε σε μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία και στα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.

Το καταφύγιο στην Κίμωλο

«Το σπίτι μου στην Κίμωλο είναι ο παράδεισός μου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Στάνκογλου κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, τονίζοντας πως πρόκειται για ό,τι καλύτερο έχει κάνει στη ζωή του, μετά τα παιδιά του. Ο ηθοποιός περιέγραψε την κατοικία του ως κάτι «τίποτα» σε μέγεθος, καθώς είναι μόλις 27 τετραγωνικά μέτρα, αλλά με τεράστια συναισθηματική αξία για εκείνον, αποτελώντας ένα προσωπικό καταφύγιο.

Η σχέση του με την Κίμωλο ξεκίνησε πριν από 7 με 8 χρόνια, όταν επισκέφθηκε το νησί για πρώτη φορά με αφορμή ένα φεστιβάλ κινηματογράφου που διοργανώνεται εκεί. Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι διοργανωτές, οι «Κιμωλίστες», επιτελούν «τρομερή δουλειά», προβάλλοντας «τρομερές ταινίες σε παραλίες». Αυτή η μοναδική εμπειρία φαίνεται να τον συνέδεσε βαθιά με τον τόπο και τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής που προσφέρει το νησί.

Μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία στην Πολύαιγο

Στο πλαίσιο αυτών των ιδιαίτερων κινηματογραφικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στην Κίμωλο και τα γύρω νησιά, ο Γιάννης Στάνκογλου θυμήθηκε μια ξεχωριστή προβολή που έλαβε χώρα στην Πολύαιγο. Περιέγραψε πώς οι θεατές επιβιβάστηκαν σε βάρκες, είτε με ψαράδες και τις δικές τους βάρκες, είτε με ειδικά διαμορφωμένες βάρκες που μετέφεραν κόσμο, προκειμένου να παρακολουθήσουν την κλασική ταινία «Καζαμπλάνκα».

Η προβολή έγινε στην παραλία της Χώνης, προσφέροντας μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Οι θεατές απόλαυσαν την ταινία έχοντας μαζί τους την «κουρελού» τους και ένα «τσιπουράκι», σε ένα σκηνικό που συνδύαζε την ομορφιά της φύσης με την τέχνη του κινηματογράφου. Η Πολύαιγος, όπως σημείωσε ο ηθοποιός, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ακατοίκητα νησιά του αρχιπελάγους, γεγονός που προσδίδει μια ακόμα πιο μοναδική διάσταση σε αυτή την κινηματογραφική εμπάντηση.

Επαγγελματικά σχέδια και τηλεοπτικές συνεργασίες

Πέρα από τις προσωπικές του αποκαλύψεις για την Κίμωλο, ο Γιάννης Στάνκογλου μίλησε και για τα επαγγελματικά του σχέδια. Αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για μια νέα τηλεοπτική συνεργασία, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει μετά τον Ιανουάριο, σηματοδοτώντας πιθανώς την επιστροφή του στη μικρή οθόνη.

Προηγουμένως, ο ηθοποιός είχε κάνει μια guest εμφάνιση στην εκπομπή «Τότε και Τώρα», όπου συμμετείχαν ο Τσουβέλας και η Έλενα. Ο ίδιος δήλωσε ότι πέρασε «πολύ, πολύ, πολύ όμορφα» κατά τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας, απολαμβάνοντας την εμπειρία. Ωστόσο, εξέφρασε και την έντονη επιθυμία του να κάνει ένα διάλειμμα από την τηλεόραση, μετά από μια μακρά περίοδο συνεχούς εργασίας.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ήθελε να περάσει έναν χειμώνα ή τουλάχιστον ένα εξάμηνο χωρίς τηλεοπτικές εμφανίσεις. Ο λόγος, όπως εξήγησε, είναι ότι από την εποχή των «Μελισσών» και μετά, εργάζεται ανελλιπώς σε σίριαλ κάθε χρόνο, ενώ μία ή δύο φορές έχει συμμετάσχει ακόμα και σε δύο σίριαλ ταυτόχρονα, κάτι που τον οδήγησε στην ανάγκη για μια παύση.

Με πληροφορίες από: Newsit