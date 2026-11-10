Ο Steve Toumpas μίλησε για τη δυσκοιλιότητα, τη μόδα και την οικογένειά του

Ο Ευστάθιος Στήβεν Τούμπας, γνωστός ως Steve Toumpas, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου μίλησε για διάφορα θέματα της προσωπικής του ζωής και της καριέρας του. Ο επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου, με μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβλημα δυσκοιλιότητας που αντιμετωπίζει, στις ενδυματολογικές του επιλογές και στη σχέση του με την οικογένειά του.

Η αποκάλυψη για τη δυσκοιλιότητα και τα viral βίντεο

Ο Steve Toumpas μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα δυσκοιλιότητας που τον ταλαιπωρεί, αποκαλύπτοντας μια ιδιαίτερα δύσκολη εμπειρία του καλοκαιριού. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι χρειάστηκε να περάσουν 17 ημέρες μέχρι να ενεργηθεί. Όπως εξήγησε, γενικά αντιμετωπίζει αυτό το θέμα, περιγράφοντας την κατάσταση ως «μαρτύριο» κάθε φορά που φεύγει από τον χώρο του, με τη δυσκοιλιότητα να διαρκεί από 8 έως 10 ημέρες, ακόμα και έναν μήνα.

Ο ίδιος τόνισε ότι επικοινωνεί ό,τι σκέφτεται χωρίς να το φιλτράρει, αν και διευκρίνισε πως δεν εκφράζει γνώμη για άλλους, ακόμα και αν έχει. Οι αναρτήσεις του στο TikTok σχετικά με το πρόβλημα αυτό έγιναν viral, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις και σχόλια. Ο Steve Toumpas ανέφερε πως γελάει με τα σχόλια και πως έπρεπε να ακολουθήσει συγκεκριμένη αγωγή, αλλά δεν μπορεί να μπαίνει σε καλούπια. Μέσα από αυτή την εμπειρία, κατέληξε στην εκτίμηση πως το 90% των Ελλήνων είναι δυσκοίλιοι.

Η φιλία με την Ιωάννα Τούνη

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Steve Toumpas αναφέρθηκε και στην στενή του φιλία με την Ιωάννα Τούνη. Περιέγραψε την Ιωάννα Τούνη ως «το πιο σπάνιο, δοτικό, αφιλτράριστο μωρό», τονίζοντας ότι τα συναισθήματά της είναι «τόσο αγνά». Χαρακτήρισε τη φίλη του ως τον «Παρούλη της».

Ο επιχειρηματίας σχολίασε επίσης ότι κάποιοι μπορεί να κρίνουν την Ιωάννα Τούνη από την εμφάνισή της και από αυτά που ανεβάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο επανέλαβε ότι είναι ένα «δοτικό μωρό».

Η αγάπη του για τη μόδα και η κριτική στους παρουσιαστές

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που συζήτησε ο Steve Toumpas ήταν η αγάπη του για τη μόδα. Εξήγησε ότι του αρέσει πολύ να ασχολείται με τη μόδα, καθώς του φτιάχνει τη διάθεση. Στο πλαίσιο αυτό, σχολίασε και τον τρόπο με τον οποίο ντύνονται οι παρουσιαστές στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι στην Ελλάδα οι παρουσιαστές «δεν ντύνονται ωραία». Προχώρησε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, δηλώνοντας ότι «ακόμα και η άσφαλτος στην Ελλάδα δεν είναι “ινσταγκραμική”, δεν γράφει ωραία», υποδηλώνοντας την αισθητική του προσέγγιση.

Οικογενειακές ρίζες και σχολικά χρόνια

Ο Steve Toumpas μοιράστηκε πληροφορίες για την καταγωγή του και τις οικογενειακές του σχέσεις. Γεννήθηκε στην Ηγουμενίτσα, ενώ οι γονείς του έχουν καταγωγή από τη Λευκάδα. Μίλησε επίσης για τις ενδυματολογικές του επιλογές από τα σχολικά του χρόνια, τονίζοντας ότι ήθελε να πηγαίνει ντυμένος όπως επιθυμούσε.

Αναφέρθηκε στη στήριξη που έχει από τους δικούς του ανθρώπους, δηλώνοντας ότι έχει «δεμένη οικογένεια και δεμένους φίλους». Παραδέχθηκε ότι άλλοι μπορεί να κορόιδευαν το outfit του και να «σκουντιούνταν», αλλά αυτό δεν τον επηρέαζε. Τέλος, υπογράμμισε την ισχυρή επίδραση της μητέρας του στη ζωή του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Με επηρεάζει πολύ η μαμά μου, έχω τρέλα μαζί της».

Σπουδές και η σχέση του με τη Θεσσαλονίκη

Ο επιχειρηματίας αναφέρθηκε και στην περίοδο των σπουδών του, καθώς και στην παραμονή του σε διάφορες πόλεις. Αρχικά, πήγε στην Καστοριά για να σπουδάσει, ωστόσο δεν του άρεσε το περιβάλλον και παρέμεινε εκεί για μόλις δύο μήνες. Στη συνέχεια, μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη.

Η παραμονή του στη συμπρωτεύουσα είχε ως αποτέλεσμα πολλοί να θεωρούν ότι κατάγεται από τη συγκεκριμένη πόλη. Ο ίδιος εξήγησε ότι «όλοι νομίζουν πως είμαι Θεσσαλ», παρόλο που η καταγωγή του είναι από την Ηγουμενίτσα και τη Λευκάδα.

Με πληροφορίες από: Enikos