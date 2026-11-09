Η Μαρκέλλα απειλεί τη μητέρα της, Μαρουσώ, στα νέα επεισόδια των «Δύο μαύρων πουκαμίσων»

Νέες εξελίξεις αναμένονται στα επεισόδια της σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», τα οποία θα προβληθούν από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 22:10. Η Μαρκέλλα έρχεται σε σύγκρουση με τη μητέρα της, Μαρουσώ, απειλώντας την πως δεν θα την ξαναδεί ποτέ, μετά από ένα περιστατικό που αφορά το ραντεβού της με τον Μανούσο. Παράλληλα, ο Σήφης προβληματίζεται έντονα από μια φωτογραφία που έλαβε στο κινητό του, ενώ η φιλία του Φίλιππου και του Γιαννιού κινδυνεύει.

Οι εξελίξεις στην σχέση Μαρκέλλας και Μαρουσώς

Η Μαρουσώ πληροφορείται για το ραντεβού της κόρης της, Μαρκέλλας, με τον Μανούσο στο καφενείο του χωριού. Αποφασίζει να παρέμβει και να χαλάσει το ραντεβού τους, χρησιμοποιώντας ένα δόλιο σχέδιο. Ωστόσο, οι ενέργειές της δεν αργούν να αποκαλυφθούν.

Όταν η Μαρκέλλα μαθαίνει τι έκανε η μητέρα της, αντιδρά έντονα και έρχεται σε σύγκρουση μαζί της. Την απειλεί πως, αν συνεχίσει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο, δεν θα την ξαναδεί ποτέ. Αργότερα, η Μαρκέλλα μαλακώνει απέναντι στη Μαρουσώ, αφού μαθαίνει κάποια πράγματα για εκείνη από τον πατέρα της. Στο επεισόδιο 32, η Μαρκέλλα σοκάρεται από την εξομολόγηση της μητέρας της και δείχνει συμπόνια για όσα έχει περάσει η Μαρουσώ.

Αποκαλύψεις και υποψίες για Σήφη και Μαρία

Η Μαρία βρίσκεται σε μεγάλη ταραχή, καθώς κάποιος της έχει στείλει στο κινητό μια φωτογραφία της με τον Σήφη. Ενημερώνει τον Σήφη για το περιστατικό, γεγονός που τον προβληματίζει ιδιαίτερα. Ο Σήφης αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάποιος δίνει κρυφά πληροφορίες στον άντρα της Μαρίας σχετικά με τη σχέση τους.

Λίγο αργότερα, ο Σήφης, θορυβημένος πια από την φωτογραφία που έλαβε στο κινητό του, λαμβάνει μια σημαντική απόφαση. Αποφασίζει να διακόψει τη σχέση του με τη Μαρία, προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Εντάσεις και ψέματα στις ανδρικές φιλίες

Η φιλία μεταξύ του Φίλιππου και του Γιαννιού δοκιμάζεται έντονα και κινδυνεύει να διαλυθεί. Η αιτία είναι ένα ψέμα που είπε ο Γιαννιός στον Φίλιππο. Ο Γιαννιός προσπαθεί μάταια να απολογηθεί στον φίλο του για την πράξη του.

Παρά τις προσπάθειες του Γιαννιού να εξηγήσει την κατάσταση και να ζητήσει συγγνώμη, ο θυμός του Φίλιππου δεν καταλαγιάζει. Η ένταση μεταξύ τους παραμένει, αφήνοντας τη φιλία τους σε κρίσιμο σημείο.

Οικογενειακά δράματα και πιέσεις

Η Δέσπω ασκεί πίεση στον Παυλή, ζητώντας του να της αποκαλύψει την ταυτότητα του άντρα που επισκέφθηκε την ταβέρνα την ημέρα του γάμου τους και τον λόγο της επίσκεψής του. Στη συνέχεια, η Δέσπω προσπαθεί να πείσει τον Παυλή να καταφύγει στον Μάνθο, προκειμένου να τον βοηθήσει με το θέμα του Μαλεφάκη, ωστόσο ο Παυλής διστάζει να το κάνει.

Παράλληλα, η Σοφία, αποφασισμένη να μην επιτρέψει στον Νικήτα και την Ελπίδα να φύγουν από το σπίτι, ζητά για μία ακόμη φορά τη βοήθεια του Μηνά. Επίσης, ο Αντώνης αναγκάζει τον Άρη να αποκαλύψει στον Μιχάλη την κομπίνα που έκανε για να εξασφαλίσουν το έργο της ανέγερσης του νοσοκομείου.

Μυστικά και καταρρεύσεις

Ο Μάνθος αποκαλύπτει μια αλήθεια για τη Μαρουσώ στον Μανούσο, με σκοπό να του δώσει ένα πλεονέκτημα εναντίον της. Αυτή η αποκάλυψη αναμένεται να επηρεάσει τις σχέσεις των δύο χαρακτήρων.

Την ίδια στιγμή, ο Κωνσταντής πηγαίνει κρυφά τα γράμματα της αδελφής της Μαρουσώς στον Μάνθο. Η παραλαβή αυτών των γραμμάτων έχει ως αποτέλεσμα ο Μάνθος να καταρρεύσει, υποδεικνύοντας τη βαρύτητα του περιεχομένου τους και τις συναισθηματικές επιπτώσεις που έχουν σε αυτόν.

Με πληροφορίες από: Newsit