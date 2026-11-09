Η γνωστή ηθοποιός Ελένη Καστάνη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου μοιράστηκε λεπτομέρειες τόσο από τη μακρόχρονη πορεία της στον χώρο της υποκριτικής όσο και από την προσωπική της ζωή. Μεταξύ άλλων, η κυρία Καστάνη εξομολογήθηκε ότι ο πρώην σύζυγός της ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής της, δηλώνοντας πως έκτοτε δεν κατάφερε να ερωτευτεί ξανά. Αναφέρθηκε επίσης στη μητρότητα, στον γιο της και στις σχέσεις που διατήρησε με τον πρώην σύντροφό της.

Ο μεγαλύτερος έρωτας και η ζωή μετά τον χωρισμό

Η Ελένη Καστάνη τόνισε με έμφαση ότι ο σύζυγός της αποτέλεσε τον μεγαλύτερο έρωτα που γνώρισε ποτέ στη ζωή της. Παρά τον χωρισμό τους, η ηθοποιός δήλωσε πως δεν ερωτεύτηκε ξανά έκτοτε. Όπως εξήγησε, η πόρτα για μια νέα σχέση δεν ανοίγει εύκολα, ειδικά όταν υπάρχει ένα μικρό παιδί. Ωστόσο, η ίδια ανέφερε ότι της αρέσει η μοναξιά, την οποία θεωρεί ελευθερία.

Η απόφαση να μείνει μόνη ήταν τόσο επιλογή όσο και αποτέλεσμα αρχικού φόβου. Η κυρία Καστάνη δεν απορρίπτει το ενδεχόμενο να έχει σύντροφο στο μέλλον, δηλώνοντας ότι πιστεύει πως όταν μεγαλώσει κι άλλο, θα έχει έναν σύντροφο στη ζωή της.

Η μητρότητα και η επιθυμία για δεύτερο παιδί

Η ηθοποιός μίλησε και για τον γιο της, ο οποίος είναι σήμερα 27 ετών. Η ίδια τον απέκτησε σε ηλικία 39 ετών και εξέφρασε τη μετάνοιά της που δεν έκανε ένα δεύτερο παιδί. Όπως αποκάλυψε, ο γιος της ζητούσε αδελφάκι, αλλά εκείνη την περίοδο η σχέση της με τον σύζυγό της δεν ήταν σε καλή κατάσταση, γεγονός που την απέτρεψε από το να προχωρήσει σε μια δεύτερη εγκυμοσύνη. Η Ελένη Καστάνη δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αν ήταν καλύτερα με τον σύζυγό της, θα έκανε και δεύτερο παιδί, καθώς θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει «και σαν επάγγελμα, να είμαι μαμά».

Η ίδια περιέγραψε τον εαυτό της ως πολύ κατασταλαγμένη όταν έγινε μητέρα. Αντίθετα, ο σύζυγός της επιθυμούσε ακόμα να διανύσει τον δικό του δρόμο, συμπεριλαμβανομένων των ξενυχτιών. Η κυρία Καστάνη δήλωσε ότι ήταν εντελώς χορτάτη από αυτά τα πράγματα και αφιερωμένη στο παιδί της. Για τον λόγο αυτό, εκείνη την περίοδο έκανε μόνο μία δουλειά, είτε θέατρο είτε τηλεόραση, προκειμένου να μπορεί να βλέπει τον γιο της.

Οι σχέσεις με τον πρώην σύζυγο μετά το διαζύγιο

Παρά τον χωρισμό τους και το διαζύγιο, η Ελένη Καστάνη αποκάλυψε ότι διατηρούσαν εξαιρετικές σχέσεις με τον πρώην σύζυγό της. Μάλιστα, όπως ανέφερε, παρέμειναν «μαζί» μέχρι που εκείνος έφυγε από τη ζωή, ακόμα κι αν ήταν χωρισμένοι. Η ηθοποιός φρόντιζε πάντα τον πρώην σύζυγό της όταν εκείνος την είχε ανάγκη στο τέλος της ζωής του.

Η κυρία Καστάνη σημείωσε επίσης ότι υπήρχε διαφορά ηλικίας επτά ετών μεταξύ τους, με τον σύζυγό της να είναι μικρότερός της. Ένα λάθος που συνέβη στη σχέση τους, όπως εξήγησε, δεν ήταν η διαφορά ηλικίας, αλλά το γεγονός ότι στην αρχή της σχέσης της ήταν έγκυος, έχασε το πρώτο παιδάκι, και χρειάστηκαν επτά χρόνια για να αποκτήσει παιδί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να «φύγει λίγο», όπως είπε, ο πρώτος ενθουσιασμός.

Η στάση του γιου της απέναντι σε μια νέα σχέση

Η Ελένη Καστάνη αναφέρθηκε και στην αντίδραση του γιου της σχετικά με το ενδεχόμενο να φτιάξει ξανά τη ζωή της. Όταν ο γιος της ήταν μικρός, δεν ήθελε να έχει η μητέρα του άλλον άντρα στη ζωή της. Η ηθοποιός το καταλάβαινε και ένιωθε την αντίδραση του παιδιού όταν «παιζόταν κάτι».

Ωστόσο, πλέον η κατάσταση έχει αλλάξει. Η κυρία Καστάνη αποκάλυψε ότι τώρα πια τον γιο της «δεν τον νοιάζει» αν η μητέρα του προχωρήσει σε μια νέα σχέση. Αυτή η αλλαγή στη στάση του γιου της υποδηλώνει μια ωριμότερη προσέγγιση στο θέμα της προσωπικής της ζωής.

Με πληροφορίες από: News.gr