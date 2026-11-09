Ο ηθοποιός Απόστολος Γκλέτσος τοποθετήθηκε πρόσφατα σχετικά με το ενδεχόμενο επαγγελματικής συνεργασίας με τον Πέτρο Φιλιππίδη, στην περίπτωση που ο τελευταίος αποφασίσει να επιστρέψει στο θέατρο. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Γκλέτσος εξέφρασε με σαφήνεια τη θέση του, τονίζοντας ότι δεν θα προχωρούσε σε μια τέτοια συνεργασία. Η στάση του βασίζεται σε συγκεκριμένους λόγους, όπως τους ανέφερε ο ίδιος.

Η κατηγορηματική άρνηση για συνεργασία

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Απόστολος Γκλέτσος ρωτήθηκε ευθέως για το αν θα δεχόταν μια επαγγελματική πρόταση συνεργασίας με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Η απάντηση του ηθοποιού ήταν απόλυτη και χωρίς περιθώρια παρερμηνείας. Ο κ. Γκλέτσος δήλωσε κατηγορηματικά «Όχι» σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθιστώντας σαφές το προσωπικό του όριο σε αυτό το ζήτημα.

Η άρνηση αυτή συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στον χώρο της Δικαιοσύνης. Ο Απόστολος Γκλέτσος επικαλέστηκε τις υπάρχουσες καταδικαστικές αποφάσεις, οι οποίες, όπως επισήμανε, αποτελούν τον βασικό λόγο για την απόφασή του να μην συνεργαστεί με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Η αναφορά του στις δικαστικές αποφάσεις υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει στον ρόλο της Δικαιοσύνης σε τέτοια ζητήματα.

Οι διαφορετικές διαστάσεις του ζητήματος

Ο Απόστολος Γκλέτσος, αναλύοντας την οπτική του, έκανε λόγο για διαφορετικές διαστάσεις που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε τρεις βασικούς άξονες, οι οποίοι, κατά την άποψή του, πρέπει να εξεταστούν και να απαντηθούν. Αυτοί οι άξονες είναι τα «θέματα δικαιοσύνης», τα «θέματα συντεχνίας» και τα «θέματα κοινωνίας».

Ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι κάθε μία από αυτές τις διαστάσεις έχει τη δική της βαρύτητα και απαιτεί την κατάλληλη προσέγγιση. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «Αυτά τα θέματα πρέπει να απαντηθούν, σιγά σιγά να λυθούν», αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα της κατάστασης και την ανάγκη για επίλυση των ζητημάτων που έχουν προκύψει σε κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα.

Ο ρόλος της δικαιοσύνης και οι αποφάσεις

Ένα από τα κεντρικά σημεία στις δηλώσεις του Απόστολου Γκλέτσου ήταν η αναφορά του στα «θέματα δικαιοσύνης». Ο ίδιος τόνισε ότι οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης αποτελούν έναν καθοριστικό παράγοντα στην αξιολόγηση του ενδεχομένου συνεργασίας. Η ύπαρξη καταδικαστικών αποφάσεων, όπως τις χαρακτήρισε, είναι για τον ίδιο ένα αδιαπραγμάτευτο δεδομένο.

Ο κ. Γκλέτσος συνέδεσε ευθέως την άρνησή του για συνεργασία με αυτές τις δικαστικές εξελίξεις. Η δήλωσή του «Υπάρχουν από τη Δικαιοσύνη καταδικαστικές αποφάσεις» αποτελεί τη βάση της στάσης του και δείχνει ότι για τον ίδιο, οι νομικές κρίσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στις επαγγελματικές του επιλογές και συνεργασίες στον καλλιτεχνικό χώρο.

Θέματα συντεχνίας και κοινωνίας

Πέρα από τα ζητήματα της Δικαιοσύνης, ο Απόστολος Γκλέτσος επέκτεινε την ανάλυσή του, συμπεριλαμβάνοντας και τα «θέματα συντεχνίας». Με αυτόν τον τρόπο, αναγνώρισε ότι η κατάσταση δεν αφορά μόνο τη νομική πτυχή, αλλά και τις εσωτερικές δυναμικές και τους κανόνες που διέπουν τον ίδιο τον καλλιτεχνικό κλάδο. Τα ζητήματα αυτά, όπως υποστήριξε, χρήζουν επίσης απαντήσεων και επίλυσης στο πλαίσιο της επαγγελματικής κοινότητας.

Επιπλέον, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στα «θέματα κοινωνίας», υπογραμμίζοντας ότι η υπόθεση έχει και μια ευρύτερη κοινωνική διάσταση. Αυτό σημαίνει ότι η κοινή γνώμη και οι αντιδράσεις της κοινωνίας αποτελούν ένα ακόμα πεδίο που επηρεάζει την κατάσταση. Ο κ. Γκλέτσος έδειξε ότι αντιλαμβάνεται την πολυπλοκότητα του θέματος, το οποίο εκτείνεται πέρα από τα στενά όρια της Δικαιοσύνης και της συντεχνίας, αγγίζοντας την ευρύτερη κοινωνική ηθική και τις προσδοκίες.

Η προσωπική του θέση στην κρίση

Ο Απόστολος Γκλέτσος, παρόλο που εξέφρασε μια ξεκάθαρη προσωπική θέση σχετικά με τη συνεργασία, διευκρίνισε τον ρόλο του στην ευρύτερη κρίση των ζητημάτων. Δήλωσε ρητά ότι «δεν είμαι εγώ εκείνος που θα το κρίνει», αναφερόμενος στην ανάγκη να απαντηθούν και να λυθούν τα θέματα της δικαιοσύνης, της συντεχνίας και της κοινωνίας.

Η δήλωση αυτή υποδηλώνει ότι ο ηθοποιός θεωρεί την επίλυση των προαναφερθέντων ζητημάτων ως μια συλλογική ή θεσμική διαδικασία, πέρα από την προσωπική του κρίση για μια συνεργασία. Ο κ. Γκλέτσος ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος εκφράζει τη δική του στάση βασιζόμενος στα δεδομένα, αλλά η συνολική επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει απαιτεί ευρύτερες απαντήσεις και λύσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki