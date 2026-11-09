«The Portrait»: Οι Τζίλιαν Άντερσον και Ρεμπέκα Χολ πρωταγωνιστούν στο ψυχολογικό θρίλερ της Σάρα Κολάντζελο

Οι δύο φορές βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Τζίλιαν Άντερσον και η υποψήφια για BAFTA Ρεμπέκα Χολ πρόκειται να συμπρωταγωνιστήσουν στο ψυχολογικό θρίλερ «The Portrait». Τη σκηνοθεσία και το σενάριο της ταινίας υπογράφει η Σάρα Κολάντζελο. Η παραγωγή της ταινίας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2027 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η υπόθεση της ταινίας

Το «The Portrait» είναι βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ιλάρια Μπερναρντίνι, η οποία είναι επίσης η δημιουργός του επικείμενου «Ibelin». Το έργο περιγράφεται ως «ένα σαγηνευτικό παιχνίδι εξαπάτησης».

Σύμφωνα με την περιγραφή της υπόθεσης, η Βαλέρια, την οποία υποδύεται η Τζίλιαν Άντερσον, είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη συγγραφέας. Έχει αφιερώσει τη ζωή της στην καριέρα της και στον επί σειρά ετών μυστικό εραστή της, Μάρτιν, έναν πλούσιο επιχειρηματία. Όταν ο Μάρτιν αρρωσταίνει ξαφνικά και η επικοινωνία τους καθίσταται αδύνατη, ο κόσμος της Βαλέρια καταρρέει. Απεγνωσμένη να βρεθεί στο πλευρό του τις τελευταίες στιγμές του, αναθέτει στη σύζυγό του, Ίσλα, την οποία υποδύεται η Ρεμπέκα Χολ, να φιλοτεχνήσει το πορτρέτο της. Με αυτόν τον τρόπο, η Βαλέρια προσπαθεί να διεισδύσει στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας του Μάρτιν.

Οι πρωταγωνίστριες και η σκηνοθέτιδα

Η Τζίλιαν Άντερσον φέρει στο ενεργητικό της δύο βραβεία Χρυσής Σφαίρας, ενώ η Ρεμπέκα Χολ έχει υπάρξει υποψήφια για βραβείο BAFTA. Η συνεργασία τους στο «The Portrait» αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η σκηνοθέτιδα Σάρα Κολάντζελο εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία με τις δύο ηθοποιούς, δηλώνοντας: «Είμαι απίστευτα ενθουσιασμένη για τη συνεργασία μου με τη Τζίλιαν και τη Ρεμπέκα». Πρόσθεσε επίσης ότι «από σκηνοθετική άποψη, η ταινία συνεχίζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχω για θέματα ηθικής αμφισημίας και παραβίασης κανόνων από γυναίκες».

Η παραγωγή και τα δικαιώματα της ταινίας

Την παραγωγή του ψυχολογικού θρίλερ αναλαμβάνουν οι Τάλια Κλάινχεντλερ και Όσνατ Χάντελσμαν Κέρεν για την εταιρεία Pie Films. Συνεργάζονται με τους Φραντσέσκα Κουάλμπου και Αλεσάντρο Σάμπα της ιταλικής The Apartment.

Τα δικαιώματα της ταινίας για τις ΗΠΑ διαχειρίζονται από κοινού η WME Independent και η UTA Independent Film Group. Η διαχείριση αυτή γίνεται ενόψει της Αμερικανικής Αγοράς Κινηματογράφου (AFM), η οποία ξεκινά στις 10 Νοεμβρίου. Οι διεθνείς πωλήσεις της ταινίας έχουν ανατεθεί στη Rocket Science.

Η πορεία της Σάρα Κολάντζελο στον κινηματογράφο

Η Σάρα Κολάντζελο έχει διαγράψει μία σημαντική πορεία στον ανεξάρτητο κινηματογράφο. Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της, «The Kindergarten Teacher», αποτελεί ριμέικ της ομώνυμης ισραηλινής ταινίας του Ναντάβ Λαπίντ. Στην ταινία αυτή πρωταγωνίστησαν οι Μάγκι Τζίλενχαλ, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ και Πάρκερ Σεβάκ.

Το «The Kindergarten Teacher» έκανε πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό Τμήμα Αμερικανικής Μυθοπλακίας, στο Φεστιβάλ Σάντανς το 2018, όπου και απέσπασε το Βραβείο Σκηνοθεσίας. Στη συνέχεια, η ταινία αποκτήθηκε από το Netflix. Μετά το «The Kindergarten Teacher», ακολούθησε το δράμα «Worth», στο οποίο πρωταγωνίστησαν οι Μάικλ Κίτον και Στάνλεϊ Τούτσι.

Με πληροφορίες από: Topontiki