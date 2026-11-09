Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Τάκης Βουτέρης

Ο Τάκης Βουτέρης, ο ιδρυτής του Θεάτρου Πειραιά, ηθοποιός και σκηνοθέτης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Η ανακοίνωση προήλθε από τη σύζυγο του εκλιπόντα, Αννίτα Δεκαβάλλα.

Το έργο και η προσφορά του Τάκη Βουτέρη

Ο Τάκης Βουτέρης υπήρξε μια σημαντική προσωπικότητα στον χώρο του ελληνικού θεάτρου. Αναγνωρίζεται ως ο ιδρυτής του Θεάτρου Πειραιά, αφήνοντας πίσω του ένα αξιόλογο έργο. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, υπηρέτησε την τέχνη τόσο ως ηθοποιός όσο και ως σκηνοθέτης.

Η προσφορά του στον πολιτισμό και ειδικότερα στο θέατρο ήταν πολυετής και ουσιαστική, διαμορφώνοντας ένα κομμάτι της θεατρικής σκηνής της χώρας μας. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και σε όσους τον γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Η ανακοίνωση του θανάτου

Η είδηση του θανάτου του Τάκη Βουτέρη έγινε γνωστή από τον Σπύρο Μπιμπίλα. Ο γνωστός ηθοποιός προέβη σε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με την οποία μετέφερε την ανακοίνωση της οικογένειας.

Στην ανάρτησή του, ο Σπύρος Μπιμπίλας μετέφερε την ανακοίνωση της συζύγου του εκλιπόντα, Αννίτας Δεκαβάλλα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Με μεγάλη θλίψη μάθαμε απο την αγαπημενη μας συνάδελφο και φίλη Αννίτα Δεκαβάλα την αποχώρηση απο την ζωή του συζύγου και συντρόφου της στην τέχνη μας σπουδαιου ιδρυτή του Θεάτρου του Πειραιά Τάκη Βουτέρη».

Η ανακοίνωση της οικογένειας, την οποία κοινοποίησε η κυρία Δεκαβάλλα, ενημέρωνε για τις λεπτομέρειες του τελευταίου αποχαιρετισμού του Τάκη Βουτέρη.

Λεπτομέρειες της πολιτικής κηδείας

Η πολιτική κηδεία του Τάκη Βουτέρη έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 το πρωί, στην αίθουσα τελετών του Α΄ Κοιμητηρίου Αθηνών. Εκεί, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα έχουν την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν τον εκλιπόντα.

Στην ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρεται ρητά: «Τον αγαπημένο μας, Τάκη Βουτέρη, αποχαιρετούμε με πολιτική κηδεία την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, ώρα 11.30, στην αίθουσα τελετών του Α΄ Κοιμητηρίου Αθήνας».

Παρόντες στον τελευταίο αποχαιρετισμό θα είναι η σύζυγός του, Αννίτα Δεκαβάλλα, τα παιδιά του, Γιώργης Βουτέρης, Δέσποινα Βουτέρη και Νικόλας Παναγιωτόπουλος, καθώς και η εγγονή του. Επίσης, θα παραστούν οι λοιποί συγγενείς και φίλοι του εκλιπόντα, για να του πουν το τελευταίο αντίο.

Η διαδικασία της αποτέφρωσης και η επιθυμία της οικογένειας

Μετά την πολιτική κηδεία στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών, θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποτέφρωσης. Η αποτέφρωση του Τάκη Βουτέρη θα λάβει χώρα στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας.

Η οικογένεια του εκλιπόντα εξέφρασε επίσης μια συγκεκριμένη παράκληση προς όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του. Αντί για στεφάνια, ζητήθηκε να γίνει δωρεά στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (Τ.Α.Σ.Ε.Η.).

Αυτή η επιλογή της οικογένειας υπογραμμίζει τη διαρκή σύνδεση του Τάκη Βουτέρη με τον χώρο του θεάτρου και την αλληλεγγύη προς τους συναδέλφους του, ακόμα και μετά τον θάνατό του.

Με πληροφορίες από: Topontiki