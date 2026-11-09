Μπρους Γουίλις: Νέα στοιχεία για την επιδείνωση της υγείας του με μετωποκροταφική άνοια

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Μπρους Γουίλις, του θρυλικού πρωταγωνιστή του «Die Hard». Ο 71χρονος ηθοποιός, ο οποίος διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια (FTD), φέρεται να παρουσιάζει περαιτέρω επιδείνωση, τέσσερα χρόνια μετά την αρχική διάγνωση. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του, ο Γουίλις έχει απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο από την καθημερινότητα, ζώντας πλέον «στον δικό του κόσμο».

Η μάχη με τη μετωποκροταφική άνοια

Η μάχη του Μπρους Γουίλις με τη μετωποκροταφική άνοια συνεχίζεται, με την κατάσταση της υγείας του να επιδεινώνεται δραματικά. Άνθρωποι από το στενό του περιβάλλον περιγράφουν μια μεγάλη πνευματική επιδείνωση. Ο ηθοποιός δεν έχει πλήρη επίγνωση του πόσο διαφορετική είναι πλέον η ζωή του, παρά το γεγονός ότι αντιλαμβάνεται πως κάτι έχει αλλάξει.

Όπως φέρεται να δήλωσε άνθρωπος από το περιβάλλον του, «Έχει παρουσιάσει μεγάλη πνευματική επιδείνωση. Δεν έχει πλήρη επίγνωση του πόσο διαφορετική είναι πλέον η ζωή του». Παρόλο που ο Γουίλις αντιλαμβάνεται ότι κάτι έχει αλλάξει στη ζωή του, δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως το μέγεθος της κατάστασής του.

Τα πρώτα σημάδια και οι ανησυχίες της συζύγου

Τα πρώτα σημάδια της νόσου είχαν κάνει την εμφάνισή τους αρκετό καιρό πριν γίνει γνωστή η διάγνωση. Η σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ Γουίλις, είχε παρατηρήσει αλλαγές στον άνθρωπο που γνώριζε. Οι συζητήσεις τους δεν είχαν την ίδια συνοχή, ενώ ο άλλοτε εξωστρεφής και γεμάτος ενέργεια ηθοποιός άρχισε να αποσύρεται και να απομονώνεται μέσα στο σπίτι τους.

Αρχικά, η Έμα Χέμινγκ Γουίλις πίστεψε ότι ο σύζυγός της ενδεχομένως αντιμετώπιζε προβλήματα ακοής. Αυτή η σκέψη ήταν λογική, καθώς ο Μπρους Γουίλις είχε υποστεί μερική απώλεια ακοής στο αριστερό του αυτί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Die Hard» το 1988, ένα γεγονός που τον είχε επηρεάσει στο παρελθόν.

Από την αφασία στη μετωποκροταφική άνοια

Η αρχική επίσημη ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του Μπρους Γουίλις έγινε τον Μάρτιο του 2022. Τότε, είχε γνωστοποιηθεί ότι πάσχει από αφασία, μια διαταραχή που επηρεάζει σημαντικά την ικανότητα ομιλίας και κατανόησης της γλώσσας. Αυτή η διάγνωση είχε προκαλέσει ανησυχία στο κοινό και στους θαυμαστές του.

Αργότερα, η οικογένειά του προχώρησε σε μια πιο συγκεκριμένη αποκάλυψη, ανακοινώνοντας ότι η πραγματική διάγνωση ήταν μετωποκροταφική άνοια. Πρόκειται για μια νευροεκφυλιστική νόσο η οποία επηρεάζει σταδιακά τη συμπεριφορά, την προσωπικότητα και τις γλωσσικές λειτουργίες του ατόμου, εξηγώντας έτσι την πορεία της επιδείνωσης που βιώνει ο ηθοποιός.

Μια διαφορετική εικόνα και μικρές καθημερινές χαρές

Άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στον Μπρους Γουίλις περιγράφουν μια εικόνα πολύ διαφορετική από εκείνη του δυναμικού σταρ που κυριαρχούσε στη μεγάλη οθόνη για δεκαετίες. Όπως αναφέρουν, ο ηθοποιός έχει γίνει πολύ πιο ήρεμος και χαμηλών τόνων. Υπάρχουν στιγμές που παρατηρεί αντικείμενα γύρω του με μια παιδική περιέργεια, μια συμπεριφορά που δείχνει την επίδραση της νόσου.

Μια πηγή φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μερικές φορές μοιάζει με ένα μωρό που κοιτάζει ένα αντικείμενο με περιέργεια, απλώς προσπαθώντας να το επεξεργαστεί». Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, ο Μπρους Γουίλις εξακολουθεί να απολαμβάνει μικρές καθημερινές στιγμές. Του αρέσει να βγαίνει βόλτες με το αυτοκίνητο, να αγοράζει παγωτό και να ακούει μουσική, έχοντας ιδιαίτερη αδυναμία στα τραγούδια του Νιλ Ντάιαμοντ.

Με πληροφορίες από: Newsit