Ανησυχία για τον Δημήτρη Καλλιβωκά: Νοσηλεύεται στην εντατική μετά από ατύχημα στο σπίτι του

Ο γνωστός ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς νοσηλεύεται τις τελευταίες ώρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) δημόσιου νοσοκομείου, έπειτα από ένα ατύχημα που είχε μέσα στο σπίτι του. Ο ηθοποιός φέρεται να έπεσε από το αναπηρικό του αμαξίδιο, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά χτυπήματα τόσο στο πρόσωπο όσο και στο σώμα. Η κατάσταση της υγείας του περιγράφεται ως πολύ δύσκολη, προκαλώντας ανησυχία στον στενό του κύκλο και στους λάτρεις του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Το ατύχημα και η νοσηλεία

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς βρέθηκε να κείτεται στο πάτωμα, έξω από το αμαξίδιο στο οποίο είναι καθηλωμένος τα τελευταία χρόνια λόγω προβλημάτων υγείας. Η οικονόμος του ήταν αυτή που ειδοποίησε τους δικούς του ανθρώπους, οι οποίοι με τη σειρά τους κάλεσαν το ΕΚΑΒ, προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Άνθρωπος του νοσοκομείου που τον είδε από την πρώτη στιγμή στο κρεβάτι της Εντατικής, μετέφερε ότι η κατάστασή του φαίνεται να είναι πολύ δύσκολη, καθώς τα σημάδια στο πρόσωπο είναι εμφανή. Ο ηθοποιός αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα υγείας εδώ και αρκετά χρόνια, γεγονός που τον έχει οδηγήσει στη χρήση αναπηρικού αμαξιδίου για τις μετακινήσεις του.

Η πορεία του στον ελληνικό κινηματογράφο

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς θεωρείται ένας από τους τελευταίους σπουδαίους ηθοποιούς της Γενιάς του ’30 και το όνομά του έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη «χρυσή εποχή» του ελληνικού κινηματογράφου. Κατά τη διάρκεια περίπου πέντε δεκαετιών, βρέθηκε στην «πρώτη γραμμή» της εγχώριας βιομηχανίας του θεάματος.

Στην πλούσια καριέρα του, πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ταινίες και θεατρικές παραστάσεις, συνεργαζόμενος με τα μεγαλύτερα ονόματα της 7ης Τέχνης και κερδίζοντας την αγάπη του κοινού. Τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο η είδηση της νοσηλείας του προκάλεσε άμεσα ανησυχία.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του

Το ατύχημα έρχεται λίγο καιρό μετά από μια συγκλονιστική συνέντευξη που είχε δώσει ο ηθοποιός σε καθημερινή εφημερίδα. Σε αυτή τη συνέντευξη, είχε μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει και τις καθημερινές δυσκολίες της ζωής του.

Είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή. Κουράστηκα και πλέον δεν επιθυμώ να βρίσκομαι τις περισσότερες ώρες της ημέρας πάνω σε ένα καροτσάκι. Ακόμα και αν ήθελα να πέσω από την Ακρόπολη κάποιος θα έπρεπε να με μεταφέρει εκεί. Και δεν νομίζω να το κάνει κάποιος. Ήδη διανύω τα 97 χρόνια μου. Δεν με ενδιαφέρει να ζήσω άλλο».

Η κατάσταση της συζύγου του

Στην ίδια συνέντευξη, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε αναφερθεί και στην κατάσταση της συζύγου του. «Δυστυχώς η σύζυγός μου έχασε εντελώς το φως της και αναγκάστηκα να τη μεταφέρω σε ιδιωτικό οίκο ευγηρίας. Είναι εκεί περίπου δύο χρόνια προκειμένου να έχει τη φροντίδα που της αρμόζει», είχε πει.

Η απόφαση για τη μεταφορά της σε ίδρυμα της Τήνου, ώστε να έχει καλή διαβίωση, είχε ληφθεί από κοινού το 2021, όταν η σύζυγός του είχε ήδη τυφλωθεί ολοκληρωτικά. Ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να τη φροντίζει, ενώ η γυναίκα του δεν μπορούσε να αυτοσυντηρηθεί. Ο ηθοποιός είχε προσθέσει ότι σχεδόν κάθε μέρα παίρνει το μπαστουνάκι του, ανεβαίνει στο αυτοκίνητο και πηγαίνει να τη δει, περιγράφοντας τη χαρά που κάνει η σύζυγός του, «σαν να είναι παιδί».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr