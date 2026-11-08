Ο Θανάσης Κουρλαμπάς για την απώλεια της μητέρας του και τις «Κουτσουπιές»

Ο Θανάσης Κουρλαμπάς διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο στην υποκριτική, με παρουσία τόσο στην τηλεόραση όσο και στο θέατρο. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης μίλησε για τους ρόλους του, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη δύναμη της τέχνης, σε συνέντευξη που παραχώρησε. Παράλληλα, εξομολογήθηκε μια προσωπική στιγμή, αναφέροντας πως ανέβηκε στο θεατρικό σανίδι το βράδυ που έχασε τη μητέρα του, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία ως ψυχοθεραπευτική.

«Κουτσουπιές»: Η νέα κωμωδία της ΕΡΤ1

Ο Θανάσης Κουρλαμπάς πρωταγωνιστεί φέτος στην κωμική σειρά της ΕΡΤ1, «Κουτσουπιές», η οποία προβάλλεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 19:00. Ο ίδιος εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για τη συμμετοχή του, τονίζοντας την αναγκαιότητα της κωμωδίας τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση. Η σειρά βασίζεται σε μια ιδέα της Δήμητρας Σκάρσου, διαθέτει εξαιρετικά σενάρια και μια υπέροχη ομάδα μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Ο ηθοποιός ανέφερε επίσης την πολυετή του επιθυμία να συνεργαστεί με τη σκηνοθέτιδα Βίκυ Μανώλη, κάτι που επιτέλους πραγματοποιήθηκε.

Οι «Κουτσουπιές» παρουσιάζουν ένα κλασικό ορεινό χωριό όπου συγκρούονται δύο κόσμοι: αυτός της ελληνικής επαρχίας με τους Αθηναίους. Οι τελευταίοι καλούνται να ζήσουν ξεμαθαίνοντας τις αστικές τους συνήθειες, δημιουργώντας έτσι κωμικές καταστάσεις. Στα γυρίσματα, όπως δήλωσε ο Κουρλαμπάς, περνούν πρωτίστως καλά οι ίδιοι, γελώντας με τις καταστάσεις, και αυτό φαίνεται να μεταδίδεται και στο κοινό. Ο χαρακτήρας του, ο Βλάσης, διακρίνεται για την ενσυναίσθηση και την αγάπη του για τη Ρίνα, έχοντας έντονο συναίσθημα. Περιγράφεται ως ένας τύπος που είναι λίγο αθώος και λίγο καταφερτζής, προσπαθώντας να συνδυάσει τα ασυμβίβαστα, κάτι που οδηγεί σε κωμικές εξελίξεις, αλλά κυρίως είναι ένας καλός άνθρωπος.

Η δύναμη του θεάτρου και η προσωπική εξομολόγηση

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση, ο Θανάσης Κουρλαμπάς αποκάλυψε πως το βράδυ που έχασε τη μητέρα του, ανέβηκε στο θεατρικό σανίδι. Μάλιστα, επρόκειτο για μια πολύ απαιτητική παράσταση. Ο ίδιος χαρακτήρισε αυτή τη διαδικασία ως ψυχοθεραπευτική, υπογραμμίζοντας τη βαθιά επίδραση που μπορεί να έχει το θέατρο στην ανθρώπινη ψυχή, ακόμα και σε στιγμές μεγάλου πένθους.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε γενικότερα στη χαρά που προσφέρει το επάγγελμά του, καθώς του δίνει τη δυνατότητα να μπαίνει στα σπίτια άγνωστων ανθρώπων και να τους προσφέρει ό,τι μπορεί μέσα από κάθε ρόλο. Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές βιώνει κατά τις περιοδείες στην επαρχία το καλοκαίρι, όταν ο κόσμος τον πλησιάζει και του εκφράζει τη χαρά του που τους συντρόφευε όλο τον χειμώνα μέσα από την τηλεόραση.

Οι θεατρικές του εμφανίσεις

Πέρα από την τηλεοπτική του παρουσία, ο Θανάσης Κουρλαμπάς έχει ενεργή συμμετοχή και στο θέατρο. Αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Η Ιδέα της Χρονιάς». Η συγκεκριμένη παράσταση ανεβαίνει στο θέατρο Βρετάνια, με τη σκηνοθετική επιμέλεια του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη.

Παράλληλα, ο καταξιωμένος ηθοποιός συνεχίζει να πρωταγωνιστεί και στον «Θάνατο του Ιβάν Ιλίτς». Αυτή η παράσταση, η οποία έχει αγαπηθεί από το κοινό, διανύει ήδη την έβδομη χρονιά της επιτυχημένης πορείας της και παρουσιάζεται στο θέατρο Αλκμήνη.

Η επίδραση της τηλεόρασης στην υποκριτική

Ο Θανάσης Κουρλαμπάς τόνισε επίσης την επίδραση της τηλεόρασης στην εξέλιξή του ως ηθοποιού. Όπως δήλωσε, η τηλεόραση τον έκανε καλύτερο ηθοποιό, καθώς «σμίλεψε τα εκφραστικά του μέσα». Αυτή η εμπειρία του επέτρεψε να διευρύνει τις υποκριτικές του δυνατότητες και να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του μέσου.

Η αλληλεπίδραση με το κοινό, ειδικά μέσω της τηλεόρασης, αποτελεί για τον ίδιο πηγή ικανοποίησης. Η δυνατότητα να φτάνει σε ένα ευρύ κοινό και να προσφέρει ψυχαγωγία και συντροφιά, όπως φάνηκε και από τις αναφορές του στις περιοδείες, είναι ένα σημαντικό κομμάτι της καλλιτεχνικής του διαδρομής.

Με πληροφορίες από: Newsit