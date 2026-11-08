Σταύρος Ξαρχάκος: Το πρόβλημα υγείας που τον κράτησε μακριά από τη βράβευση στη Θεσσαλονίκη

Ο σπουδαίος συνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος τιμήθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, με τον τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο. Ωστόσο, ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας τον κράτησε μακριά από την τελετή στο Ολύμπιον, όπου επρόκειτο να παραλάβει αυτοπροσώπως το βραβείο. Λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος εξέφρασε τη συγκίνησή του και τις ευχαριστίες του μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Η τιμητική διάκριση στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απένειμε στον Σταύρο Ξαρχάκο τον τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο, αναγνωρίζοντας τη συνολική και πολύτιμη προσφορά του στον κινηματογράφο και τον ελληνικό πολιτισμό. Η σημαντική αυτή διάκριση δόθηκε στον σπουδαίο καλλιτέχνη το βράδυ του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου 2026, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ολύμπιον.

Η βράβευση αυτή αποτελεί μια αναγνώριση της μακράς και επιδραστικής πορείας του συνθέτη, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ελληνικής κινηματογραφικής μουσικής. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης ανυπομονούσε να παρακολουθήσει την εκδήλωση και να μοιραστεί αυτή τη στιγμή με την οικογένειά του και αγαπημένα πρόσωπα.

Η απουσία από το Ολύμπιον και η ενημέρωση του κοινού

Παρά την προσμονή του, ο Σταύρος Ξαρχάκος δεν κατάφερε να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη και να παραστεί αυτοπροσώπως στην τελετή. Ένα έκτακτο πρόβλημα υγείας, το οποίο περιγράφηκε ως ένα μικρό ή ελαφρύ κρυολόγημα, τον ανάγκασε να παραμείνει στην Αθήνα.

Την απουσία του καλλιτέχνη ανακοίνωσε στους θεατές που είχαν κατακλύσει το Ολύμπιον ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης. Η είδηση προκάλεσε την απογοήτευση του κοινού, το οποίο ωστόσο χειροκρότησε θερμά τον μεγάλο μουσικό, εκφράζοντας τις ευχές του. Ο Σταύρος Ξαρχάκος θα λάβει τις ευχές αυτές μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ενώ η παραλαβή του βραβείου έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.

Η ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου στα social media

Λίγες ώρες μετά την εκδήλωση, το βράδυ του Σαββάτου, ο Σταύρος Ξαρχάκος προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, όπου εξέφρασε τα συναισθήματά του για την τιμή που του έγινε. Μεταξύ άλλων, έγραψε: «Θα ήθελα να σας εκφράσω από καρδιάς τη βαθιά μου συγκίνηση και τις θερμές μου ευχαριστίες για την τιμή που μου επιφυλάξατε απόψε».

Ο συνθέτης αναφέρθηκε στην προσμονή του για τη βραδιά, δηλώνοντας: «Με μεγάλη χαρά περίμενα αυτή τη βραδιά, την οποία θα είχα την ευκαιρία να μοιραστώ με την οικογένειά μου, δίπλα σε ανθρώπους που εκτιμώ και αγαπώ». Εξήγησε επίσης τον λόγο της απουσίας του: «Δυστυχώς, έκτακτοι λόγοι υγείας δεν μου επέτρεψαν να βρίσκομαι κοντά σας και να παραλάβω αυτοπροσώπως το βραβείο».

Τόνισε, ωστόσο, ότι η απουσία του δεν μείωσε τη χαρά του: «Η απουσία μου, ωστόσο, δεν μειώνει στο ελάχιστο τη χαρά, την ευγνωμοσύνη και τη συγκίνησή μου». Ευχαρίστησε θερμά τους διοργανωτές και όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης, αναφερόμενος συγκεκριμένα στο Φεστιβάλ και στον Ορέστη Ανδρεαδάκη.

Η αναγνώριση και η προσμονή για τη συνάντηση

Ο Σταύρος Ξαρχάκος χαρακτήρισε την αναγνώριση αυτή ως μια ιδιαίτερη στιγμή στην πορεία του, την οποία θα κρατήσει με αγάπη στην καρδιά του. Η ανάρτησή του έκλεισε με μια ευχή για το μέλλον, εκφράζοντας την ελπίδα για μια σύντομη συνάντηση: «Εύχομαι να συναντηθούμε σύντομα από κοντά και να μοιραστούμε αυτή τη στιγμή όπως της αξίζει. Με βαθιά εκτίμηση και ευγνωμοσύνη».

Το κοινό αναμένει πλέον την προγραμματισμένη παραλαβή του βραβείου τις επόμενες ημέρες, ευχόμενο στον σπουδαίο καλλιτέχνη ταχεία ανάρρωση και την ευκαιρία να μοιραστεί προσωπικά την τιμή που του αποδόθηκε.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos