Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η επιστροφή στις ΗΠΑ μετά την Αθήνα και οι νέες προκλήσεις

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, επέστρεψε αθόρυβα στις Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο μήνα, μετά την αναγκαστική αποχώρησή της από τη διπλωματική θέση. Η 57χρονη έχει βρει προσωρινό καταφύγιο στο σπίτι του δεύτερου πρώην συζύγου της, Έρικ Βιλένσι, στη Φλόριντα. Η επιστροφή της στις ΗΠΑ στις 30 Οκτωβρίου σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου, κατά την οποία καλείται να αποφασίσει για τα επόμενα βήματά της, με την εύρεση μιας νέας κατοικίας να αποτελεί άμεση προτεραιότητα.

Επιστροφή στις ΗΠΑ και νέα στέγη

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά την αποχώρησή της από την Ελλάδα, φιλοξενείται στο σπίτι του δεύτερου πρώην συζύγου της, του επιχειρηματία Έρικ Βιλένσι. Με τον Βιλένσι, η Γκίλφοϊλ έχει αποκτήσει έναν γιο, τον 20χρονο Ρόναν. Πηγή που γνωρίζει την κατάσταση ανέφερε ότι ο Έρικ στέκεται στο πλευρό της Κίμπερλι, καθώς έχουν έναν ισχυρό δεσμό λόγω του γιου τους, αλλά και πραγματική αγάπη ο ένας για τον άλλον.

Η 57χρονη βρίσκεται πλέον μπροστά στην απόφαση για το τι θα κάνει στη συνέχεια. Ένα από τα πρώτα ζητήματα που πρέπει να διευθετήσει είναι η εύρεση μιας νέας κατοικίας. Αυτό καθίσταται αναγκαίο, καθώς το μερίδιό της στην έπαυλη των 8,5 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και την οποία μοιραζόταν κάποτε με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, εξαγοράστηκε.

Η αποχώρηση από την πρεσβεία της Ελλάδας

Η αναγκαστική αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα συνέβη τον περασμένο μήνα. Η απόφαση αυτή ήρθε έπειτα από μια σειρά σκανδάλων που την αφορούσαν. Πριν την τελική της αναχώρηση, η πρώην παρουσιάστρια του Fox News πέρασε σχεδόν τρεις εβδομάδες στην πολυτελή επίσημη κατοικία της, το Jefferson House, στην Αθήνα, προσπαθώντας να συνέλθει από το πλήγμα.

Τελικά, αποχώρησε από την Αθήνα και επέστρεψε αεροπορικώς στις ΗΠΑ στις 30 Οκτωβρίου. Η θέση της ως πρέσβειρας είχε αναληφθεί εσπευσμένα μόλις ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη πρόεδρος. Αυτή η εξέλιξη την απομάκρυνε βολικά από το Παλμ Μπιτς, ενώ παράλληλα της επέτρεψε να παραμείνει σε σημαντική θέση.

Το μήνυμα των 100.000 δολαρίων και η αγωγή

Ένα από τα σκάνδαλα που οδήγησαν στην αποχώρηση της Γκίλφοϊλ ήταν η αποκάλυψη ενός γραπτού μηνύματος. Σε αυτό το μήνυμα, φέρεται να ζητούσε από τον δωρητή του Τραμπ, Έρικ Ντέτερς, να εξοφλήσει έναν λογαριασμό πιστωτικής κάρτας American Express ύψους 100.000 δολαρίων. Η ίδια και ο δικηγόρος της υποστήριξαν ότι το συγκεκριμένο μήνυμα είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη (AI) και ότι ο Ντέτερς της χρωστούσε τα χρήματα.

Από την πλευρά του, ο Έρικ Ντέτερς αρνήθηκε τις κατηγορίες και έχει καταθέσει αγωγή εναντίον της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για συκοφαντική δυσφήμηση. Αυτή η δικαστική διαμάχη αποτελεί ένα από τα ζητήματα που την απασχολούν μετά την επιστροφή της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προσωπικές σχέσεις και η έπαυλη της Φλόριντα

Η σχέση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον δεύτερο πρώην σύζυγό της, Έρικ Βιλένσι, φαίνεται να παραμένει ισχυρή, όπως ανέφερε η πηγή. Η πηγή τόνισε τη «πραγματική αγάπη» που τρέφουν ο ένας για τον άλλον, σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατούσε με τον πρώτο σύζυγο της Γκίλφοϊλ, τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ.

Παράλληλα, η Γκίλφοϊλ αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις του χωρισμού της από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Τον Σεπτέμβριο του 2024, αποκαλύφθηκε ότι ο Ντον Τζούνιορ διατηρούσε σχέση με την τότε 39χρονη κοσμική Μπετίνα Άντερσον, η οποία είναι σήμερα σύζυγός του, ενώ εξακολουθούσε να είναι επισήμως αρραβωνιασμένος με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Αυτή η αποκάλυψη, μαζί με την εξαγορά του μεριδίου της στην κοινή τους έπαυλη, έχει οδηγήσει στην ανάγκη της για εύρεση νέας κατοικίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis