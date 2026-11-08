ΛΕΞ: Επιστρέφει με τον «Μπάσταρδο» την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου – Οι λεπτομέρειες του νέου άλμπουμ

Ο γνωστός Θεσσαλονικιός ράπερ ΛΕΞ επιστρέφει δισκογραφικά την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου με το νέο του άλμπουμ, με τίτλο «Μπάσταρδος». Η νέα δουλειά του καλλιτέχνη θα περιλαμβάνει δέκα συνολικά τραγούδια, σηματοδοτώντας την πολυαναμενόμενη επανεμφάνισή του στη μουσική σκηνή. Η κυκλοφορία του δίσκου προαναγγέλθηκε μέσα από μια ιδιαίτερη και μυστηριώδη καμπάνια, η οποία προσκάλεσε τους θαυμαστές του σε ένα παιχνίδι ανακάλυψης.

Η ασυνήθιστη καμπάνια και η αντίστροφη μέτρηση

Η προετοιμασία για τη δισκογραφική επιστροφή του ΛΕΞ έγινε αντιληπτή από τους θαυμαστές του όταν ο καλλιτέχνης προχώρησε στη διαγραφή όλων των παλαιότερων αναρτήσεών του στο Instagram. Ταυτόχρονα, άλλαξε και τη φωτογραφία του προφίλ του, δημιουργώντας ένα κλίμα προσμονής και ανανέωσης. Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε ένας νέος λογαριασμός με την ονομασία «Mpastard0s», ο οποίος άρχισε να δημοσιεύει υλικό που παρέπεμπε σε μια νέα καλλιτεχνική δουλειά, εντείνοντας το μυστήριο γύρω από το επερχόμενο άλμπουμ.

Η καμπάνια που προηγήθηκε της ανακοίνωσης είχε σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε ανάρτηση να αποκαλύπτει ένα διαφορετικό στοιχείο του άλμπουμ «Μπάσταρδος». Η αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφορία έχει ήδη ξεκινήσει και στο Spotify, ενώ η ανακοίνωση της ημερομηνίας κυκλοφορίας και η δημοσιοποίηση της λίστας των τραγουδιών έλυσαν το μυστήριο που είχε δημιουργηθεί.

Το επιτραπέζιο παιχνίδι και η ατμόσφαιρα των '90s

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της προωθητικής καμπάνιας ήταν ένα βίντεο που ξεχώρισε για την αισθητική του, η οποία θύμιζε έντονα τη δεκαετία του 1990, παραπέμποντας στην ατμόσφαιρα της σειράς «Stranger Things». Στο συγκεκριμένο βίντεο, τέσσερα παιδιά εμφανίζονται να παίζουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, το οποίο φέρει τον τίτλο «Μπάσταρδος». Το σκηνικό συμπληρώνεται από μια μυστηριώδη μάσκα, η οποία ενισχύει την αίσθηση αγωνίας και περιέργειας.

Στην αφήγηση του βίντεο ακούγεται η χαρακτηριστική φωνή του ηθοποιού Αργύρη Παυλίδη, ο οποίος είναι ευρέως γνωστός από μεταγλωττίσεις παιδικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών. Η φωνή του Παυλίδη εκφωνεί την αινιγματική φράση: «Στην εποχή του μη χρόνου, μια λάθος κίνηση μπορεί να αλλάξει την ιστορία, η μάσκα περιμένει εσένα», προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο μυστηρίου στην όλη παρουσίαση.

Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο

Το επιτραπέζιο παιχνίδι «Μπάσταρδος» δεν περιορίζεται μόνο στην αινιγματική του ατμόσφαιρα, αλλά ενσωματώνει και έντονο άρωμα Θεσσαλονίκης. Στο ταμπλό του παιχνιδιού, εμφανίζονται τρία από τα πιο αναγνωρίσιμα και χαρακτηριστικά σημεία της πόλης: η Καμάρα, ο Λευκός Πύργος και ο Πύργος του ΟΤΕ. Αυτά τα τοπόσημα αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς στη μουσική πορεία του ΛΕΞ, υπογραμμίζοντας τη βαθιά σύνδεσή του με τη γενέτειρά του.

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης ως κεντρικού στοιχείου στην προώθηση του νέου άλμπουμ δεν αποτελεί έκπληξη για τους θαυμαστές του καλλιτέχνη, καθώς η πόλη έχει διαχρονικά επηρεάσει το έργο του. Η παρουσία των εμβληματικών σημείων της πόλης στο επιτραπέζιο παιχνίδι ενισχύει την ταυτότητα του δίσκου και δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με το κοινό που παρακολουθεί την πορεία του ράπερ.

Οι μυστηριώδεις κάρτες και η λίστα των τραγουδιών

Πριν από την πλήρη αποκάλυψη της λίστας των τραγουδιών του «Μπάσταρδου», είχαν κυκλοφορήσει διάφορες κάρτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι κάρτες έφεραν τίτλους όπως «Genesis», «Kitrina Fota» και «Kavatzodromoi», και συνοδεύονταν από σύντομα, αινιγματικά μηνύματα. Η δημοσιοποίηση της πλήρους λίστας των τραγουδιών επιβεβαίωσε ότι οι συγκεκριμένες κάρτες δεν ήταν απλώς μέρος της προώθησης, αλλά παρέπεμπαν σε κομμάτια της νέας δισκογραφικής δουλειάς του ΛΕΞ.

Εκτός από τις κάρτες, ένα εικονογραφημένο πόστερ κυκλοφόρησε επίσης στο πλαίσιο της προώθησης, δίνοντας νέα τροφή στις συζητήσεις και τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη θεματολογία του νέου δίσκου. Όλα αυτά τα στοιχεία συνέθεσαν μια ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη καμπάνια, η οποία κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού μέχρι την επίσημη ανακοίνωση της κυκλοφορίας του άλμπουμ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis