Η Άννα Βίσση προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την αγάπη και την εκτίμησή της προς τους μουσικούς που την πλαισιώνουν. Παράλληλα, αποκαλύφθηκαν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες εμφανίσεις της στο ανακαινισμένο Αθηνών Αρένα, οι οποίες τοποθετούνται χρονικά στον χειμώνα του 2027. Στο πλαίσιο αυτό, η Αθηνά Θεοδωρίδου, η οποία συνεργάστηκε με την τραγουδίστρια, μοιράστηκε λεπτομέρειες για την εμπειρία της και τον τρόπο με τον οποίο η Άννα Βίσση αντιμετωπίζει τους συνεργάτες της.

Η αγάπη για τους συνεργάτες της

Στη νέα της δημοσίευση, η Άννα Βίσση αφιέρωσε ένα φωτογραφικό άλμπουμ στους μουσικούς της, αναδεικνύοντας τον ισχυρό δεσμό που τους ενώνει. Η ίδια σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η μπάντα μου κι εγώ… Μας δένουν πολλά και νοιώθω αγάπη και εκτίμηση για τον καθένα ξεχωριστά». Με αυτή την κίνηση, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα υπογράμμισε τη σημασία των συνεργατών της και την αμοιβαία εκτίμηση που διατρέχει την ομάδα της.

Η τραγουδίστρια κρατά τους μουσικούς της σε αναμονή για τις επόμενες εμφανίσεις της, οι οποίες προγραμματίζονται για το ανακαινισμένο Αθηνών Αρένα. Αυτή η δήλωση φανερώνει τη συνέχεια της συνεργασίας τους και την προσμονή για ένα νέο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική τους πορεία, με επίκεντρο έναν χώρο που αναμένεται να φιλοξενήσει μεγάλα καλλιτεχνικά γεγονότα.

Το ανακαινισμένο Αθηνών Αρένα

Το νυχτερινό κέντρο Αθηνών Αρένα, το οποίο διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα, βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης προκειμένου να υποδεχτεί την Άννα Βίσση. Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τον χειμώνα του 2027. Η συγκεκριμένη χρονική τοποθέτηση οφείλεται σε καθυστέρηση των εργασιών ανακαίνισης, καθώς και σε μία διαμάχη που έχει ξεσπάσει με τον Νίκο Καρβέλα, γεγονότα που επηρέασαν τον αρχικό προγραμματισμό.

Η αναμονή για την ολοκλήρωση των εργασιών και την επίλυση των ζητημάτων είναι πλέον δεδομένη, με την έναρξη των εμφανίσεων να μετατίθεται για το προαναφερθέν έτος. Το κοινό αναμένει με ενδιαφέρον την επιστροφή της Άννας Βίσση σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς χώρους διασκέδασης της Αθήνας, ο οποίος θα έχει ανανεωθεί πλήρως για τις ανάγκες των παραστάσεών της.

Η συνεργασία με την Αθηνά Θεοδωρίδου

Σχετικά με τις εμφανίσεις της Άννας Βίσση, η Αθηνά Θεοδωρίδου, η οποία εμφανίστηκε δίπλα στην τραγουδίστρια στο ΟΑΚΑ παίζοντας τουμπερλέκι, μίλησε για τη συνεργασία τους. Η ίδια αποκάλυψε πως ήταν όνειρό της να παίξει με την Άννα Βίσση, ένα όνειρο που δεν είχε κυνηγήσει ενεργά. Η Άννα Βίσση, έχοντας ήδη κρουστά στην μπάντα της, αναζητούσε δεύτερα κρουστά και βρήκε την Αθηνά Θεοδωρίδου μέσω του διαδικτύου.

Η πρώτη επικοινωνία ήταν απρόσμενη για την Αθηνά Θεοδωρίδου, η οποία δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την Άννα Βίσση ένα βράδυ στις 11. Όπως περιέγραψε, δεν κατάλαβε αρχικά ποιος ήταν και, όταν η Άννα Βίσση αποκάλυψε την ταυτότητά της, η Αθηνά έπαθε «σοκ» και δεν μπορούσε να μιλήσει. Αρχικά, μάλιστα, νόμιζε ότι της έκαναν πλάκα. Μετά την αρχική έκπληξη, κανονίστηκε μία συνάντηση, κατά την οποία η Αθηνά Θεοδωρίδου ένιωθε «πάρα πολύ άγχος» και «έτρεμε» από χαρά. Περιέγραψε την Άννα Βίσση ως «πάρα πολύ όμορφη, θεάρα, απλή».

Από το ΟΑΚΑ στο Αθηνών Αρένα

Η Αθηνά Θεοδωρίδου αποκάλυψε ότι αρχικά δεν προοριζόταν να παίξει στο ΟΑΚΑ, αλλά για το Αθηνών Αρένα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, η Άννα Βίσση της πρότεινε να ξεκινήσουν από το ΟΑΚΑ. Η Αθηνά Θεοδωρίδου αποδέχτηκε την πρόταση, εκφράζοντας τη χαρά και την τιμή της. Η απάντηση της Άννας Βίσση ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την ίδια: «δε στο χαρίζω, το αξίζεις».

Η Αθηνά Θεοδωρίδου τόνισε τη σημασία αυτής της αναγνώρισης, καθώς, όπως είπε, «έχω παλέψει πολύ γι’ αυτό». Η αναγνώριση της αξίας ενός καλλιτέχνη από έναν καταξιωμένο συνάδελφο είναι ένα γεγονός που η ίδια εκτίμησε ιδιαίτερα, καθώς θεωρεί ότι και οι μουσικοί παράγουν τέχνη και είναι καλλιτέχνες.

Η επαγγελματική στάση της Άννας Βίσση

Η Αθηνά Θεοδωρίδου μίλησε επίσης για τον επαγγελματισμό και τον χαρακτήρα της Άννας Βίσση. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, η Άννα Βίσση «τους φέρνει μπροστά όλους, δεν αδικεί κανέναν» και είναι «πολύ ακομπλεξάριστη». Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι η Άννα Βίσση την έβγαλε μπροστά και της είπε, «βγες να λάμψεις», αναδεικνύοντας την υποστηρικτική της στάση προς τους συνεργάτες της.

Επιπλέον, η Αθηνά Θεοδωρίδου περιέγραψε την Άννα Βίσση ως «στρατιώτη» στις πρόβες, καθώς ήταν πάντα παρούσα, τραγουδούσε κανονικά και φρόντιζε να μην της ξεφύγει ούτε ένα κουπλέ ή ρεφρέν. Τόνισε ότι είναι «επαγγελματίας» και ότι «έτσι θα έπρεπε να είναι όλοι οι καλλιτέχνες και όχι να κάνουμε μόνοι μας πρόβες». Τέλος, επιβεβαίωσε ότι το Αθηνών Αρένα προορίζεται για το πρόγραμμα του επόμενου χειμώνα και αναμένεται να είναι έτοιμο τον Οκτώβριο του 2027.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis