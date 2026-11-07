Η Νικολέττα Καρρά θρηνεί την απώλεια της σκυλίτσας της, Γκρέις

Βαρύ πένθος βιώνει η ηθοποιός Νικολέττα Καρρά, καθώς θρηνεί την απώλεια της αγαπημένης της σκυλίτσας, Γκρέις. Το τετράποδο μέλος της οικογένειάς της σκοτώθηκε σε ένα τραγικό δυστύχημα με φορτηγό, αφήνοντας πίσω του την ηθοποιό σε κατάσταση έντονου πόνου και αδυναμίας να διαχειριστεί την απώλεια. Η Νικολέττα Καρρά προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση, περιγράφοντας τον αφόρητο πόνο που νιώθει.

Το σπαρακτικό μήνυμα της ηθοποιού

Έπειτα από αρκετές ημέρες σιωπής, η Νικολέττα Καρρά επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για το τραγικό γεγονός, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από κοινές στιγμές με τη σκυλίτσα της. Στο μήνυμά της στο Instagram, η ηθοποιός περιέγραψε τη δυσκολία της να βρει λόγια για να εκφράσει τα συναισθήματά της, τόσο τη στιγμή του δυστυχήματος όσο και τώρα. «Μέρες μου πήρε… Δεν ήξερα από πού να αρχίσω, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτό που νιώθω ούτε τώρα ούτε όταν συνέβη… Η σουβλιά στα σωθικά και το ξερίζωμα είναι κάτι που δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αναφέρθηκε στην απρόσμενη φυγή της Γκρέις, η οποία «αποφάσισε να τσαμπουκαλευτεί σε ένα φορτηγό, αλλά αυτή τη φορά δεν νίκησε». Η σκυλίτσα έφυγε «κούκλα, δυναμική, υγιέστατη», αφήνοντας την ηθοποιό να αναρωτιέται «γιατί;;». Η Νικολέττα Καρρά τόνισε πως «έφυγε όλη η χαρά από τη ζωή μου. Τόσο απλά», εκφράζοντας την απερίγραπτη θλίψη της.

Η απώλεια της καθημερινής συντροφιάς

Η Γκρέις δεν ήταν απλώς ένα κατοικίδιο για τη Νικολέττα Καρρά, αλλά η καθημερινή της συντροφιά και, όπως η ίδια ανέφερε, «η μοναδική μου οικογένεια». Η ηθοποιός εξέφρασε την οδύνη της για όλα όσα δεν θα ξαναζήσει με την αγαπημένη της σκυλίτσα. «Τα υπέροχα τεράστια ματάκια της που μιλάγανε δεν θα τα ξαναδώ, δεν θα ξαναπάμε βόλτες, δεν θα την πάρω πάλι αγκαλιά», σημείωσε με πόνο.

Η απώλεια της Γκρέις έχει κάνει το σπίτι της ηθοποιού «ανυπόφορο», καθώς η σκυλίτσα της χάριζε φως στις σκοτεινές της στιγμές, «με ένα βλέμμα και με ένα κούνημα». Η Νικολέττα Καρρά υπογράμμισε πως η Γκρέις της άλλαξε τη ζωή και τώρα της την άδειασε σε μια στιγμή, μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια κοινής πορείας. «10 χρόνια σε μια στιγμή! Αλήθεια, γιατί! Πονάω, κοριτσάκι μου τρυφερό. Υποφέρω… Μου λείπεις αφόρητα και θα μου λείψεις πιο βασανιστικά… Είναι εξωφρενικά δύσκολο να υπάρχω χωρίς εσένα», έγραψε.

Ένας αχώριστος δεσμός και η «μοναδική οικογένεια»

Η ηθοποιός περιέγραψε τη Γκρέις ως ένα «ξεχωριστό, πανέμορφο, λαμπερό, χαρισματικό σκυλάκι», με το οποίο ήταν αχώριστες. «Δεν φανταζόμουν τη μία χωρίς την άλλη, όχι τόσο νωρίς», εξομολογήθηκε. Η Νικολέττα Καρρά αποκάλυψε πως και οι δύο ήταν «αδεσποτάκια» και αποτελούσαν μια δυνατή «ομάδα», με τη Γκρέις να είναι η «μοναδική της οικογένεια».

Η απώλεια αυτή την έχει «γονάτισε» και την έχει αφήσει «μισή», όπως ανέφερε. Η ίδια δήλωσε πως δεν ξέρει πώς είναι η ζωή χωρίς τη Γκρέις, έχει ξεχάσει πώς ήταν πριν από αυτήν και αρνείται να το θυμηθεί. «Δεν μπορώ να σε χαιρετήσω με κανέναν τρόπο, παρεούλα μου, παρηγοριά μου, παιδάκι μου… Είναι πολύ οδυνηρό… Είναι αδιανόητο ότι δεν είμαστε μαζί», έγραψε η ηθοποιός, εκφράζοντας την αδυναμία της να αποδεχθεί τον οριστικό αποχωρισμό.

Το «αντίο» και η ευχή για επανένωση

Παρά τον αφόρητο πόνο, η Νικολέττα Καρρά εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Γκρέις δεν το έκανε για να την πληγώσει. Ανέφερε πως ο τρόπος που έφυγε της άξιζε, «δυνατή, με το κεφάλι ψηλά, αρχηγίνα μου, χωρίς να σε δω άρρωστη ή ανήμπορη», υποθέτοντας πως ίσως η σκυλίτσα γνώριζε ότι αυτό δεν θα το άντεχε.

Η ηθοποιός αρνήθηκε να πει αντίο στη Γκρέις, τονίζοντας πως η παρουσία της είναι αιώνια. «Δεν σε χαιρετάω, μωρό μου, είσαι μέσα μου, είσαι στο κρεβάτι μου δίπλα, είσαι όπου βρεθώ και θα είσαι για πάντα», έγραψε. Οι μεγαλύτερες ευχές της Νικολέττας Καρρά αυτή τη στιγμή είναι η Γκρέις να είναι χαρούμενη εκεί που πήγε, να την επισκέπτεται με όποιον τρόπο μπορεί, αν υπάρχει τρόπος, και κάποτε να τη συναντήσει ξανά. «Έκανα ό,τι πέρναγε από το χέρι μου για να είσαι ευτυχισμένη, να σου χαρίσω όμ», κατέληξε το μήνυμά της, το οποίο κόβεται στο σημείο αυτό.

Με πληροφορίες από: Topontiki