Η Σμαράγδα Καρύδη, μία από τις πιο αγαπημένες ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης, μίλησε ανοιχτά για προσωπικές της αναμετρήσεις, αποκαλύπτοντας τις φοβίες, τα κόμπλεξ και τις κρίσεις πανικού που έχει βιώσει. Η εξομολόγηση της ηθοποιού έγινε το πρωί του Σαββάτου, 7 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;». Η κυρία Καρύδη τόνισε ότι έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές κρίσεις πανικού πάνω στη σκηνή, ενώ παράλληλα στη ζωή της έχει βιώσει κρίσεις άγχους.

Παιδική ηλικία και μηχανισμοί άμυνας

Η αγαπημένη ηθοποιός παραδέχτηκε ότι κατά την παιδική της ηλικία ήταν ένα πολύ ντροπαλό παιδί. Αυτή η πτυχή του χαρακτήρα της την οδήγησε στο να αναπτύξει συγκεκριμένους τρόπους αντιμετώπισης των φόβων της. Συγκεκριμένα, αποκάλυψε ότι από μικρή ηλικία έχει δημιουργήσει έναν δικό της μηχανισμό, ο οποίος τη βοηθά να ξεπερνά τον φόβο που ένιωθε για την έκθεση στο κοινό ή σε καταστάσεις που απαιτούσαν προσοχή.

Η ίδια περιέγραψε αυτή την εσωτερική διαδικασία, δηλώνοντας: «Νομίζω ότι έχω χτίσει έναν τρόπο από μικρή για να αμύνομαι». Με αυτή τη φράση, η Σμαράγδα Καρύδη υπογράμμισε την προσπάθειά της να δημιουργήσει ασπίδες προστασίας απέναντι στις ανασφάλειες και τις δυσκολίες, χωρίς να διεκδικεί κάποια «τρομερή μαγκιά» για τον εαυτό της, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Φοβίες, κόμπλεξ και η αναμέτρηση με την έκθεση

Στο πλαίσιο της συνέντευξής της, η Σμαράγδα Καρύδη εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια για τις προσωπικές της προκλήσεις. «Έχω φοβίες τρομερές. Έχω κόμπλεξ, προβλήματα», δήλωσε, περιγράφοντας τις εσωτερικές πιέσεις που αντιμετωπίζει. Παράλληλα, τόνισε την προσπάθειά της να διατηρεί μια έντιμη στάση απέναντι στον εαυτό της και στους άλλους, αποφεύγοντας οποιαδήποτε προσποίηση.

Η ηθοποιός υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη αναμέτρηση που έχει δώσει με τον εαυτό της είναι «το να μην φοβάμαι την έκθεση». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τον κεντρικό αγώνα της να υπερβεί την αρχική της ντροπαλότητα και τον φόβο της προβολής, στοιχεία που αποτελούν συχνά εμπόδια για άτομα που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Κρίσεις πανικού στη σκηνή και κρίσεις άγχους στη ζωή

Ένα από τα πιο αποκαλυπτικά σημεία της συνέντευξης αφορούσε τις εμπειρίες της με τις κρίσεις πανικού. Η Σμαράγδα Καρύδη ανέφερε συγκεκριμένα: «Κρίσεις πανικού στη σκηνή έχω πάθει πολλές φορές». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ένταση και την πίεση που μπορεί να βιώσει ένας καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια των ζωντανών παραστάσεων, όπου η έκθεση είναι άμεση και απαιτητική.

Σε μια σημαντική διάκριση, η ηθοποιός διευκρίνισε ότι οι κρίσεις πανικού περιορίζονται κυρίως στο περιβάλλον της σκηνής. Αντίθετα, στην προσωπική της ζωή, εκτός του επαγγελματικού της χώρου, έχει βιώσει «κρίσεις άγχους». Αυτή η διαφοροποίηση αναδεικνύει πώς οι ψυχολογικές αντιδράσεις μπορούν να εκδηλωθούν με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το πλαίσιο και τις συνθήκες.

Αποφασιστικότητα και προσωπική εξέλιξη

Ολοκληρώνοντας την ειλικρινή της εξομολόγηση, η Σμαράγδα Καρύδη αναφέρθηκε σε γεγονότα και εμπειρίες που την επηρέασαν κατά τη διάρκεια της μικρής της ηλικίας. Αυτές οι πρώιμες εμπειρίες διαμόρφωσαν την οπτική της και την οδήγησαν σε μια σημαντική απόφαση για το μέλλον της. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, έχει αποφασίσει να μην επιτρέψει στο παρελθόν να καθορίσει το παρόν και το μέλλον της.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός είπε: «Αυτά που έχουν συμβεί σε μικρή ηλικία και έχω αποφασίσει ότι δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να τα ξαναπάθει». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της κυρίας Καρύδη να προστατεύσει τον εαυτό της από επαναλαμβανόμενες αρνητικές εμπειρίες και να συνεχίσει την πορεία της με αυτογνωσία και ψυχική ανθεκτικότητα.

Με πληροφορίες από: Newsit