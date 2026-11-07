Η Σελίν Ντιόν σε συναυλία των Metallica: Μια διαφορετική πλευρά της σταρ στο Λας Βέγκας

Η Σελίν Ντιόν, η 58χρονη Καναδή σταρ, έδειξε μια απρόσμενη πλευρά της κατά τη διάρκεια συναυλίας των Metallica στο Λας Βέγκας. Η τραγουδίστρια βρέθηκε ανάμεσα στους θεατές της εμφάνισης του συγκροτήματος στο Sphere, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, και δεν περιορίστηκε στην απλή παρακολούθηση του σόου. Αντίθετα, σηκώθηκε από τη θέση της και άρχισε να παίζει «air bass», ακολουθώντας με ενθουσιασμό τις κινήσεις του μπασίστα Ρόμπερτ Τρουχίγιο.

Η εμφάνιση στο Sphere και το «air bass»

Η Σελίν Ντιόν παρακολούθησε το σόου των Metallica από ιδιωτική σουίτα, όπου φάνηκε να απολαμβάνει πλήρως τη μουσική. Το στιγμιότυπο που την έδειχνε να παίζει «air bass» καταγράφηκε σε βίντεο από έναν θεατή και γρήγορα άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η εικόνα προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις και σχόλια από φίλους τόσο της Ντιόν όσο και των Metallica.

Η 58χρονη σταρ φαίνεται στο βίντεο να παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσήλωση τον μπασίστα Ρόμπερτ Τρουχίγιο. Μιμείται τις κινήσεις των δαχτύλων του πάνω στις χορδές του μπάσου και ακολουθεί τον ρυθμό της μουσικής με μεγάλη ενέργεια, σαν να βρισκόταν η ίδια πάνω στη σκηνή. Η ενθουσιώδης αντίδρασή της τράβηξε την προσοχή και έγινε ένα από τα πιο συζητημένα θέματα της συναυλίας.

Στην ιδιωτική σουίτα με άλλους ροκ σταρ

Η παρουσία της Σελίν Ντιόν στην ιδιωτική σουίτα δεν ήταν η μόνη αξιοσημείωτη. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, στην ίδια σουίτα βρίσκονταν επίσης ο κιθαρίστας των Guns N’ Roses, Σλας, καθώς και μέλη των No Doubt. Η συνύπαρξη της Καναδής τραγουδίστριας με τόσο γνωστά ονόματα της ροκ σκηνής έκανε το βίντεο ακόμη πιο ενδιαφέρον για τους θαυμαστές και των δύο μουσικών κόσμων.

Η Ντιόν, γνωστή για τις μεγάλες μπαλάντες που την έχουν καθιερώσει παγκοσμίως, άφησε για λίγο στην άκρη την καθιερωμένη της εικόνα. Η εμφάνισή της σε ένα τέτοιο περιβάλλον και η ενεργή της συμμετοχή στο σόου των Metallica, πλαισιωμένη από άλλες εμβληματικές μορφές της ροκ, προσέθεσε μια ξεχωριστή διάσταση στην εμπειρία της συναυλίας.

Η αγάπη της για τη σκληρή μουσική δεν αποτελεί έκπληξη

Για όσους γνωρίζουν την πορεία της Σελίν Ντιόν, η συγκεκριμένη αντίδρασή της στη συναυλία των Metallica δεν αποτελεί ακριβώς έκπληξη. Παρόλο που η παγκόσμια φήμη της συνδέθηκε κυρίως με τραγούδια όπως το «My Heart Will Go On» και το «The Power of Love», η ίδια έχει μιλήσει εδώ και χρόνια για την αγάπη της για τη σκληρότερη πλευρά της μουσικής.

Η τραγουδίστρια έχει εκφράσει επανειλημμένα τον θαυμασμό της για το hard rock και το heavy metal. Αυτή η προτίμηση, αν και λιγότερο γνωστή στο ευρύ κοινό, αποτελεί ένα σταθερό στοιχείο της μουσικής της προσωπικότητας. Η ενεργή της συμμετοχή στο σόου των Metallica επιβεβαίωσε αυτή την πτυχή της, δείχνοντας ότι η αγάπη της για τη ροκ μουσική είναι βαθιά και διαχρονική.

Μακροχρόνια σχέση με το hard rock και τους Metallica

Η σχέση της Σελίν Ντιόν με το rock δεν είναι πρόσφατη. Ήδη από το 2007, είχε αποκαλύψει ότι χρησιμοποιούσε το «Thunderstruck» των AC/DC ως τραγούδι προθέρμανσης πριν από τις πρόβες και τα soundchecks της. Είχε μάλιστα εξηγήσει ότι το hard rock και το heavy metal τη βοηθούσαν να ανεβάζει την αδρεναλίνη της πριν από τις μεγάλες εμφανίσεις της, προετοιμάζοντας την κατάλληλα για τη σκηνή.

Η σχέση της με το rock είχε φανεί και το 2002, όταν είχε ερμηνεύσει μαζί με την Αναστασία το «You Shook Me All Night Long» των AC/DC, σε μια συνεργασία που είχε εντυπωσιάσει. Επιπλέον, η σχέση της τραγουδίστριας με το συγκρότημα των Metallica δεν περιορίζεται στην πρόσφατη επίσκεψή της στο Sphere. Τον περασμένο Φεβρουάριο, παρουσιάζοντας ορισμένα από τα αγαπημένα τραγούδια της προσωπικής της playlist, είχε συμπεριλάβει το «Until It Sleeps» των Metallica, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1996.

Το «Kirk and Rob Doodle» και ο αυτοσχεδιασμός

Το στιγμιότυπο με τη Σελίν Ντιόν να παίζει «air bass» σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου μέρους της συναυλίας των Metallica. Πρόκειται για τον μουσικό αυτοσχεδιασμό που πραγματοποιούν στις συναυλίες τους ο μπασίστας Ρόμπερτ Τρουχίγιο και ο κιθαρίστας Κερκ Χάμετ, γνωστό ως «Kirk and Rob Doodle».

Σε αυτό το σημείο του προγράμματος, οι δύο μουσικοί αφήνουν για λίγο το βασικό setlist και παίζουν μαζί, δίνοντας χώρο σε διαφορετικές μουσικές επιρροές και αυτοσχεδιασμούς. Αυτή η ελευθερία στην έκφραση των μουσικών ήταν που ενέπνευσε τη Σελίν Ντιόν να συμμετάσχει με τον δικό της τρόπο, δείχνοντας τον ενθουσιασμό της για την αυθόρμητη και δυναμική ροκ μουσική.

Με πληροφορίες από: Gazzetta