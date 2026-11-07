Ο εγγονός του Γιώργου Ζαμπέτα, g-zeus, πρωταγωνιστεί στο νέο video clip του v.o.l.t leader

Ο Γιώργος Ζαμπέτας, εγγονός του εμβληματικού μουσικοσυνθέτη που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική μουσική, δραστηριοποιείται πλέον ως ράπερ με το καλλιτεχνικό όνομα G-Zeus. Ο ίδιος συμμετέχει ενεργά στο νέο music video του Παρείσακτου V.O.L.T Leader, μία συνεργασία που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Το νέο τραγούδι του V.O.L.T Leader, το οποίο φέρει τον τίτλο «Δεν Με Νοιάζει» (Δ.Μ.Ν.), κυκλοφορεί επίσημα από την ADF Records. Η παρουσία του G-Zeus στο βίντεο κλιπ προσθέτει ένα ξεχωριστό στοιχείο στην οπτικοακουστική παραγωγή, φέρνοντας στο προσκήνιο έναν καλλιτέχνη με σημαντική μουσική κληρονομιά και σύγχρονη έκφραση.

Η νέα δισκογραφική δουλειά του v.o.l.t leader

Ο Παρείσακτος V.O.L.T Leader πραγματοποιεί μία δυναμική επιστροφή στη δισκογραφία, παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο rap single του, το οποίο διατίθεται στο κοινό μέσω της ADF Records. Το τραγούδι, με τίτλο «Δεν Με Νοιάζει» ή Δ.Μ.Ν., αποτελεί ένα βαθιά βιωματικό κομμάτι, καθώς η έμπνευσή του πηγάζει από προσωπικές εμπειρίες του καλλιτέχνη.

Οι στίχοι και η μουσική του αντλούν θέματα από τις ανθρώπινες σχέσεις και τις ποικίλες καταστάσεις που διαμορφώνουν την καθημερινότητα. Τη μουσική παραγωγή του «Δεν Με Νοιάζει» υπογράφει ο Mody El Mago, προσδίδοντας τον δικό του ήχο στην κυκλοφορία. Το τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο για ακρόαση στην πλατφόρμα του Spotify, ενώ το επίσημο video clip που το συνοδεύει, είναι προσβάσιμο στο YouTube, ολοκληρώνοντας την καλλιτεχνική πρόταση.

Οι ξεχωριστές συμμετοχές στο video clip

Το video clip που οπτικοποιεί το τραγούδι «Δεν Με Νοιάζει» έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω της μουσικής του, αλλά και εξαιτίας των πολλών και διαφορετικών συμμετοχών. Σε αυτό εμφανίζονται φίλοι και συνεργάτες που συνδέονται με το συγκρότημα Όριο Μηδέν, δημιουργώντας ένα ευρύ φάσμα προσώπων.

Επιπλέον, το βίντεο κλιπ κοσμούν προσωπικότητες που έχουν ενεργό και αναγνωρίσιμη παρουσία στην κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική ζωή της περιοχής του Αιγάλεω. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει ο δημοτικός σύμβουλος Σταύρος Μαυροθαλασσίτης, ο οποίος είναι εγγονός του πρώην δημάρχου της πόλης. Συμμετέχει επίσης ο Γιώργος Ζαμπέτας, γνωστός ως G-Zeus, ο οποίος φέρει την κληρονομιά του σπουδαίου λαϊκού δημιουργού Γιώργου Ζαμπέτα, αλλά και του Λούκα Νταράλα. Τέλος, στο video clip παίρνει μέρος και ο Βαγγέλης Ζωγράφος, ένας πρωταθλητής πυγμαχίας και ραδιοφωνικός παραγωγός, ο οποίος είναι γιος του εφευρέτη Πέτρου Ζωγράφου.

Το μουσικό ταξίδι του Γιώργου ζαμπέτα (g-zeus)

Ο ράπερ Γιώργος Ζαμπέτας, ο οποίος έχει υιοθετήσει το καλλιτεχνικό όνομα G-Zeus, δεν είναι άγνωστος στο ευρύ κοινό, καθώς είχε κάνει μία αξιοσημείωτη εμφάνιση στο τηλεοπτικό σόου «The Voice». Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του στην κάμερα του The Voice, ο ίδιος είχε μοιραστεί σημαντικές πληροφορίες για την προσωπική του ζωή και την επαγγελματική του πορεία.

Όπως είχε αποκαλύψει, είναι κάτοικος της περιοχής του Αιγάλεω. Όσον αφορά την εκπαίδευσή του, ο G-Zeus έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα διαθέτει σπουδές και στον τομέα της Φυσικοθεραπείας. Στη μουσική, ο ίδιος έχει δηλώσει αυτοδίδακτος, γεγονός που αναδεικνύει την προσωπική του αφοσίωση και το πάθος του για τη μουσική δημιουργία, χωρίς την ανάγκη επίσημης εκπαίδευσης στον τομέα.

Από το λαϊκό στη ραπ: η μεγάλη αγάπη του g-zeus

Ο Γιώργος Ζαμπέτας, G-Zeus, έχει μιλήσει ανοιχτά για την πορεία του στον χώρο της μουσικής, τονίζοντας ότι η ενασχόλησή του με αυτήν αποτελούσε ανέκαθεν τη μεγάλη του αγάπη. Χαρακτηριστικά, είχε αναφέρει ότι αφιέρωσε 23 ολόκληρα χρόνια στο λαϊκό τραγούδι, πριν πάρει τη σημαντική απόφαση να αλλάξει μουσικό είδος και να στραφεί στη ραπ.

«Έχω κάνει 23 χρόνια λαϊκό και το άφησα για να κάνω αυτό που αγαπάω, που είναι η ραπ» είχε δηλώσει ο G-Zeus, περιγράφοντας με σαφήνεια την προσωπική του επιλογή να ακολουθήσει το είδος της ραπ μουσικής. Αυτή η μετάβαση αναδεικνύει την ισχυρή του επιθυμία να εκφραστεί μέσα από το μουσικό είδος που τον εκφράζει περισσότερο, παρά την μακρά του θητεία σε ένα διαφορετικό, αλλά εξίσου σημαντικό, είδος μουσικής.

Με πληροφορίες από: Newsit