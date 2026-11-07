Η Τζένη ανακρίνεται για απόπειρα δολοφονίας κατά της Μαίρης στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ»

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στο νέο επεισόδιο της σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ», το οποίο θα προβληθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 21:00. Η Τζένη βρίσκεται στο επίκεντρο μιας απροειδοποίητης ανάκρισης για απόπειρα δολοφονίας κατά της Μαίρης, ενώ στο νηπιαγωγείο, η Κυρία Φρίχτουλα επιστρέφει, σπέρνοντας πανικό με ένα απροειδοποίητο διαγώνισμα. Παράλληλα, ο Δημήτρης αντιμετωπίζει τις δικές του επαγγελματικές προκλήσεις.

Η Τζένη στο μικροσκόπιο της ανάκρισης

Η Τζένη βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών εξελίξεων, καθώς υφίσταται μια απροειδοποίητη ανάκριση. Ο γοητευτικός αστυνόμος Κάκαρης είναι αυτός που την ανακρίνει, με την κατηγορία να αφορά απόπειρα δολοφονίας κατά της Μαίρης. Αυτή η εξέλιξη προκαλεί άμεση κινητοποίηση στους οικείους της.

Συγκεκριμένα, ο Ηρακλής, η Στέλλα και ο Νίκος ξεκινούν μια μανιώδη αναζήτηση για να εντοπίσουν σε ποιο αστυνομικό τμήμα κρατείται η Τζένη. Η ανησυχία τους είναι έκδηλη, καθώς η προσπάθειά τους να τη βρουν δεν συνοδεύεται από κανέναν προβληματισμό σχετικά με την ενοχή ή την αθωότητά της, υπογραμμίζοντας την αγωνία τους για την τύχη της.

Η επιστροφή της Ερμιόνης Ρεγκλίτη στο νηπιαγωγείο

Στο νηπιαγωγείο, η Κυρία Φρίχτουλα, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Ερμιόνη Ρεγκλίτη, κάνει δυναμική επιστροφή. Η παρουσία της και μόνο αρκεί για να σπείρει πανικό και τρόμο ανάμεσα στα νήπια. Ο λόγος αυτής της αναστάτωσης είναι η απόφασή της να τους υποβάλει στο πρώτο τους απροειδοποίητο διαγώνισμα.

Το γεγονός αυτό, που αποτελεί και τον τίτλο του πέμπτου επεισοδίου, «Βγάλτε μια κόλα χαρτί», δημιουργεί ένα κλίμα έντασης και φόβου για τους μικρούς μαθητές, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν μια πρωτόγνωρη για αυτούς δοκιμασία χωρίς προετοιμασία.

Σύγκρουση με αντιπαιδαγωγικές μεθόδους

Η είδηση του απροειδοποίητου διαγωνίσματος φτάνει στα αυτιά της Βιργινίας, η οποία αντιδρά άμεσα. Σπεύδει στο νηπιαγωγείο με σκοπό να προστατεύσει τους μαθητές της. Εκεί, έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με την Ερμιόνη Ρεγκλίτη, την οποία χαρακτηρίζει ως την καινούρια διευθύντρια.

Η Βιργινία εκφράζει την έντονη διαφωνία της με τις αντιπαιδαγωγικές μεθόδους που εφαρμόζει η Κυρία Φρίχτουλα, προσπαθώντας να διασφαλίσει ένα πιο ήπιο και κατάλληλο περιβάλλον μάθησης για τα νήπια.

Επαγγελματικές προκλήσεις για τον Δημήτρη

Παράλληλα με τις υπόλοιπες εξελίξεις, ο Δημήτρης αντιμετωπίζει τις δικές του προκλήσεις στον επαγγελματικό τομέα. Περνάει εξετάσεις στη δουλειά του, μια διαδικασία που γίνεται ακόμη πιο πιεστική λόγω της παρουσίας του Ρένου.

Ο Ρένος, χαρακτηριζόμενος ως «δερβέναγας», βρίσκεται συνεχώς πάνω από το κεφάλι του Δημήτρη, ελέγχοντας με σχολαστικότητα και την παραμικρή λεπτομέρεια. Αυτή η στενή παρακολούθηση προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο άγχους και πίεσης στην προσπάθεια του Δημήτρη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εργασίας του.

Το πολυπληθές καστ της σειράς

Στην επιτυχία της σειράς συμβάλλει ένα μεγάλο και ταλαντούχο καστ ηθοποιών. Στους βασικούς ρόλους συναντάμε τους Αναστάση Ροϊλό, Μιχάλη Βαλάσογλου, Βασίλη Μηλιώνη, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρο Τσεκούρα, Ιωάννη Απέργη, Ελένη Σακκά, Γιώργη Παρταλίδη, Μορτ Κλωναράκη και τη Δήμητρα Σιγάλα.

Παράλληλα, σημαντική είναι και η παρουσία των παιδιών ηθοποιών, οι οποίοι δίνουν τη δική τους ξεχωριστή νότα στην ιστορία. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν ο Ιάσονας Τσιώνης, η Ζωή Πυλιώτη και ο Θοδωρής Μαρουλάκης, συμπληρώνοντας το πολυπληθές σύνολο που ζωντανεύει τους χαρακτήρες της σειράς «Μπαμπά σ’ αγαπώ».

Με πληροφορίες από: Newsit