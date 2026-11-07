Ο γάμος της Φαίης Σκορδά παραμένει ένα θέμα που προκαλεί συζητήσεις, με την ίδια την παρουσιάστρια να αναφέρεται εκ νέου σε αυτό. Το πρωί του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «For You», η Φαίη Σκορδά κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση του Άρη Καβατζίκη σχετικά με τις εξελίξεις στην προσωπική της ζωή. Η συζήτηση αυτή προέκυψε με αφορμή τη συνέντευξη του Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, γνωστού ως «Τσολιά», και έφερε στο προσκήνιο τα προσωπικά της παρουσιάστριας.

Το θέμα του γάμου στο επίκεντρο

Ο γάμος της Φαίης Σκορδά εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με κάθε νέα αναφορά της παρουσιάστριας στο συγκεκριμένο θέμα να προκαλεί άμεσα συζητήσεις. Αυτή τη φορά, η ίδια βρέθηκε να απαντά σε σχετική ερώτηση που της έθεσε ο Άρης Καβατζίκης, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να επαναφέρει το θέμα στον αέρα της εκπομπής «For You».

Η συζήτηση για τα προσωπικά της παρουσιάστριας ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου, όταν με αφορμή τη συνέντευξη του Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, γνωστού στο κοινό και ως «Τσολιά», η ροή της εκπομπής πήρε μία διαφορετική κατεύθυνση, φέρνοντας στο προσκήνιο τις εξελίξεις γύρω από τον γάμο της Φαίης Σκορδά.

Η ερώτηση του Άρη Καβατζίκη

Ο δημοσιογράφος Άρης Καβατζίκης θέλησε να μάθει αν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη γύρω από το θέμα του γάμου της παρουσιάστριας. Μάλιστα, μετέφερε όσα ακούγονται σχετικά με το χρονικό διάστημα του καλοκαιριού, υποδεικνύοντας ότι οι φήμες για αυτό το ενδεχόμενο κυκλοφορούν.

«Δε θα του απαντήσεις σε αυτό που σε ρώτησε; Ρώτησε αν έχουμε κανένα νέο. Καλοκαίρι ακούω, λέει», είπε χαρακτηριστικά ο Άρης Καβατζίκης, πιέζοντας την παρουσιάστρια να τοποθετηθεί επί του θέματος που απασχολεί το κοινό και τα μέσα.

Η απάντηση της παρουσιάστριας

Η Φαίη Σκορδά δεν απέφυγε την ερώτηση του δημοσιογράφου και έδωσε τη δική της απάντηση, αν και χωρίς να προχωρήσει σε περισσότερες ή πιο συγκεκριμένες αποκαλύψεις. Η δήλωσή της άφησε να εννοηθεί πως το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή το καλοκαίρι, εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι ως πιθανός ορίζοντας για τον γάμο της.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια σχολίασε: «Μέχρι το καλοκαίρι, να είμαστε καλά, να κάνω και τον σταυρό μου με όλα αυτά που γίνονται». Η φράση αυτή, αν και γενική, επιβεβαίωσε έμμεσα ότι το καλοκαίρι παραμένει ένα ενδεχόμενο για την πραγματοποίηση του γάμου της.

Το ενδιαφέρον από τον καλλιτεχνικό χώρο

Ο Άρης Καβατζίκης είχε, μάλιστα, και μία επιπλέον ιστορία να μοιραστεί με το κοινό, η οποία σχετιζόταν με το θέμα του γάμου της παρουσιάστριας. Όπως αποκάλυψε, το προηγούμενο βράδυ είχε συναντήσει ένα ζευγάρι γνωστών ηθοποιών, τον Αιμίλιο Χειλάκη και την Αθηνά Μαξίμου, οι οποίοι εξέφρασαν με ιδιαίτερη χαρά το ενδιαφέρον τους για τις εξελίξεις στην προσωπική ζωή της Φαίης Σκορδά.

«Έχουμε βρει κι εμείς τον μπελά μας. Εγώ χθες ήμουν με ένα ζευγάρι φίλων ηθοποιών και με πολλή χαρά με ρώτησαν, όχι με διάθεση κουτσομπολιού. Ήμουν με τον Αιμίλιο Χειλάκη και την Αθηνά Μαξίμου και μου είπαν πόσο χαίρονται για σένα, και ρώτησαν πότε θα παντρευτείς. Τους είπα ότι θα τους τα πεις όταν έρθουν στην εκπομπή», ανέφερε ο δημοσιογράφος, αναδεικνύοντας το ευρύ ενδιαφέρον για το θέμα.

Επανέλαβε τη χρονική αναφορά

Παρά το αυξημένο ενδιαφέρον και τις ερωτήσεις, η Φαίη Σκορδά επέλεψε να μην επεκταθεί περισσότερο στις λεπτομέρειες των σχεδίων της. Αντί να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία ή να αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία για τον γάμο της, η παρουσιάστρια περιορίστηκε στην επανάληψη της ίδιας χρονικής αναφοράς.

«Μέχρι το καλοκαίρι», είπε εκ νέου η Φαίη Σκορδά, διατηρώντας ένα πέπλο μυστηρίου γύρω από το ακριβές πότε και πώς θα πραγματοποιηθεί το γεγονός, αλλά επιβεβαιώνοντας ότι το καλοκαίρι παραμένει ο πιθανός χρονικός ορίζοντας για την προσωπική της αυτή εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki