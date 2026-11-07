Ο The Weeknd έσπασε τα ρεκόρ με την περιοδεία «After Hours Til Dawn Stadium Tour»

Ο Καναδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός The Weeknd, κάτοχος διαμαντένιων διακρίσεων, ολοκλήρωσε την τετραετή περιοδεία του «After Hours Til Dawn Stadium Tour». Η τελευταία του εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ιστορικής διαδρομής.

Με την ολοκλήρωση αυτής της περιοδείας, ο The Weeknd κατέρριψε το ρεκόρ για την πιο κερδοφόρα περιοδεία που έχει πραγματοποιήσει ποτέ άνδρας καλλιτέχνης στην ιστορία της μουσικής. Τα συνολικά έσοδα από τις συναυλίες του ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, εδραιώνοντας τη θέση του ως παγκόσμιου σούπερ σταρ.

Ένα ιστορικό ρεκόρ στην παγκόσμια μουσική σκηνή

Η περιοδεία «After Hours Til Dawn Stadium Tour» αναγνωρίζεται πλέον ως η πιο κερδοφόρα για άνδρα καλλιτέχνη, με έσοδα που ξεπερνούν το 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό το εντυπωσιακό επίτευγμα προήλθε από συνολικά 176 συναυλίες που δόθηκαν σε διάφορα σημεία του πλανήτη.

Ο The Weeknd, ως Καναδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός, έχει εδραιώσει τη θέση του στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Η επιτυχία αυτής της περιοδείας υπογραμμίζει την τεράστια απήχηση και την εμπορική του δυναμική, θέτοντας νέα δεδομένα για τους άνδρες καλλιτέχνες.

Η εμβέλεια της περιοδείας «After Hours Til Dawn Stadium Tour»

Η τεράστια περιοδεία σε στάδια ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2022 και διήρκεσε τέσσερα χρόνια, καλύπτοντας πέντε ηπείρους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο The Weeknd πραγματοποίησε 176 συναυλίες σε 67 πόλεις και 30 χώρες, προσελκύοντας εκατομμύρια θαυμαστές.

Οι πωλήσεις εισιτηρίων ξεπέρασαν τα 9 εκατομμύρια παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας την τεράστια προσέλευση που σημείωσε η περιοδεία. Ο καλλιτέχνης κατέρριψε ρεκόρ προσέλευσης σε διάφορους συναυλιακούς χώρους ανά τον κόσμο, αποδεικνύοντας τη δημοτικότητά του σε κάθε γωνιά της γης.

Εντυπωσιακή εμπορική δυναμική και φιλανθρωπική προσφορά

Η περιοδεία διατήρησε μια εντυπωσιακή εμπορική δυναμική μέχρι και το τελευταίο της έτος. Μόνο το 2026, η «After Hours Til Dawn Stadium Tour» απέφερε έσοδα άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων, με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια εισιτήρια.

Πέρα από την εμπορική της επιτυχία, η περιοδεία είχε και έναν σημαντικό φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Συγκεντρώθηκαν 8,5 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία διατέθηκαν για την υποστήριξη του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (World Food Programme) και της οργάνωσης Global Citizen, ενισχύοντας το κοινωνικό της αποτύπωμα.

Ρεκόρ προσέλευσης σε εμβληματικούς χώρους

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, ο The Weeknd κατέγραψε ιστορικά ρεκόρ σε πολλούς εμβληματικούς συναυλιακούς χώρους. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το Rogers Centre του Τορόντο, το SoFi Stadium του Λος Άντζελες και το Stade de France στο Παρίσι, όπου οι εμφανίσεις του άφησαν εποχή.

Η αυλαία της ιστορικής περιοδείας έπεσε με μια τελευταία εμφάνιση στο Εθνικό Στάδιο TM (TM Stadium National) στην Κουάλα Λουμπούρ, ολοκληρώνοντας 17 συναυλίες στην Ασία. Στο Kai Tak Stadium του Χονγκ Κονγκ, ο καλλιτέχνης αναδείχθηκε στον ξένο σόλο άνδρα καλλιτέχνη με τις περισσότερες πωλήσεις εισιτηρίων στην ιστορία της συγκεκριμένης περιοχής, προσθέτοντας ένα ακόμα σημαντικό ρεκόρ στην καριέρα του.

Με πληροφορίες από: Newsit