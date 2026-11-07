Η γνωστή ηθοποιός Βάνα Μπάρμπα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», με οικοδεσπότη τον Φάνη, το βράδυ της Παρασκευής, 6 Νοεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η κυρία Μπάρμπα μίλησε ανοιχτά για διάφορα προσωπικά της ζητήματα, εστιάζοντας στην εξωτερική της εμφάνιση και την απήχηση που είχε στους άντρες κατά τα νεότερα της χρόνια.

Η συζήτηση επεκτάθηκε στον χαρακτηρισμό του «sex symbol», ενώ η ηθοποιός μοιράστηκε επίσης τις σκέψεις της σχετικά με τις ερωτικές σχέσεις, την πιθανότητα απόρριψης και τις προτάσεις γάμου που δέχτηκε. Παράλληλα, ανέπτυξε τη δική της οπτική για τη συντροφικότητα και τον θεσμό του γάμου, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των απόψεών της.

Η απήχηση στους άντρες και ο φόβος της απόρριψης

Η Βάνα Μπάρμπα, αναφερόμενη στις εμπειρίες της από τις ερωτικές σχέσεις, αποκάλυψε πως στα νεότερα της χρόνια δεν είχε δεχτεί ποτέ αρνητική απάντηση από κάποιον άντρα που την ενδιέφερε. Η ίδια, μάλιστα, παραδέχτηκε με ειλικρίνεια: «Δεν μου έχει πει ποτέ “όχι” άντρας. Όσο ήμουν πιο νέα, ποτέ».

Ωστόσο, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η σημερινή της στάση απέναντι σε ένα ενδεχόμενο νέο έρωτα θα ήταν πολύ διαφορετική, καθώς πλέον την προβλημάτιζε έντονα η πιθανότητα απόρριψης. Εξέφρασε την ανησυχία της για το πώς θα αντιδρούσε σε μια τέτοια κατάσταση, λέγοντας: «Βέβαια, τώρα αν μου συνέβαινε ένας έρωτας, θα ήμουν πολύ διστακτική, πολύ φοβισμένη μήπως τώρα στα γεράματα φάω τη χυλόπιτα. Όλα έχουν ένα τίμημα. Τώρα μου λείπει. Αναρωτιέμαι πώς θα άντεχα το “όχι”, ναρκισσιστικά σαν κακομαθημένη. Θα το άντεχα;».

Ο χαρακτηρισμός του «sex symbol»

Στη συνέχεια της συνέντευξης, η Βάνα Μπάρμπα τοποθετήθηκε και για τον χαρακτηρισμό «sex symbol», έναν τίτλο που της έχει αποδοθεί κατά καιρούς. Η ίδια εξήγησε πως θεωρεί ότι δεν πρόκειται για έναν τίτλο που απονέμεται από άλλους, αλλά για κάτι που κάθε γυναίκα μπορεί να κατακτήσει με τη δική της αξία και προσωπικότητα.

Μάλιστα, η ηθοποιός δήλωσε πως θα χαιρόταν να δει κάποια άλλη γυναίκα να κατακτά αυτή τη θέση, αναγνωρίζοντας την αξία της, παρόλο που θα είχε και μια εσωτερική, χιουμοριστική αντίδραση. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Το στέμμα του sex symbol δεν δίνεται, όποια μπορεί θα το πάρει μόνη της και εγώ θα την καμαρώσω γιατί θα της αξίζει να το πάρει, θα είμαι και εγώ περήφανη μαζί της, παρ’ όλο που θα λέω από μέσα μου “να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Δεν είναι κάτι που δίνεται, όποια μπορεί το παίρνει με την αξία της».

Οι προτάσεις γάμου και ο πανικός

Αναφερόμενη σε ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο της προσωπικής της ζωής, τον γάμο, η Βάνα Μπάρμπα εξήγησε πως, παρόλο που δέχτηκε προτάσεις γάμου, καμία από αυτές δεν έφτασε τελικά στο σημείο να γίνει πραγματικότητα. Η ίδια παραδέχτηκε με ειλικρίνεια ότι η ιδέα του γάμου της προκαλούσε έντονο πανικό.

«Καμία πρόταση γάμου δεν ήρθε κοντά στο να γίνει πραγματικότητα», δήλωσε η ηθοποιός, περιγράφοντας την προσωπική της εμπειρία. Πρόσθεσε μάλιστα πως «κάθε φορά που ήταν να γίνει γάμος, εγώ ήθελα να φεύγω, ξύπναγα το πρωί και ένιωθα πανικό», φανερώνοντας την εσωτερική της αναστάτωση.

Η φιλοσοφία της για τον γάμο και τη συντροφικότητα

Η Βάνα Μπάρμπα ξεκαθάρισε πως δίνει μεγαλύτερη σημασία στη συντροφικότητα και την αγάπη, θεωρώντας τα ως βασικά συστατικά μιας σχέσης, παρά στον ίδιο τον θεσμό του γάμου. Η άποψή της είναι πως ο γάμος, αντί να ενισχύει, μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για την αγάπη.

«Δεν πιστεύω στον γάμο, πιστεύω στη συντροφικότητα, στην αγάπη», τόνισε η κυρία Μπάρμπα, αναλύοντας τη φιλοσοφία της. Ολοκληρώνοντας τις σκέψεις της επί του θέματος, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θεωρώ ότι ο γάμος μπορεί να σκοτώσει την αγάπη. Θεωρώ ότι δεν είμαστε μονογαμικά όντα».

Με πληροφορίες από: Newsit