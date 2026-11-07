Η Μίνα Καραμήτρου σχολιάζει την έναρξη των Χριστουγέννων από τη Μαράια Κάρεϊ

Το πρωί του Σαββάτου, 7 Νοεμβρίου 2026, η δημοσιογράφος Μίνα Καραμήτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης ξεκίνησαν την εκπομπή τους με μια συζήτηση για την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου. Αφορμή στάθηκε το καθιερωμένο ετήσιο βίντεο της Μαράια Κάρεϊ, το οποίο πολλοί θεωρούν ως το επίσημο σύνθημα για την έναρξη των εορτασμών. Η Μίνα Καραμήτρου, ωστόσο, εξέφρασε με χιούμορ τις διαφωνίες της σχετικά με αυτή την παράδοση, προτείνοντας μια διαφορετική προσέγγιση για την έναρξη των Χριστουγέννων.

Η καθιερωμένη έναρξη της εορταστικής περιόδου

Η Μαράια Κάρεϊ, η οποία έχει καθιερωθεί ως η αδιαμφισβήτητη «βασίλισσα των Χριστουγέννων», τήρησε και φέτος την ετήσια παράδοσή της. Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο βίντεο, το οποίο ξεκινά επίσημα την αντίστροφη μέτρηση για την εορταστική περίοδο, δίνοντας το σύνθημα «ήρθε η ώρα!».

Με την χριστουγεννιάτικη μαγεία και την υπέροχη φωνή της, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια σηματοδοτεί κάθε χρόνο την είσοδο στην ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων. Αυτό το βίντεο αποτελεί πλέον ένα παγκόσμιο φαινόμενο, αναγνωρισμένο από πολλούς ως ο ανεπίσημος προάγγελος των εορτών.

Η αντίδραση της Μίνας Καραμήτρου

Στο πλαίσιο της συζήτησης στην εκπομπή τους, η Μίνα Καραμήτρου εξέφρασε την απορία της για το αν η εμφάνιση της Μαράια Κάρεϊ συνιστά την επίσημη έναρξη των Χριστουγέννων. «Επειδή εμφανίστηκε η Μαράια Κάρεϊ δηλαδή έγινε η επίσημη έναρξη των Χριστουγέννων;», αναρωτήθηκε η δημοσιογράφος, θέτοντας ένα ερώτημα που αντικατοπτρίζει μια πιο προσωπική οπτική.

Η ίδια πρόσθεσε πως για εκείνη, η πραγματική έναρξη των Χριστουγέννων συνδέεται με μια προσωπική της συνήθεια και όχι με την παράδοση της διεθνούς σταρ. Όπως ανέφερε, η εορταστική περίοδος αρχίζει όταν η ίδια στολίζει το δέντρο στο σπίτι της, καθορίζοντας το δικό της χρονοδιάγραμμα για τις εορτές.

Το προσωπικό χρονοδιάγραμμα για το στόλισμα του δέντρου

Η Μίνα Καραμήτρου διευκρίνισε μάλιστα με ακρίβεια πότε πραγματοποιεί το στόλισμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο σπίτι της. «Θα το στολίσω μετά τη 17 Νοέμβρη. Στο σπίτι μου μετά τις 17 Νοέμβρη το στολίζουμε», δήλωσε συγκεκριμένα, δίνοντας έμφαση στην προσωπική της προτίμηση.

Με αυτή τη δήλωση, η δημοσιογράφος έθεσε το δικό της πλαίσιο για την έναρξη της εορταστικής περιόδου, αποστασιοποιούμενη από την παγκόσμια τάση που έχει καθιερώσει η Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Η προσωπική της παράδοση υπερισχύει της διεθνούς αναγνώρισης της Μαράια Κάρεϊ ως «βασίλισσας των Χριστουγέννων», υπογραμμίζοντας την ατομική της προσέγγιση.

Χαριτολογώντας για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής

Σε έναν πιο χαριτολογώντας τόνο, η Μίνα Καραμήτρου σχολίασε και την επιλογή της εκπομπής να ξεκινά με ξενόφερτα ακούσματα. «Σιγά την προσωπικότητα! Γιατί ξεκινάμε την εκπομπή πάντα με τα ξενόφερτα;», είπε απευθυνόμενη στον Γιώργο Γρηγοριάδη, εκφράζοντας μια ελαφριά δυσαρέσκεια.

Η δημοσιογράφος πρότεινε μάλιστα εναλλακτικές μουσικές επιλογές, τονίζοντας την προτίμησή της για ελληνικά ακούσματα. «Γιατί δεν ξεκινάμε με ένα ωραίο λαϊκό, δημοτικό; Με έναν Βασίλη Παπακωνσταντίνου να γουστάρουμε;», συμπλήρωσε, εκφράζοντας με χιούμορ την επιθυμία της για μια πιο ελληνική νότα στην έναρξη της εκπομπής τους και αναδεικνύοντας την αξία της εγχώριας μουσικής.

Με πληροφορίες από: Newsit