Η Έλενα Παπαρίζου και οι Antique ξανά στο προσκήνιο 25 χρόνια μετά την Eurovision

Είκοσι πέντε χρόνια μετά την ιστορική τους εμφάνιση στην Eurovision του 2001, οι Antique, με την Έλενα Παπαρίζου και τον Νίκο Παναγιωτίδη, επιστρέφουν στο προσκήνιο. Αφορμή στάθηκε η δημοσίευση του βίντεο της τότε συμμετοχής τους στο επίσημο κανάλι του διαγωνισμού στο YouTube, σε μια νέα τρίλεπτη έκδοση που διατίθεται σε ανάλυση Quad HD. Η στιγμή αυτή αναβιώνει μνήμες από μια εμφάνιση που σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής για την ελληνική παρουσία στον ευρωπαϊκό μουσικό θεσμό.

Η ιστορική εμφάνιση στην Κοπεγχάγη

Ήταν 12 Μαΐου του 2001 όταν οι Antique ανέβηκαν στη σκηνή του σταδίου Parken, στην Κοπεγχάγη της Δανίας, για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision. Το τραγούδι τους, με τίτλο «(I Would) Die For You», ήταν σε μουσική του Νίκου Τερζή και στίχους του Αντώνη Παππά.

Η Έλενα Παπαρίζου και ο Νίκος Παναγιωτίδης εμφανίστηκαν στην 22η θέση του τελικού, παρουσιάζοντας ένα κομμάτι που συνδύαζε ελληνικό και αγγλικό στίχο. Η συγκεκριμένη εμφάνιση έμελλε να αλλάξει την πορεία της ελληνικής συμμετοχής στον μουσικό διαγωνισμό, καθώς χάρισε στη χώρα την πρώτη της τρίτη θέση.

Η πρωτοφανής επιτυχία και οι βαθμοί

Οι Antique κατάφεραν να ξεχωρίσουν ανάμεσα στις 23 χώρες που διαγωνίστηκαν εκείνη τη χρονιά. Η ελληνική αποστολή συγκέντρωσε συνολικά 147 βαθμούς, κατακτώντας την τρίτη θέση στον διαγωνισμό.

Αυτή η επίδοση την έφερε πίσω από την Εσθονία, η οποία αναδείχθηκε νικήτρια με 198 βαθμούς, και τη διοργανώτρια Δανία, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 177 βαθμούς. Η επιτυχία τους ήταν πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς το «(I Would) Die For You» ψηφίστηκε από όλες τις υπόλοιπες χώρες έστω με έναν βαθμό.

Το πρώτο «χάλκινο» μετάλλιο για την Ελλάδα

Μέχρι τότε, η Ελλάδα δεν είχε καταφέρει να ανέβει στο βάθρο της Eurovision. Οι Antique ήταν αυτοί που κατέκτησαν το πρώτο «χάλκινο» μετάλλιο στην ιστορία της χώρας στον διαγωνισμό, ανοίγοντας τον δρόμο για τις μεγάλες ελληνικές διακρίσεις που ακολούθησαν.

Το «(I Would) Die For You» παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της ελληνικής παρουσίας στον θεσμό, έχοντας αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του διαγωνισμού.

Η πορεία της Έλενας Παπαρίζου μετά

Η τρίτη θέση στην Κοπεγχάγη αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στην καλλιτεχνική διαδρομή της Έλενας Παπαρίζου. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2005, η τραγουδίστρια επέστρεψε στην Eurovision, εκπροσωπώντας πλέον μόνη της την Ελλάδα.

Σε εκείνη τη συμμετοχή, κατέκτησε την πρώτη θέση στο Κίεβο με το τραγούδι «My Number One», χαρίζοντας στη χώρα την πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα νίκη της στον διαγωνισμό. Ωστόσο, η εμφάνιση του 2001 εξακολουθεί να κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της ελληνικής Eurovision.

Η σημερινή δημοσίευση του ιστορικού βίντεο

Είκοσι πέντε χρόνια αργότερα, η δημοσίευση του ιστορικού βίντεο της εμφάνισης των Antique στο επίσημο κανάλι του διαγωνισμού στο YouTube, σε νέα τρίλεπτη έκδοση και ανάλυση Quad HD, δίνει την ευκαιρία στους φίλους της Eurovision να θυμηθούν τη βραδιά που η Ελλάδα ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο.

Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα να δουν ξανά την εμφάνιση των Έλενας Παπαρίζου και Νίκου Παναγιωτίδη με ανανεωμένη ποιότητα, αναβιώνοντας τη στιγμή που οι Antique έγραψαν ιστορία για την ελληνική συμμετοχή στον θεσμό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis