Η Ματούλα Ζαμάνη απάντησε με χιούμορ και μυγοσκοτώστρα στα σχόλια για την εμφάνισή της

Η Ματούλα Ζαμάνη, η γνωστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, απάντησε με έναν ευφάνταστο και χιουμοριστικό τρόπο στα πικρόχολα σχόλια που έχει δεχτεί κατά καιρούς για την εμφάνισή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου εμφανίζεται να «σκοτώνει» με μια μυγοσκοτώστρα τα προσβλητικά μηνύματα. Η κίνησή της αυτή έγινε υπό τον ήχο του τραγουδιού της «Κανένας μόνος, καμία μόνη», προκαλώντας αίσθηση.

Η χιουμοριστική απάντηση μέσω Instagram

Η Ματούλα Ζαμάνη επέλεξε να επιστρατεύσει το χιούμορ της ως απάντηση στα συχνά αρνητικά σχόλια που δέχεται κάτω από τις αναρτήσεις της στο Instagram. Η επιτυχημένη ερμηνεύτρια έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ορισμένων χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι έχουν κάνει προσβλητικά σχόλια για την εμφάνισή της. Με τη δημοσίευση του βίντεο την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, η καλλιτέχνις έδωσε τη δική της, πρωτότυπη απάντηση.

Στο βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα, η Ματούλα Ζαμάνη εμφανίζεται σε εξωτερικό χώρο, ντυμένη με ζεστά ρούχα, κρατώντας μια μπλε μυγοσκοτώστρα. Υπό τους ήχους του δικού της τραγουδιού «Κανένας μόνος, καμία μόνη», χρησιμοποιεί τη μυγοσκοτώστρα για να «χτυπήσει» και να αφανίσει τα απαράδεκτα σχόλια που της έχουν απευθύνει, μετατρέποντας την αρνητική κριτική σε μια πράξη αυτοσαρκασμού και αντίδρασης.

Τα προσβλητικά σχόλια για την εμφάνιση

Τα σχόλια που δέχτηκε η Ματούλα Ζαμάνη αφορούσαν κυρίως την εμφάνισή της και τον τρόπο που ντύνεται, με ορισμένα να είναι ιδιαίτερα σκληρά. Ένα από αυτά ανέφερε χαρακτηριστικά: «Χριστέ μου γιατί τόση φρίκη σαν φάντασμα! Απορώ γιατί έχει κόσμο που τη βλέπει». Αυτά τα πικρόχολα σχόλια δημοσιεύονταν συχνά κάτω από τις αναρτήσεις της.

Ένα άλλο σχόλιο ήταν ιδιαίτερα επικριτικό για το στυλ της, γράφοντας: «Βρε παιδί μου, αυτή η Ματούλα δεν μπορεί λίγο να σουλουπωθεί; Δεν μιλάει κανείς για τα κιλά της, απλά να ντυθεί κόσμια, όχι σαν λέτσος! Πώς είναι έτσι; Λες και πάει στο χωριό στον τρίγο να πατήσει σταφύλια». Η τραγουδοποιός επέλεξε να απαντήσει σε αυτά τα σχόλια με τον δικό της τρόπο, χρησιμοποιώντας την τέχνη και το χιούμορ.

Ειδικές αναφορές στο στυλ και την επιμέλεια

Οι επικρίσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στην γενική εμφάνιση, αλλά επεκτάθηκαν και σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες του στυλ της, όπως το μακιγιάζ και τα μαλλιά της. Ένας χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα, είχε γράψει: «Το γκλίτερ πρέπει να μοιάζει λογικά με γλίτσα ώστε να συμφωνεί με την κάλτσα, την παντόφλα και το μαλλί σε στιλ άπλυτο με ψείρες… Αλήθεια δεν το περίμενα πως είναι στυλ του άπλυτου που το φτιάχνεις, νόμιζα ήταν φυσικό…».

Επιπλέον, υπήρξαν σχόλια που αμφισβητούσαν την επιμέλεια της εικόνας της στη σκηνή και την εν γένει παρουσία της. Ένα τέτοιο μήνυμα ανέφερε: «Τόση δουλειά από τρεις γυναίκες για να βγει μια ατημέλητη, αφρόντιστη, χύμα τραγουδίστρια στη σκηνή, που λέει και ανοησίες σαν κορίτσι πέμπτης Δημοτικού. Γκλίτσα, όχι γκλίτερ». Η Ματούλα Ζαμάνη αντιμετώπισε όλα αυτά τα σχόλια με τη χαρακτηριστική της ευρηματικότητα.

Το μήνυμα μέσα από τη μουσική

Η επιλογή του τραγουδιού «Κανένας μόνος, καμία μόνη» ως μουσική υπόκρουση στο βίντεο της Ματούλας Ζαμάνη δεν ήταν καθόλου τυχαία. Η τραγουδοποιός χρησιμοποίησε τη δική της δημιουργία για να ενισχύσει το μήνυμά της, προσδίδοντας μια επιπλέον διάσταση στην απάντησή της στα αρνητικά σχόλια.

Με αυτό τον τρόπο, η Ματούλα Ζαμάνη κατάφερε να συνδυάσει τη μουσική της έκφραση με μια άμεση και χιουμοριστική αντίδραση στις επικρίσεις, υπογραμμίζοντας την προσωπική της στάση απέναντι στην κριτική. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Matoula Zamani Official (@matouzama), όπως φάνηκε από την ανάρτηση, και έδειξε την ικανότητά της να μετατρέπει την αρνητικότητα σε μια μορφή τέχνης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Enikos