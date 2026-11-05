Ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ ζητά από τη Χάλι Μπέρι να καλύψει 240.000 δολάρια σε νομικά έξοδα

Ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ, πρώην σύζυγος της Χάλι Μπέρι, κατέθεσε πρόσφατα ένα νέο αίτημα στο δικαστήριο, ζητώντας από την ηθοποιό να αναλάβει την κάλυψη των νομικών του εξόδων. Το ποσό ανέρχεται σε 240.000 δολάρια και αφορά τη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια του 13χρονου γιου τους, Μασέο. Ο Μαρτίνεζ υποστηρίζει ότι δεν διαθέτει τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για να καλύψει αυτά τα έξοδα, τα οποία έχουν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια της μακράς νομικής τους αντιπαράθεσης.

Το νέο αίτημα του Ολιβιέ Μαρτίνεζ

Ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ ζητά από τη Χάλι Μπέρι να καλύψει τα νομικά έξοδα που έχουν προκύψει από τη δικαστική τους διαμάχη για την επιμέλεια του γιου τους, Μασέο. Το ποσό των 240.000 δολαρίων, όπως αναφέρεται, αφορά την «εκτεταμένη εργασία» που απαιτήθηκε το προηγούμενο διάστημα.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την απόφαση του Μαρτίνεζ να καταγγείλει την Μπέρι για ενδοοικογενειακή βία εναντίον του παιδιού τους, ζητώντας την πλήρη επιμέλειά του. Ο πρώην σύζυγος της ηθοποιού υποστηρίζει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει αυτά τα έξοδα, καθώς τα οικονομικά του μέσα είναι περιορισμένα.

Οι οικονομικές διαφορές των δύο πλευρών

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ δήλωσε ότι, παρόλο που τόσο ο ίδιος όσο και η Χάλι Μπέρι είναι ηθοποιοί, τα αντίστοιχα εισοδήματά τους και η πρόσβασή τους σε περιουσιακά στοιχεία διαφέρουν σημαντικά. Ο ίδιος υποστήριξε ότι εδώ και χρόνια δεν έχει αναλάβει κανέναν ρόλο ως ηθοποιός, γεγονός που επηρεάζει την οικονομική του κατάσταση.

Αντίθετα, η Χάλι Μπέρι, όπως ανέφερε ο Μαρτίνεζ, έχει πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Crime 101», η οποία κυκλοφόρησε το 2026. Επιπλέον, εργάζεται σε δύο ακόμη ταινίες, τη «Fleur», στην οποία έχει και ρόλο παραγωγού, καθώς και την ταινία «Red Card». Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται από τον Μαρτίνεζ για να τονίσει την οικονομική ανισότητα μεταξύ τους.

Τα οικονομικά στοιχεία του Μαρτίνεζ

Στη δήλωση εισοδημάτων και εξόδων που κατέθεσε στο δικαστήριο, ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ αναφέρει ότι λαμβάνει κατά μέσο όρο 776,34 δολάρια τον μήνα από δικαιώματα παλαιότερων έργων. Η τρέχουσα διαθέσιμη ρευστότητά του ανέρχεται σε 43.206,22 δολάρια.

Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία του, αυτή αποτιμάται σε 550.000 δολάρια. Ο Μαρτίνεζ περιέγραψε ένα σπίτι που αγόρασε νωρίτερα φέτος έναντι 500.000 δολαρίων ως το μοναδικό σημαντικό περιουσιακό του στοιχείο. Στα μηνιαία του έξοδα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η συντήρηση και οι επισκευές του σπιτιού του, τα είδη παντοπωλείου και οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας.

Η διάρκεια της δίκης και οι μάρτυρες

Ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ υποστήριξε επίσης στη δήλωσή του ότι κατά τη διάρκεια της δίκης, πολλοί τρίτοι μάρτυρες κλήθηκαν από την αιτούσα, δηλαδή τη Χάλι Μπέρι. Αυτό συνέβαλε στην επιμήκυνση της διαδικασίας.

Επιπλέον, ο Μαρτίνεζ σημείωσε ότι το δικαστήριο δεν επέτρεψε σε πολλά άλλα άτομα να καταθέσουν, όπως φίλοι της Μπέρι, οι δύο δικηγόροι της και τρεις επαγγελματίες υγείας. Ωστόσο, τα άτομα που τελικά κατέθεσαν επιμήκυναν σημαντικά τη διάρκεια της δίκης, όπως ανέφερε ο ίδιος.

Το σκεπτικό για την κάλυψη των εξόδων

Ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ κατέληξε στη δήλωσή του υποστηρίζοντας ότι η Χάλι Μπέρι έχει τη δυνατότητα να καλύψει τόσο τις δικές της δικηγορικές αμοιβές όσο και τις δικηγορικές αμοιβές του καθ’ ου, δηλαδή του ίδιου. Τόνισε τη σημαντική διαφορά εισοδήματος μεταξύ τους, για την οποία, όπως είπε, θα παρασχεθούν περαιτέρω στοιχεία σε επόμενο έγγραφο.

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα της Μπέρι να πληρώσει και την κρίσιμη ανάγκη του ίδιου για αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση, ο Μαρτίνεζ ζητά από το δικαστήριο να διατάξει την ηθοποιό να προκαταβάλει τις δικηγορικές αμοιβές. Ο στόχος, όπως ανέφερε, είναι να διασφαλιστεί η ισότητα μεταξύ των δύο πλευρών στη δικαστική διαμάχη.

Με πληροφορίες από: Topontiki