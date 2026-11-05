Η γνωστή ηθοποιός Ελένη Κρίτα αναφέρθηκε πρόσφατα, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της. Η εξομολόγηση της αφορούσε τον θάνατο του συντρόφου της, Μίμη Χρυσομάλλη, περιγράφοντας τις στιγμές της απώλειας και τον τρόπο που βίωσε την τραγική αυτή εξέλιξη. Η κυρία Κρίτα περιέγραψε την ψυχραιμία που χρειάστηκε να επιδείξει όταν δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον γιο της, ο οποίος εκείνη την περίοδο σπούδαζε στην Αγγλία.

Οι στιγμές της απώλειας και η αλλοφροσύνη

Η Ελένη Κρίτα μοιράστηκε με τους τηλεθεατές τις λεπτομέρειες της ημέρας που έχασε τον σύντροφό της, Μίμη Χρυσομάλλη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, βρέθηκε σε μία κατάσταση αλλόφρων, μη μπορώντας να διαχειριστεί την είδηση του θανάτου του. Της ανακοινώθηκε ότι ο Μίμης Χρυσομάλλης δεν είχε επιβιώσει, μετά την άφιξη του ασθενοφόρου, γεγονός που την βύθισε σε απόγνωση.

Η ηθοποιός περιέγραψε τις στιγμές αμέσως μετά την ανακοίνωση, λέγοντας ότι γυρνούσε στους διαδρόμους «σαν την τρελή». Σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή, η ίδια αναρωτιόταν τι θα μπορούσε να κάνει μπροστά σε αυτή την τραγική εξέλιξη, νιώθοντας εντελώς χαμένη. Η ψυχική της κατάσταση ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη από το γεγονός του απροσδόκητου θανάτου του συντρόφου της.

Το απρόσμενο τηλεφώνημα από τον γιο της

Εν μέσω αυτής της ψυχικής αναταραχής και της βαθιάς απόγνωσης, χτύπησε ξαφνικά το τηλέφωνο της Ελένης Κρίτα. Ήταν ο γιος της, ο οποίος εκείνη την περίοδο σπούδαζε στην Αγγλία, μακριά από την μητέρα του και τα δυσάρεστα γεγονότα. Αυτό το τηλεφώνημα λειτούργησε ως ένα σημείο καμπής για την ηθοποιό, απαιτώντας της να βρει άμεσα εσωτερική δύναμη και ψυχραιμία για να ανταποκριθεί.

Η κυρία Κρίτα εξήγησε ότι εκείνη τη στιγμή, ενεργοποιήθηκε ένας «αυτόματος» μηχανισμός μέσα της, που την ώθησε να παραμείνει ψύχραιμη παρά τον πόνο της. Ένιωσε την επιτακτική ανάγκη να μην ακούσει το παιδί της ότι είχε καταρρεύσει, προκειμένου να το προστατεύσει από τον πόνο και την αγωνία της μητέρας του, προσπαθώντας να διατηρήσει μια εικόνα σταθερότητας.

Η αναγκαία ψυχραιμία και η εσωτερική δύναμη

Παρά την αλλοφροσύνη και την κατάρρευση που βίωνε εσωτερικά, η ηθοποιός τόνισε την ύπαρξη μιας «φοβερής δύναμης» που αναδύεται από μέσα μας όταν υπάρχει πραγματική και επιτακτική ανάγκη. Αυτή η εσωτερική δύναμη την βοήθησε να ανταποκριθεί στην κλήση του γιου της με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ένιωθε στην πραγματικότητα, καταφέρνοντας να κρύψει τον βαθύ της πόνο.

Η Ελένη Κρίτα περιέγραψε πως, παρά την τραγική κατάσταση, η φωνή της άλλαξε. Κατάφερε να κάνει τη φωνή της να ακούγεται «κανονική», προσπαθώντας να κρύψει τον πόνο της από το παιδί της. Η στιγμή αυτή υπογράμμισε την ικανότητά της να διαχειριστεί μια ακραία συναισθηματική κατάσταση για χάρη του γιου της, αποδεικνύοντας την αντοχή της μπροστά στην απώλεια και την μητρική αγάπη.

Με πληροφορίες από: Enikos