Σχεδόν δύο μήνες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, οι εξελίξεις στην υπόθεση είναι πλέον ταχύτατες. Ο τοξικολογικός έλεγχος στο αίμα και τα ούρα του τραγουδιστή ολοκληρώθηκε, με το πόρισμα να έχει αποσταλεί άμεσα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Πλέον, τόσο η πλευρά του τραγουδιστή όσο και η πλευρά των κατηγορούμενων γιατρών έχουν πρόσβαση στην έκθεση του ιατροδικαστή, Νίκου Ράικου, η οποία περιλαμβάνει διευκρινίσεις και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Τα ευρήματα του τοξικολογικού ελέγχου

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή του Star «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», εντοπίστηκαν συνολικά οκτώ ουσίες στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μιδαζολάμη, η προποφόλη και η φλουμαζελίνη. Ο ποσοτικός έλεγχος των ουσιών δεν έδειξε εξαιρετικά υψηλές ποσότητες.

Ωστόσο, οι ιατροδικαστές εκτιμούν ότι ο συνδυασμός των ουσιών αυτών, σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα του γνωστού τραγουδιστή, ενδέχεται να επέφεραν τον θάνατό του. Οι ουσίες εντοπίστηκαν και στους μεταβολίτες, γεγονός που αποδεικνύει ότι χορηγήθηκαν όσο ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός, καθώς ένας οργανισμός που έχει υποστεί ανακοπή δεν μπορεί να τις μεταβολίσει. Η μελέτη των μεταβολιτών αναμένεται να συμβάλει στον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος μεταξύ της χορήγησης των φαρμάκων και του θανάτου.

Η σημασία της απουσίας αναισθησιολόγου

Επιπλέον, σύμφωνα με το Mega, η απουσία αναισθησιολόγου από το ιατρείο της Καρνεάδου αποτελεί επιβαρυντικό στοιχείο για την εξέλιξη της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι ουσίες που του χορηγήθηκαν, σε συνδυασμό με την κλινική του εικόνα, προκάλεσαν καταστολή του κεντρικού και νευρικού συστήματος, καθώς και επιβράδυνση της λειτουργίας των ζωτικών οργάνων, με τελική κατάληξη τον θάνατο.

Ο χρόνος χορήγησης των ουσιών βρίσκεται επίσης στο «μικροσκόπιο» των αρχών, καθώς αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι εκτιμήσεις των ιατροδικαστών

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, μιλώντας στο Mega, σημείωσε ότι πρόκειται για ουσίες που «στα χέρια άσχετων ανθρώπων με την αναισθησιολογία οδηγούν τον άνθρωπο στον θάνατο». Τόνισε επίσης ότι, βάσει των μέχρι στιγμής τοξικολογικών αποτελεσμάτων, αυτός φαίνεται να ήταν και ο μηχανισμός θανάτου στον συγκεκριμένο άνθρωπο.

Από την πλευρά του, ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», υπογράμμισε ότι ιδιαίτερη σημασία δεν έχει μόνο η ποσότητα των ουσιών που εντοπίστηκαν, αλλά κυρίως ο συνδυασμός τους και ο τρόπος χορήγησής τους. Παρόλο που δεν προκύπτουν εξαιρετικά υψηλές ποσότητες κάποιας ουσίας, αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να προκληθούν σοβαρές ανεπιθύμητες παρενέργειες από τη χορήγησή τους.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr