Αναστασία: Οι δηλώσεις για το νέο άλμπουμ «Έρωτας είναι» και οι δυσκολίες με τους δημιουργούς

Η γνωστή τραγουδίστρια Αναστασία παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου του 2026, προσφέροντας λεπτομέρειες για την επερχόμενη κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ. Ο δίσκος, με τίτλο «Έρωτας είναι», αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026. Η ίδια μίλησε για το περιεχόμενο του άλμπουμ, το οποίο θα περιλαμβάνει τόσο επανεκτελέσεις όσο και «διαμάντια» που χρειάστηκε να αναζητήσει εντατικά.

Το νέο άλμπουμ «Έρωτας είναι»

Η Αναστασία, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου του 2026, ανακοίνωσε την επερχόμενη κυκλοφορία του νέου της δίσκου. Το άλμπουμ, το οποίο φέρει τον τίτλο «Έρωτας είναι», έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου του 2026.

Η τραγουδίστρια εξέφρασε την πρόθεσή της να κυκλοφορεί ένα άλμπουμ με διασκευές κάθε χρόνο, μια παράδοση που θα συνεχιστεί και φέτος με την παρούσα κυκλοφορία. Σύμφωνα με την ίδια, ο δίσκος περιλαμβάνει μια σειρά από επανεκτελέσεις γνωστών τραγουδιών, αλλά και κάποια «διαμάντια» τα οποία χρειάστηκε να αναζητήσει εντατικά για να τα εντοπίσει και να τα συμπεριλάβει στο έργο της.

Το «Κόψε με στα δυο» και τα άλλα τραγούδια

Ένα από τα κεντρικά σημεία του νέου άλμπουμ είναι το τραγούδι «Κόψε με στα δυο». Η Αναστασία επιβεβαίωσε ότι αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο ανήκει στον Παντελή Παντελίδη, αποτελεί το single του δίσκου και κατέχει κεντρική θέση στη νέα της δισκογραφική δουλειά.

Πέρα από το κεντρικό single, η τραγουδίστρια ανέφερε πως ο δίσκος είναι γεμάτος με «πάρα πολλά διαμάντια». Αυτά τα τραγούδια, όπως είπε, επιλέχθηκαν μετά από μεγάλη αναζήτηση και αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του περιεχομένου του άλμπουμ «Έρωτας είναι», προσδίδοντας ιδιαίτερη αξία στην κυκλοφορία.

Οι προκλήσεις με τους δημιουργούς

Η Αναστασία στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διαδικασία εξασφάλισης της συγκατάθεσης από τους δημιουργούς των τραγουδιών που ήθελε να συμπεριλάβει στον δίσκο της. Όπως εξήγησε, δεν είναι καθόλου εύκολο να λάβει κανείς το «ok» από τους δημιουργούς, καθώς αυτοί έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις και κριτήρια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τραγουδίστρια θέλησε να εκφράσει τις ευχαριστίες της. «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δημιουργούς που μου τα παραχώρησαν γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να πάρεις το “ok” από τους δημιουργούς», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους στο νέο της άλμπουμ.

Νυχτερινές εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη

Εκτός από την κυκλοφορία του άλμπουμ, η Αναστασία ανακοίνωσε και τα άμεσα επαγγελματικά της σχέδια στον τομέα των ζωντανών εμφανίσεων. Η τραγουδίστρια πρόκειται να ξεκινήσει νυχτερινές εμφανίσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στη σκηνή.

Στις επερχόμενες εμφανίσεις της, η Αναστασία θα συνεργαστεί με τον Νίκο Κουρκούλη. Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών αναμένεται να προσφέρει στο κοινό της Θεσσαλονίκης μια σειρά από μουσικές βραδιές, συνδυάζοντας το ρεπερτόριο και των δύο.

Με πληροφορίες από: Newsit