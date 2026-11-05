Η Σίνθια Ερίβο υποδύεται τη μητέρα του Τουπάκ Σακούρ στην ταινία για τον Snoop Dogg

Η Σίνθια Ερίβο, η βραβευμένη με Tony, Grammy και Emmy σταρ, εντάχθηκε στο καστ της επερχόμενης ταινίας της Universal, η οποία θα αφηγείται τη ζωή και την καριέρα του Snoop Dogg. Στο πλαίσιο αυτής της φιλόδοξης παραγωγής, η Ερίβο θα υποδυθεί την Αφένι Σακούρ, τη μητέρα του θρυλικού ράπερ Τουπάκ Σακούρ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2016.

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος και το λαμπερό καστ

Ο Τζόναθαν Ντέιβις έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία, η οποία φέρει τον τίτλο «Snoop». Η παραγωγή περιγράφεται ως η «απόλυτη βιογραφία του μεγιστάνα και θρύλου της ψυχαγωγίας», αναδεικνύοντας την πορεία και την επιρροή του Snoop Dogg.

Το καστ της ταινίας συμπληρώνουν αρκετά γνωστά ονόματα του χώρου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Μάιλς Μπούλοκ, Λόρεν Λόντον, Κάμρον Τζόουνς, Άλγκι Σμιθ, Τρε Χέιλ, Λάια Ντιλεόν Χέις, Όλι Σόλοταν, Κόρεϊ Σαμπανιέ και Τζόνικα Μπουθ. Η παρουσία αυτών των ηθοποιών αναμένεται να προσδώσει βάθος και ζωντάνια στην απεικόνιση της ιστορίας.

Η ζωή της Αφένι Σακούρ

Η Αφένι Σακούρ, την οποία θα υποδυθεί η Σίνθια Ερίβο, ήταν μια προσωπικότητα με σημαντική δράση. Γεννημένη ως Άλις Φέι Γουίλιαμς το 1947 στη Βόρεια Καρολίνα, μετακόμισε στο Μπρονξ με τη μητέρα της σε ηλικία 11 ετών. Η ζωή της σημαδεύτηκε από την ενεργό συμμετοχή της στο κίνημα των Μαύρων Πανθήρων.

Η ένταξή της στους Μαύρους Πάνθηρες έγινε το 1968, μετά από την ομιλία του Μπόμπι Σιλ που την ενέπνευσε. Λίγο αργότερα, παντρεύτηκε τον Λουμούμπα Σακούρ, ο οποίος ήταν επίσης μέλος της οργάνωσης. Η πορεία της ως μέλος του κινήματος αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της προσωπικής της ιστορίας, όπως αναφέρεται από το Variety.

Η παραγωγή και η σκηνοθεσία της ταινίας

Τη σκηνοθεσία της ταινίας «Snoop» υπογράφει ο Κρεγκ Μπρούερ, ο οποίος έχει επίσης επιμεληθεί το σενάριο. Το σενάριο βασίζεται σε αρχικό κείμενο του Τζο Ρόμπερτ Κόουλ. Ο ίδιος ο Snoop Dogg συμμετέχει ενεργά στην παραγωγή της ταινίας, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα της αφήγησης.

Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι Μπράιαν Γκρέιζερ της Imagine Entertainment, Άλαν Μάντελμπαουμ και η πρόεδρος της Death Row Pictures, Σάρα Ρεμέικερ. Η ταινία θα περιλαμβάνει μουσική από τον πλούσιο κατάλογο του Snoop Dogg, προσφέροντας ένα αυθεντικό ηχητικό τοπίο. Το «Snoop» αποτελεί το πρώτο πρότζεκτ που υλοποιείται στο πλαίσιο της συμφωνίας της Death Row Pictures με την NBCUniversal Entertainment and Studios.

Οι άλλες κινηματογραφικές δουλειές της Σίνθια Ερίβο

Παράλληλα με τον ρόλο της στην ταινία «Snoop», η Σίνθια Ερίβο έχει και άλλες σημαντικές κινηματογραφικές δουλειές. Πρωταγωνιστεί και έχει χρέη παραγωγού στην κινηματογραφική μεταφορά του «Prima Facie», η οποία έκανε την επίσημη πρεμιέρα της στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

Επιπλέον, η Ερίβο θα συμμετάσχει στην ταινία «Children of Blood and Bone» της Τζίνα-Πρινς Μπάιθγουντ. Σε αυτή την παραγωγή, θα βρεθεί στο πλευρό γνωστών ηθοποιών όπως οι Βαϊόλα Ντέιβις, Τσιούετελ Έτζιοφορ, Ίντρις Έλμπα και Ρετζίνα Κινγκ, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στον κινηματογραφικό χώρο.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας

Η Universal έχει ήδη προγραμματίσει την ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας για τον Snoop Dogg. Το ντεμπούτο της στις κινηματογραφικές αίθουσες αναμένεται να γίνει στις 6 Αυγούστου του 2027.

Με πληροφορίες από: Newsit