Ο Ντέιβ Γκρολ ξέσπασε σε κλάματα μετά τη συνεργασία με τους AC/DC

Ο Ντέιβ Γκρολ, ο γνωστός frontman των Foo Fighters, αποκάλυψε πρόσφατα τη βαθιά συγκίνησή του μετά από μια ιδιαίτερη μουσική συνεργασία. Συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης δήλωσε ότι «κατέβηκε από τη σκηνή και ξέσπασε σε κλάματα» αμέσως μετά την εμφάνισή του με τους θρυλικούς AC/DC, όπου ερμήνευσε το εμβληματικό τους τραγούδι «Highway To Hell». Η συνεργασία αυτή αποτέλεσε για τον Γκρολ ένα «όνειρο που έγινε πραγματικότητα», όπως ο ίδιος περιέγραψε.

Μια απρόσμενη συνεργασία που έγινε όνειρο

Η απρόσμενη αυτή σύμπραξη προέκυψε όταν οι Foo Fighters αντικατέστησαν τους The Pretty Reckless, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του support act για τους βετεράνους της ροκ. Η πρώτη τους κοινή εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο Σεντ Λούις, στις 8 Σεπτεμβρίου. Ο Ντέιβ Γκρολ είχε χαρακτηρίσει το γεγονός ως «κυριολεκτικά ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την ευκαιρία να μοιραστεί τη σκηνή με ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Αν και αρχικά η εμφάνιση αυτή προοριζόταν να είναι «για μία μόνο βραδιά», η επιτυχία και η χημεία επί σκηνής οδήγησαν τους Αυστραλούς θρύλους της ροκ να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή των Foo Fighters και σε μια δεύτερη ημερομηνία, προσφέροντας έτσι μια ακόμη ευκαιρία για αυτή τη μοναδική συνεργασία.

Η δεύτερη εμφάνιση και η αναβολή

Η δεύτερη αυτή συναυλία, στην οποία οι Foo Fighters άνοιξαν για τους AC/DC, ήταν προγραμματισμένη να ολοκληρώσει την περιοδεία των τελευταίων στο στάδιο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ. Ωστόσο, η αρχική ημερομηνία, η 25η Σεπτεμβρίου, χρειάστηκε να μεταφερθεί. Η αναβολή αυτή οφειλόταν σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να αλλάξουν τα σχέδια.

Τελικά, η συναυλία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα, προσφέροντας στο κοινό μια ακόμη αξέχαστη βραδιά με τους δύο σπουδαίους σχηματισμούς. Ήταν σε αυτή τη δεύτερη εμφάνιση που εκτυλίχθηκε η στιγμή που συγκίνησε βαθιά τον Ντέιβ Γκρολ.

Η ιστορική στιγμή στη σκηνή

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης των AC/DC ως επικεφαλής, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Μπράιαν Τζόνσον, έκανε μια σημαντική αποκάλυψη στο κοινό. Ανακοίνωσε ότι ο Ντέιβ Γκρολ είχε εκφράσει την επιθυμία να συμπράξει με το συγκρότημα σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια τους, το κλασικό «Highway To Hell». Το τραγούδι αυτό, που κυκλοφόρησε το 1979, αποτελεί έναν ύμνο της ροκ μουσικής.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του Τζόνσον, ο Ντέιβ Γκρολ κλήθηκε στη σκηνή, όπου ανέλαβε να παίξει κιθάρα και να τραγουδήσει μαζί με τους AC/DC. Η στιγμή αυτή ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς δύο γενιές της ροκ μουσικής ενώθηκαν σε μια εμβληματική ερμηνεία που ενθουσίασε τους παρευρισκόμενους.

Η συγκίνηση μετά την εμφάνιση

Ο Ντέιβ Γκρολ αναφέρθηκε εκ των υστέρων σε εκείνη τη στιγμή, περιγράφοντας τα συναισθήματά του μετά την αποχώρησή του από τη σκηνή. Σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό The Rock της Νέας Ζηλανδίας, ο μουσικός εξήγησε την εμπειρία του να παίζει ζωντανά με το συγκρότημα κατά τη δεύτερη βραδιά, τονίζοντας ότι «ήταν απίστευτο το ότι έπαιξα για χάρη τους».

Η συγκίνηση ήταν τόσο έντονη που, όπως αποκάλυψε, «ήταν κάτι το τρελό, γιατί η σύζυγός μου βρισκόταν στην άκρη της σκηνής την ώρα που παίζαμε το “Highway To Hell”. Όταν κατέβηκα από τη σκηνή, ξέσπασα σε κλάματα· έκλαιγα με λυγμούς, σαν μωρό». Συνέχισε περιγράφοντας την κατάστασή του: «Έκλαιγα με λυγμούς, σχεδόν θρηνούσα, και δεν μπορούσα να το πιστέψω».

Μια αξέχαστη εμπειρία και ο πιο δυνατός ήχος

Η εμπειρία της συνεργασίας με τους AC/DC άφησε ανεξίτηλα σημάδια στον Ντέιβ Γκρολ, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σκέφτηκα: “Αυτή είναι μια από τις πιο ολοκληρωμένες στιγμές ολόκληρης της ζωής μου” — δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ». Η στιγμή αυτή αποτελεί ένα κορυφαίο σημείο στην πλούσια καριέρα του.

Πέρα από τη συναισθηματική φόρτιση, ο Γκρολ αναφέρθηκε και στην τεχνική πτυχή της εμφάνισης, σημειώνοντας ότι οι AC/DC είχαν «τη σκηνή με τον πιο δυνατό ήχο πάνω στην οποία έχει βρεθεί ποτέ στη ζωή του». Ο ίδιος πρόσθεσε πως το θρυλικό συγκρότημα έδινε την αίσθηση πως είναι «το πιο δυνατό συγκρότημα στον κόσμο», υπογραμμίζοντας την ενέργεια και την ένταση της ζωντανής τους παρουσίας.

Με πληροφορίες από: Newsit