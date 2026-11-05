Η Cardi B μητέρα τεσσάρων παιδιών: Η οικογένειά της και οι σχέσεις της

Μητέρα τεσσάρων παιδιών είναι πλέον η διάσημη ράπερ Cardi B. Έχει αποκτήσει τρία παιδιά από τον γάμο της με τον Offset και έναν γιο με τον νέο της σύντροφο, τον αστέρα του NFL Στέφον Ντιγκς. Η οικογένειά της διευρύνθηκε με τον ερχομό του νεότερου μέλους τον Νοέμβριο του 2025.

Ο ερχομός του γιου της με τον Στέφον Ντιγκς

Η διάσημη ράπερ έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί με τον αστέρα του αμερικανικού ποδοσφαίρου (NFL) και των Ουάσινγκτον Κομάντερς, Στέφον Ντιγκς, τον Νοέμβριο του 2025. Συγκεκριμένα, ο γιος τους γεννήθηκε στις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Ο Ντιγκς, πριν αγωνιστεί στους Ουάσινγκτον Κομάντερς, ήταν μέλος της ομάδας Νιου Ίνγκλαντ Πάτριοτς.

Η εγκυμοσύνη της Cardi B με τον Στέφον Ντιγκς είχε γίνει γνωστή τον Σεπτέμβριο του 2025. Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή CBS Mornings, όπου μίλησε στη δημοσιογράφο Γκέιλ Κινγκ. Εκείνη την περίοδο, η τραγουδίστρια είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Είμαι ενθουσιασμένη, είμαι χαρούμενη. Νιώθω ότι βρίσκομαι σε μια πολύ καλή φάση της ζωή μου».

Μετά τη γέννηση του παιδιού, η Cardi B μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε μία από αυτές, το μωρό εμφανιζόταν τυλιγμένο σε μια κουβερτούλα που έφερε τα διακριτικά της ομάδας Νιου Ίνγκλαντ Πάτριοτς, στην οποία αγωνιζόταν μέχρι πρότινος ο Ντιγκς. Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε τον ερχομό του παιδιού της με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, συνδέοντας τη νέα μητρότητα με την προσωπική και καλλιτεχνική της ανανέωση, ενώ παράλληλα έκανε αναφορά στη νέα μουσική της.

Η πολυετής σχέση και ο χωρισμός με τον Offset

Πριν από τον ερχομό του τέταρτου παιδιού της, η Cardi B είχε αποκτήσει τρία παιδιά από τον γάμο της με τον Offset. Η σχέση του ζευγαριού διήρκεσε επτά χρόνια και χαρακτηρίστηκε ως πολυτάραχη. Το καλοκαίρι του 2024, η διάσημη ράπερ και ο Offset χώρισαν οριστικά.

Από τον γάμο της με τον πρώην σύζυγό της, η Cardi B έχει αποκτήσει την οκτάχρονη Kulture, τον πεντάχρονο Wave και τη δίχρονη Blossom. Παρά το οριστικό διαζύγιο, η τραγουδίστρια έχει επικεντρωθεί στην ανατροφή των παιδιών της.

Η Kulture Kiari Cephus και η ανατροφή της

Η μεγαλύτερη κόρη της Cardi B και του Offset, η Kulture Kiari Cephus, γεννήθηκε στις 10 Ιουλίου 2018 και είναι σήμερα οκτώ ετών. Η Kulture έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει τη δική της προσωπικότητα, κάτι που η μητέρα της έχει σχολιάσει αρκετές φορές.

Η Cardi B έχει εκφράσει την επιθυμία της να καλλιεργήσει στην Kulture την αυτοπεποίθηση. Τονίζει ότι θέλει η κόρη της να μεγαλώσει γνωρίζοντας την αξία της και να μην επηρεάζεται από την κριτική των άλλων, ενθαρρύνοντάς την να είναι δυνατή και ανεξάρτητη.

Ο Wave Set Cephus και οι σκέψεις της μητέρας του

Ο δεύτερος γιος της ράπερ με τον Offset, ο Wave Set Cephus, γεννήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2021 και είναι πλέον πέντε ετών. Η Cardi B είχε παραδεχθεί ότι αρχικά αισθάνθηκε ανασφάλεια όταν έμαθε πως περίμενε αγόρι.

Η ανασφάλεια αυτή προήλθε από το γεγονός ότι η ίδια δεν είχε μεγαλώσει με αδέλφια του αντίθετου φύλου. Ωστόσο, όπως έχει εξηγήσει, προσπαθεί να τον μεγαλώσει με σεβασμό προς τις γυναίκες και με επίγνωση των συναισθημάτων των άλλων, δίνοντας έμφαση στην ενσυναίσθηση και την ευγένεια.

Με πληροφορίες από: Enikos