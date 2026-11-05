Η Πάρις Τζάκσον καταγγέλλει σπατάλες εκατομμυρίων στην περιουσία του Μάικλ Τζάκσον

Η Πάρις Τζάκσον, μοναχοκόρη του αείμνηστου «βασιλιά της ποπ» Μάικλ Τζάκσον, βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη ζητώντας την άμεση μεταφορά 600 εκατομμυρίων δολαρίων σε ένα οικογενειακό καταπίστευμα που προορίζεται για την ίδια και τα δύο αδέλφια της. Η απαίτηση αυτή έρχεται δεκαεπτά χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα της, με την 28χρονη Πάρις να καταγγέλλει παράλληλα αλόγιστες σπατάλες και κακοδιαχείριση της αμύθητης περιουσίας του.

Η απαίτηση για το οικογενειακό καταπίστευμα

Η Πάρις Τζάκσον ζητά από τους διαχειριστές της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον να αποδεσμεύσουν το ποσό των 600 εκατομμυρίων δολαρίων προς το οικογενειακό καταπίστευμα. Τονίζει ότι η ίδια και τα αδέλφια της περιμένουν περισσότερα από δεκαεπτά χρόνια για τη χρηματοδότηση αυτού του καταπιστεύματος, το οποίο συστάθηκε για να παρέχει οικονομική κάλυψη στα τρία παιδιά του Μάικλ: τον Πρινς, την Πάρις και τον Μπίγκι.

Σύμφωνα με τους όρους του καταπιστεύματος, τα αδέλφια έπρεπε να αρχίσουν να λαμβάνουν εισόδημα από τα μερίδιά τους μόλις συμπλήρωναν το 21ο έτος της ηλικίας τους. Επιπλέον, προβλεπόταν να λάβουν τμήματα των κεφαλαίων στην ηλικία των 30 ετών, με επιπλέον διανομές στα 35 και στα 40 τους χρόνια. Η Πάρις Τζάκσον ισχυρίζεται ότι οι εντολές αυτές δεν εκπληρώθηκαν όπως είχε απαιτήσει ο πατέρας της, επισημαίνοντας στην αίτηση προς δικαστή του Λος Άντζελες, που κατατέθηκε στις 29 Οκτωβρίου, πως το οικογενειακό καταπίστευμα παραμένει χωρίς χρηματοδότηση.

Η προσφυγή υπογραμμίζει ότι ο Πρινς πλησιάζει τα 30ά του γενέθλια, η Πάρις γίνεται 29 ετών τον Απρίλιο και ο Μπίγκι συμπληρώνει τα 25 τον Φεβρουάριο. Από την πλευρά τους, οι διαχειριστές της περιουσίας υποστηρίζουν ότι εκκρεμούν νομικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων μια διαμάχη με την εφορία (IRS), τα οποία πρέπει να επιλυθούν πριν την πλήρη χρηματοδότηση των καταπιστευμάτων.

Κατηγορίες για κακοδιαχείριση και αλόγιστες σπατάλες

Στη νέα δικαστική προσφυγή, η Πάρις Τζάκσον ανέφερε ότι η περιουσία του Μάικλ Τζάκσον έχει αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια μετά τον θάνατό του το 2009. Ωστόσο, η νομική της ομάδα εξέφρασε αντιρρήσεις για την τελευταία οικονομική έκθεση του εκτελεστή της περιουσίας, John Branca, η οποία κατατέθηκε τον Απρίλιο και αφορά το έτος 2022. Η Πάρις ισχυρίζεται ότι σε αυτή την έκθεση παραλείπονται λεπτομέρειες σχετικά με 18 επιχειρήσεις που ανήκουν στην περιουσία.

Οι κατηγορίες της Πάρις Τζάκσον επεκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα δαπανών που θεωρεί αδικαιολόγητες. Συγκεκριμένα, η νομική της ομάδα έχει εκφράσει αντιρρήσεις για το ποσό των 604.850,09 δολαρίων σε έξοδα πιστωτικών καρτών και δικηγορικών εταιρειών, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, είναι «μη προσδιορισμένα». Επίσης, θέτει υπό αμφισβήτηση το τεράστιο ποσό που δαπανήθηκε για ασαφώς προσδιορισμένα έξοδα δημοσίων σχέσεων.

Υπέρογκα ποσά σε ιδιωτικά τζετ και αμοιβές

Μεταξύ των δαπανών που επικρίνει η Πάρις Τζάκσον είναι και τα έξοδα για ιδιωτικά τζετ. Παράλληλα, αμφισβητεί το γεγονός ότι μέσω της περιουσίας πληρώθηκε ο καθηγητής του Harvard Business School, James Sebenius, για συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες, όπως είπε, προωθούσαν κυρίως τον Branca ως «θρυλικό» δικηγόρο, αντί να αποφέρουν όφελος στην περιουσία.

Επιπλέον, η νομική ομάδα της Πάρις Τζάκσον επικρίνει το ποσό των 3.827.520,20 δολαρίων σε δικηγορικές αμοιβές και τα 9.415.074 δολάρια σε αποζημιώσεις εκτελεστών, τα οποία καταβλήθηκαν στον Branca και στον εκλιπόντα εκτελεστή John McClain. Η Πάρις ισχυρίζεται επίσης ότι ο Branca σπατάλησε εκατομμύρια δολάρια σε γυρίσματα ως εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας «Michael» και υποστηρίζει ότι δεν έχει ανακτήσει το κόστος.

Η απάντηση των διαχειριστών της περιουσίας

Από την πλευρά τους, οι διαχειριστές της κληρονομιάς του Μάικλ Τζάκσον απαντούν στις κατηγορίες. Εκπρόσωπος της διαχείρισης δήλωσε ότι «για ακόμη μία φορά, η νομική ομάδα της Πάρις προβάλλει τα ίδια αβάσιμα παράπονα και παραλείπει να αναγνωρίσει τη μοναδική δομή της περιουσίας, η οποία λειτουργεί ως μια δυναμική επιχείρηση, με τα συνήθη κόστη και έξοδα».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι «καμία ρητορική δεν μπορεί να κρύψει το γεγονός ότι οι εκτελεστές ανέλαβαν μια περιουσία που είχε χρέη 500 εκατομμυρίων δολαρίων όταν πέθανε ο Μάικλ και τη μετέτρεψαν στην πιο επιτυχημένη περιουσία στην ιστορία, αποφέροντας έσοδα 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και δημιουργώντας τη μεγαλύτερη βιογραφική ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου, με εισπράξεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως».

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis