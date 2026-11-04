Ο Akylas, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στον περσινό διαγωνισμό της Eurovision, παραβρέθηκε πρόσφατα στο Vogue Change Makers και προχώρησε σε δηλώσεις στο Star, καθώς και στην κάμερα του Πρώτου Καφέ. Ο καλλιτέχνης μίλησε για τη σημαντική αλλαγή στην εμφάνισή του φέτος, εξηγώντας ότι το τωρινό του look διαφέρει από το concept που είχε υιοθετήσει για το Ferto. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εμπειρία του από τη Eurovision και τις μελλοντικές του εμφανίσεις.

Η αλλαγή στην εμφάνιση και η επιστροφή στο φυσικό look

Στις δηλώσεις του στην Κατερίνα Καραγιάννη, ο Akylas περιέγραψε τις διαφορές στην εξωτερική του εμφάνιση φέτος σε σχέση με την περσινή χρονιά. Όπως ανέφερε, πλέον έχει ένα μουσάκι, το οποίο είναι γνωστό στο κοινό του, ενώ τα μαλλιά του είναι το φυσικό του μαύρο χρώμα. Αυτή η εικόνα έρχεται σε αντίθεση με την περσινή του εμφάνιση, κατά την οποία τον είχαν δει με ξανθό μαλλί και, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «παντού με αυτιά».

Ο καλλιτέχνης τόνισε ότι η τωρινή του εμφάνιση είναι αυτή που είχε πριν από τη συμμετοχή του στη Eurovision, κάτι που καθιστά λογικό για το κοινό να νιώθει ότι κάτι έχει αλλάξει. Η επιστροφή στο προ-Eurovision look σηματοδοτεί μια διαφορετική οπτική παρουσία για τον Akylas.

Η εμπειρία της Eurovision και η έντονη πίεση

Ο Akylas αναφέρθηκε εκτενώς στην εμπειρία του από τον διαγωνισμό της Eurovision, χαρακτηρίζοντας την περίοδο αυτή ως εξαιρετικά πιεστική. Δήλωσε ότι τώρα βρίσκεται σε μια δημιουργική φάση, η οποία όμως δεν είναι τόσο απαιτητική όσο η περσινή χρονιά. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι πιστεύει πως δε θα υπάρξει ξανά στη ζωή του μια τόσο πιεστική περίοδος όσο αυτή της Eurovision.

Ο καλλιτέχνης περιέγραψε τη Eurovision ως «κάτι πολύ μεγάλο» και εξέφρασε ότι ήταν μεγάλη του χαρά και συγκίνηση που είχε την ευκαιρία να εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός. Παρά την έντονη πίεση που βίωσε, η εμπειρία αυτή παραμένει για τον ίδιο ένα ξεχωριστό κεφάλαιο.

Ενδεχόμενη επιστροφή στον διαγωνισμό

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει ξανά την Ελλάδα στη Eurovision, ο Akylas δήλωσε πως θα το έκανε αν τον χρειαστεί ο ελληνικός λαός. Η δήλωση αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συμμετοχής του στον διαγωνισμό, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν και υπάρξει σχετική ανάγκη για την εκπροσώπηση της χώρας.

Παρουσία στο Sing for Greece στη Θεσσαλονίκη

Εκτός από τις δηλώσεις του για την εμφάνισή του και την εμπειρία της Eurovision, ο Akylas μίλησε και για την επικείμενη παρουσία του στο Sing for Greece. Στην κάμερα του Πρώτου Καφέ, επιβεβαίωσε ότι θα είναι παρών στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη.

Εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για το γεγονός ότι ο εθνικός τελικός θα φιλοξενηθεί στη συμπρωτεύουσα, τονίζοντας ότι «πρέπει να γίνει και κάτι πάνω στους βόρειους». Ο Akylas δήλωσε πως χαίρεται πάρα πολύ που θα γίνει αυτό στη Θεσσαλονίκη και πιστεύει πως το κοινό θα τον δει εκεί, αναφερόμενος στην παράδοση του σκήπτρου για τον επόμενο εκπρόσωπο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis